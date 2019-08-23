На Дальнем Востоке малому бизнесу создадут условия для роста

Объем запланированных инвестиций в экономику Дальнего Востока до конца 2024 года составляет свыше трех триллионов рублей. Уже вложено 600 млрд. Почти две тысячи проектов находятся в той или иной стадии реализации. Значительную часть инвестиций приносят крупные проекты, но их число не превышает 15% от общего числа резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Основная часть – это средний и малый бизнес, отметили участники круглого стола на тему «Малый бизнес Дальнего Востока. Возможности, условия, преференции», который прошел в Москве.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ДЛЯ РАБОТЫ С МСП

Всего в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) осуществляет деятельность более 300 тысяч субъектов МСП, что составляет порядка 5% от всех субъектов МСП в Российской Федерации.

По словам первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева, в ведомстве недавно был создан проектный офис для взаимодействия с представителями МСП. Его задача – услышать представителей МСП и произвести необходимые действия, чтобы малый и средний бизнес мог успешно развиваться в ДФО. Сейчас ведется работа над формированием состава офиса, а первое заседание планируют провести уже в сентябре.

ПЕРЕЛОМИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ

В этом году в России наметилась неприятная тенденция. В стране сокращается число малых и средних предприятий: в среднем на 4% – по числу предприятий, на 5% – по числу занятых.

- Если посмотреть отдельно по Дальнему Востоку, то цифры в целом сопоставимы со страной: минус 3,9% – по числу субъектов МСП и минус 5,6% – по занятости, – отметил заместитель исполнительного директора ОПОРЫ РОССИИ Иван Ефременков.

По его словам, основные проблемы: снижение потребительского спроса, конкуренция предприятий МСП с госсектором, доступность финансов, а также взаимодействие с муниципалитетами. Помочь решению этих проблем может государственная поддержка экспортеров из числа малых и средних предпринимателей, развитие инфраструктуры, в частности реализация проектов по расширению пунктов пропуска «Приморье-1» и «Приморье-2», и пересмотр взаимодействия бизнеса и муниципалитетов в налоговой сфере.

- К примеру, мы предлагаем передавать средства от упрощенной системы налогообложения в муниципалеты, - пояснил Иван Ефременков.

КООПЕРАЦИЯ НА БЕСПЛАТНЫХ ГЕКТАРАХ

На Дальнем Востоке землю уже получили 70 тысяч граждан. И примерно 40% из них реализуют на участках проекты в сфере предпринимательства. Чаще всего это - туризм и сельское хозяйство. Многие из «гектаристов» получили господдержку. Всего на эти цели потратили 700 млн. рублей. Но проблема в том, что абсолютное большинство - это микропредприятия. Чтобы добиться более значимых результатов, таким бизнесменам нужно объединяться.

- Увеличить прибыль, сократить издержки и в то же время трансформировать эти микропредприятия в что-то крупное, на наш взгляд, помогает кооперация. Агентство приступило к внедрению на территории 8 субъектов ДФО кооперативной модели, в которую уже сегодня вовлечено 450 человек, – заявил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

По его словам, сейчас агентство реализует разработку модельных решений кооперации для малого бизнеса.

ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ

Малый и средний бизнес на Дальнем Востоке может получить льготные кредиты.

- Фонд запустил программу «Доступный кредит МСП», и сегодня мы уже можем говорить о первых о результатах. За это время мы профинансировали 814 проектов на сумму более 18 млрд рублей, – привел цифры управляющий директор Фонда развития Дальнего Востока Кирилл Каменев.

Основные преимущества программы фонда, которая реализуется совместно с банками-партнерами: предоставление средств предпринимателям на длительные сроки – до 10 лет, более низкие ставки по займам для малого бизнеса – от 8,5%. Кроме того, фонд кредитует не только инвестиционные проекты, но и оборотные средства.

Обсуждать вопросы развития МСП на Дальнем Востоке эксперты будут и на V Восточном экономическом форуме, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. Этой теме посвящены сессии «МСП как движущая сила экономического роста» и «Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы» деловой программы форума.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Инфраструктура поддержки бизнеса на Дальнем Востоке

20 территорий опережающего развития

369 резидентов

95 проектов уже реализовано

2,5 трлн рублей - общий объем запланированных инвестиций

61 тысяча рабочих мест будет создано

Режим Свободного порта Владивосток

- Реализуется на территории 5 субъектов ДФО.

- Преференциями пользуется 1404 резидента.

- Общий объем инвестиций - 698,5 млрд рублей.

- Планируется создание 68 тыс. новых рабочих мест.