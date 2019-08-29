2019-08-29T15:24:31+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили татарский язык интерфейса

Социальная сеть Одноклассники запустила локализацию на 16-й язык: теперь ОК стали доступны на татарском
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Новый язык интерфейса появился у пользователей десктопной версии ОК. Мобильная версия соцсети, а также приложения ОК на iOS и Android будут локализованы в ближайшее время.

Для татарской версии Одноклассников было переведено более 80 тысяч слов. После включения нового языка все оповещения в социальной сети, в том числе по электронной почте, также приходят по-татарски.

Сегодня все пользователи ОК в Республике Татарстан получили оповещения о возможности перехода на локальный язык интерфейса.

Одноклассники — шестой по популярности интернет-ресурс в Татарстане. Месячная аудитория соцсети в республике составляет более 1,3 млн уникальных пользователей, то есть в ОК заходит практически каждый третий житель республики. Ядро аудитории — люди от 25 до 45 лет, эта возрастная категория составляет половину от всех пользователей в Татарстане. Самый популярный видеоконтент — музыкальный, детский и юмористический. С начала 2019 года число просмотров видео и трансляций татарскими пользователями, включая стримы в приложении OK Live, превысило 3 млрд. В Одноклассниках существует более 4 000 сообществ и групп на татарском языке.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Российской Федерации проживают 5 310 649 татар. Результаты данной переписи зафиксировали, что в Республике Татарстан татарский язык называют родным свыше 1,9 миллиона человек. По данным социологических исследований 2019 года, 93% татар в Татарстане назвали родным татарский. В 2018/19 учебном году в рамках предметной области «Родной язык и литература» 68,61% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях изучали татарский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU

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