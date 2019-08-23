2019-08-23T21:57:19+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы как собираетесь провести последнюю неделю лета?

Осень на носу, а мы и не заметили, как она подкралась
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А вы как собираетесь провести последнюю неделю лета?А вы как собираетесь провести последнюю неделю лета?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Екатерина ГОРДОН, телеведущая, автор-исполнитель:

- В непосильных трудах, перелетах. Один суд в Махачкале, другой в Барнауле по пивному заводику. Только что признали врунишкой одного из моих оппонентов, потому суды-суды. Плюс у меня старший сын Даня идет в школу - надо успеть купить портфель и прочие школьные радости. Передохнуть планирую в конце сентября.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:

- Картофель у нас на Урале поспел - готовимся убирать. Ботву подсушиваем, с понедельника начнем копать, урожай хороший, 28 - 30 тонн с гектара. Не рекордный, конечно, урожай, но картошка хорошая, чистая, сухая. А сено для кроликов уже заготовил, достаточно. Потом на сбор овощей перейдем. А вот зерно нынче не сеял - нерентабельно это стало…

Владимир УРАЖЕВСКИЙ, президент Союза кинологических организаций России:

- Кочую с выставки на выставку. Прилетел в Геленджик, который, кстати, мне очень понравился, чтобы в Краснодарском крае провести первую международную выставку по нашим правилам. Тут масса участников из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе Украина, Эстония. Потом улетаю в Стокгольм, потом будет Симферополь - там мне предстоит судить тоже международную выставку.

Эдуард ЛИМОНОВ, писатель:

- Только что вернулся из Монголии, весь в работе. А вы меня отвлекаете. У меня по четыре статьи в неделю. Вот сейчас сижу верстку делаю. Я в принципе никогда не отдыхаю.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых и луковых культур ВНИИ риса:

- У меня болезнь - трудоголизм, вот идет международная конференция по бахчевым культурам. Японцы приезжали, наши селекционеры со всего юга России. Но после такого стресса последнюю неделю лета надо по полной использовать - думаю про рыбалку в плавнях на Кубани. И очень хочу ласки волн ощутить на себе - Азовского или Черного моря.

Олег, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- Паршивое у нас в средней полосе было лето. Его последние дни постараюсь провести в праздности и неге: буду сидеть на даче и заклинать силы погодные, чтобы хоть в сентябре можно было немного погреться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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