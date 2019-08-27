Евгения Медведева: «В Канаде готовлю себе сама, а убираемся вместе с мамой»

27 августа фигуристка Евгения Медведева провела пресс-конференцию. Тема до последнего оставалась в тайне. Многие гадали, о чём же объявит легендарная спортсменка? Выдвигались различные предположения – от смены спортивного гражданства до официального пропуска сезона. Пресс-конференция вызвала огромный ажиотаж. В пресс-центре уже за несколько минут до начала практически не было свободных мест. Прибыли не только российские журналисты, но и японские. В Стране восходящего солнца Евгения популярнее многих местных спортсменок.

В итоге президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков быстро успокоил общественность. Евгения Медведева поедет в статусе официального посла сборной России на летнюю Олимпиаду.

- Наша прославленная спортсменка будет послом Олимпиады в Токио. Это решение вытекало из непростой ситуации перед зимней Олимпиадой в Южной Корее. Тогда требовалась воля от всех спортсменов, чтобы пройти этот сложный период. Мы прошли его вместе. Сейчас мы можем выступать под своим флагом. Ключевую роль в этой работе сыграла изящная Евгения Медведева. Она участвовала в заседании МОК до Олимпиады и уже в предпоследний день турнира. Она очаровала коллег из МОК не только своей внешностью, но и знанием дела.

У нас было очень много времени для общения с Евгенией. Нельзя не отметить тех дипломатических усилий, которые приложила Женя. Я бы хотел поблагодарить Женю за вклад в общее дело. Уверен, что она будет представлять наших спортсменов.

jmedvedevaj Евгения Медведева

«Будь в команде» и «будь с командой». Это два наших слогана. Очень рад, что она приняла предложение, несмотря на огромную занятость».

Далее уже Евгения объяснила, почему решила стать послом на летней Олимпиаде. Медведева отвечала на вопросы не только о своей новой должности, но и рассказывала о подготовке к новому сезону и жизни в Канаде.

- Для меня большая честь находиться на Олимпийских играх с летней командой. Конечно, это очень необычно. Я знаю, что каждая Олимпиада уникальная. Рада, что снова смогу прочувствовать атмосферу Игр.

В Корее было сложное время. Тогда нам было непросто подготовиться морально, без флага. На данный момент люди даже не думают, что мы выступали под белым флагом. Сейчас все знают, из какой мы страны.

- Какие обязанности будут у вас? С кем бы хотелось познакомиться?

- Я сейчас знакома с многими гимнастками. Самая главная обязанность – быть с командой. Важно, что будет возможность поддержать ребят.

- Нет ли желания потренироваться в Японии? Что скажете о новой произвольной программе?

- В Канаде как дома – в плане работы. Привыкла к людям, которые меня окружают. Они легко могут меня понять. Английский язык у меня базовый, иногда я не могу выразить, что я чувствую, но они очень хорошо меня понимают. Ощущение – я в длительной командировке. Все близкие и знакомые у меня в России.

В России я наслаждаюсь тем, что провожу время с друзьями. Рада, что есть возможность жить на две страны.

jmedvedevaj Под конец прогулки на мне стало в два раза больше одежды

Мемуары гейши слушаю уже два года, но было ощущение, что еще не доросла. Сейчас же есть чувство, что все доработано до мелочей. Брайан Орсер сказал, что это моя лучшая произвольная программа за всю карьеру.

- Расскажите о своём быте в Канаде. Водите? Сами ли готовите?

- Я не за рулем в Канаде. Там пешком вообще никуда не дойдешь. От любой точки города полтора часа пешком идти. Мы живем в апартаментах с очень красивым видом. Я живу с мамой, она за рулем. В магазины хожу, так как слежу за своим питанием. Готовлю себе сама, а убираемся вместе с мамой.

Вообще я неплохо готовлю (улыбается)! Легче приготовить, чем откатать произвольную программу.

- Не думали о том, чтобы прокомментировать какое-либо событие, учитывая вашу новую роль?

- Комментирование – это очень интересно. Я вела детский ледниковый период, очень нервничала. Думаю, что только футбол не осилю (улыбается).

jmedvedevaj Скоро наши шоу в Японии заканчиваются и начинается подготовка к сезону! Надо много работать! Но я искренне надеюсь, что скоро вернусь в эту сказочную страну

- Как с четверным сальховым дела продвигаются?

- Продвигаются (улыбается). Попытки есть, но пока чистого выезда нет. 40 минут в день трачу на это. Сейчас понимаю, что это займет продолжительное время. Правда, что я пробовала этот элемент на японском шоу. Попытка не была очень хорошей, но я старалась.

Пока ничего не обещаю относительно этого элемента, но рядом со мной люди, которые меня оберегают.

- Какие обязанности будут у Евгении? – вопрос Станиславу Позднякову.

- Про обязанности не слишком правильно говорить. Главное сейчас для посла – вдохновлять и поддерживать своих спортсменов, - объяснил глава ОКР.

- Евгения, что скажете о Японии? Хотелось бы жить там на постоянной основе?

- Япония действительно восхищает всех. Все фигуристы так скажут. В Японии всех одинаково встречают. Очень много шоу проводится. Мы очень много общаемся со звездами прошлого и ждем встречи именно в Японии из-за уникальной атмосферы.

Жить там было бы сложно. Там совсем другой ритм жизни, но ездить туда мы безумно любим.

- Всё же вы москвичка. Тянет ли возвращаться в родной город?

- Москва – город, в котором я родилась, скучаю по ней. Но я люблю и путешествовать. Всё равно хотелось бы возвращаться в Москву. Очень много любимых мест, просто посидеть в кафе – для меня хорошее времяпрепровождение.