Записки киевлянки: «Ребята, зачем работать ночью? Вы же депутаты, а не вурдалаки»

КОРПОРАТИВ «ИЗБРАННЫХ»

Праздники окончились, начались будни. Новая Верховная Рада начала свою работу. Вообще, празднование 28-й годовщины Независимости страны напоминало скорее некий корпоратив «избранных» с шампанским в Мариинском дворце для экс-президентов и мало походило на народный праздник. Для оригинальности – в исполнении молодой певицы Алины Паш прозвучал рэп на Крещатике, после чего по городу прошел альтернативный «марш патриотов». В праздничные дни не мог не удивить первый президент Украины Леонид Кравчук с пистолетом под подушкой. Человек, который предал все русское население страны почему-то спит с пистолетом. Наверное, чего-то боится?

При этом острота социального неравенства в Киеве невероятно велика, и растет дальше. На пути в Европу непропорционально богатеет 1-2% населения, исчезает и перебивается с хлеба на квас так называемый средний класс, а ближе к осени стало особенно заметно, как растет количество бедных людей.

Наблюдала на прогулке в лесу, как идет "охота" за остатками шашлыков, съеденных по случаю Дня Независимости на природе, как пожилые набрасываются на пустые пивные бутылки, чтоб отнести их в пункт приема. На грани выживания - миллионы граждан некогда благополучной страны.

Неподалеку от Голосеевского монастыря встретила давнюю знакомую - переселенку из Горловки, Анну Ивановну. Женщина держала в руках малюсенького котенка, которого ей подбросили, и лелеяла его словно младенца с аккуратностью и нежностью лучшей в мире матери. У самой Анны Ивановны детей нет. Так сложилось. Женщина живет в общежитии при монастыре и поделилась, что за пять лет из 60 человек, которые приехали из Горловки, 8 человек умерли. Здесь их и похоронили, в Голосеево. Многие, молодые и здоровые переселенцы разбежались кто куда, а на их места приехали новые люди с воюющего Донбасса.

29 августа в Киеве прошло первое заседание депутатов нового состава Верховной рады Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевляне очень помогают этой донецкой группе: привозят сюда одежду, еду, лекарства и даже устраивают праздники для детей.

- Девки-то наши, приехали в Киев из Горловки в одних домашних халатах, а сейчас стали тряпками обрастать. Многим даже шубы подарили. Некоторые в Киеве уже свадьбы сыграли по второму разу, но кто-то вернулся и обратно, то ли в Горловку, то ли в Ростов, - рассказывала Анна Ивановна, поглаживая котенка, и речь ее спокойная лилась, как жалоба, как тихий, протяжный стон.

- Как думаете, когда все закончится на Донбассе? - спросила я у нее.

- Ой, не скоро. Я тут и помру, наверное, - сказала старушка на прощание.

«ТЫРЯТ, ОБВЕШИВАЮТ — МАФИЯ!»

После праздников ехала из пригорода третьим автобусом, где в давке и духоте народ гудел, городскую власть проклиная на чем свет стоит, потому как возвращение скоростного трамвая откладывается теперь уже до октября, хотя обещали пустить к сентябрю. Остановки опять зачем-то разворочены и ремонтируются по новой.

- Кличко знает, что уйдет скоро, вот деньги и "закапывает", - рассуждала дама моего возраста в соломенной шляпе.

- Киев наш не иначе как в помойку превратили. Такого мусора и запустения даже при мэре Черновецком нэ було, - вторила женщина, которая, тут же поделилась, что у нее на родине, в городке Волынской области чистота – какой и в Польше не встретишь. Пока пассажиры разговаривали в тесноте и духоте, в автобус вошли контролеры и начали ловить «зайцев».

Оштрафовав молодого парня – безбилетника, спешно удалились.

- Все, второй раз уже не войдут, можно ехать спокойно, - выдохнули пассажиры, а женщина, что стояла со мной рядом, поделилась, что кондукторов в Киеве массово сокращают, как и контролеров, потому что скоро будут электронные билеты.

- А Кличко-то наш где надо - соображает. Деньги, наверное, на это дело приплыли в мэрию, - взвились, услыхав новую информацию, пассажиры.

- Электронный билет в душегубке мог придумать только человек с отбитым мозгом, - возмущались в автобусной давке киевляне, которые после смены власти, стали более разговорчивы.

- Надо коррупционеров расстреливать как в Китае, - гудел автобус. - Вывести всех на стадион и расстрелять, а у нас даже не посадили никого ни разу.

Украинский народный избранник поправляет фракционный значок на новом пиджаке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зашла на рынок. Захотелось купить дыню. Однако худая, раздраженная жарой и работой продавец дынь и арбузов сообщила не без превосходства, что не понимает "кацапской мовы". Пришлось развернуться и пойти к соседнему прилавку, где пожаловалась, что на рынке не поняли русский язык. На что парень-продавец сначала расхохотался, а после разоткровенничался, что сам «донецкий» и не от хорошей жизни с двумя высшими образованиями тут на дынях и арбузах стоит. А за пять лет в Киеве натерпелся уже всякого унижения.

- Тут на рынке торгуют «тернопольские». Они – темные, менталитет — другой. Я тебе так скажу: меня они боятся и никогда не полезут. Видишь, у меня какой тесак для нарезки арбузов? – сказал парень с гордостью. - Но вообще за ними глаз да глаз нужен. Тырят друг у друга, обвешивают. А держатся «тернопольские» землячеством, говорят на своем диалекте. Мафия.

Парень выбрал для меня отличную, спелую дыню. Предложил и арбуз. Отказалась.

А пока украинцы воодушевлены новыми надеждами на перемены, Верховная Рада приступила к работе. Депутаты даже планирует работать до утра. (Депутат от оппозиции Вадим Рабинович на это заявил: «Я не понимаю, зачем работать ночью? Ребята, вы ж не вурдалаки какие-то, а депутаты. Поработайте до шести и идите домой, в семьи».) Только вот страна раскололась к несчастью, как огромный переспевший арбуз...