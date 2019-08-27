2019-08-27T11:13:12+03:00
Спорт

Евгения Медведева стала официальным послом Олимпийской команды России на Олимпийских играх в Токио

Об этом было объявлено на пресс-конференции в Москве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева будет послом сборной на ОИ-2020.Евгения Медведева будет послом сборной на ОИ-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 27 августа, в Москве на официальной пресс-конференции было объявлено о новой "должности" Евгении Медведевой. Она отныне - официальный посол Олимпийской команды России на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом 2020 года.

- С нашей точки зрения выбор Евгении Медведевой выглядит достаточно логичным для Олимпиады 2020 года в Токио, - заявил президент Олимпийского комитета России Павел Колобков. - Через год Женя будет представлять нашу команду уже меньше чем через год в японском Токио. Я очень рад, что Женя приняла это предложение, несмотря на то, что она продолжит спортивную карьеру. Хочу поблагодарить за то, что приняла это предложение.

В свою очередь, Женя заявила:

- Для меня это немножко необычно. Для меня это будет присутствие на моей второй Олимпиаде. Каждая Олимпиада - по-своему необычна и уникальна. Я очень рада, что у меня получится почувствовать атмосферу Олимпийских игр.

Олимпиада 2020 года в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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