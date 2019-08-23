В России проходит масштабный хакатон для молодных предпринимателей

Фонд содействия социальному развитию «ИННОСОЦИУМ» при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Агентством стратегических инициатив выступил соорганизатором одного из наиболее масштабных хакатонов России – DevService, глобальной целью которого является создание Единой платформы для упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности для молодых бизнесменов. Участникам Хакатона предложено найти оригинальную идею любого сервиса для упрощения ведения бизнеса и собрать команду, готовую доработать этот сервис и впоследствии участвовать в создании платформы.

К участию в Хакатоне допущены как команды, так и отдельные участники в возрасте от 16 до 30 лет. Предварительный этап мероприятия стартовал 2 августа – для участия в нем зарегистрировались более 50 команд со всей страны, которые представили свои проекты c описаниями концепций и архитектуры сервисов. Команды, прошедшие во второй этап, объявлены 19–22 августа.

Второй этап пройдет с 24 по 25 августа сразу в 25 городах России – от Санкт-Петербурга до Владивостока. В течение двух дней в распоряжение участников будут предоставлены пространства коллективной работы «Точка кипения». На выполнение задания отведены сутки, с 13 до 13 часов. Помимо этого, участники смогут пообщаться с ведущими предпринимателями и создателями успешных стартапов. Победителей этого этапа объявят вечером 25 августа. Актуальность и практическое применение технического решения оценят по трем критериям: новизна идеи, концепта (креативность), соответствие законодательству и удобство использования, включая скорость работы сервиса.

«Развитие молодежной бизнес-инициативы – одно из приоритетных направлений деятельности Социальной платформы Фонда Росконгресс и Фонда „Инносоциум“. Это важное условие создания комфортной среды для предпринимательства в стране. В связи с этим мы считаем необходимым поддержать проект Единой платформы и рады возможности сотрудничать в этом направлении с Агентством стратегических инициатив», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

«Создание Единой платформы для молодых предпринимателей является важной составляющей в формировании предпринимательского сообщества. Поэтому одним из приоритетов для развития молодежного предпринимательства будет создание удобных инструментов для реализации предпринимательских инициатив, поскольку свежий взгляд и нестандартность мышления начинающих предпринимателей и молодых людей имеют все шансы реализоваться в серьезные бизнес-стартапы», – отметила корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова.

Победители второго этапа Хакатона получат ценные призы, главным же его результатом станет возможность представить свой проект 17 сентября перед экспертной аудиторией на специально организованном закрытом мероприятии.