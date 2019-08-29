Министров Порошенко попросили на выход: Украина от них устала

В четверг состоялось первое заседание Верховной рады Украины нового состава. Открыл его теперь уже экс-спикер ВРУ Андрей Парубий, который тут же сложил полномочия вместе со старым составом депутатов парламента, превратившись тем самым из главы парламента в обычного депутата и подозреваемого в совершении преступлений по целому букету статей УК (см. кп.ру). Депутаты спели гимн, приняли присягу (Порошенко, при этом, ставя свою подпись, встал и уронил свои депутатские значки, заставив депутатов своей фракции шептаться о плохой примете, но бывший глава Украины постарался сгладить конфуз жизнерадостным смехом) и принялись за рутинную работу. Главной задачей сессионного дня стало утверждение руководства парламента и ряда министров нового правительства Украины. Сенсаций с первым назначением не случилось. Спикером Рады стал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков (35 лет). Впрочем, и с формированием Кабинета министров у парламента Украины проблем тоже нет - фракция партии Зеленского имеет столько мест в Верховной раде, что может сама проводить назначения, не обращая внимания на выступления оппозиции. Так что, не дожидаясь даже голосования, с большой степенью вероятности можно посмотреть, кого на кого поменяли в руководстве страны.

Новый спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.Фото: REUTERS

Прежний состав во главе с премьером Гройсманом ушел в отставку, как и положено по закону. Впрочем, некоторые из них остались на своих постах. Например, министр финансов Оксана Маркарова, которая, по мнению многих, является профессионалом (наверное, поэтому не засветилась ни в каких громких скандалах). И глава МВД Арсен Аваков, с которым было связано огромное количество скандалов, но уж очень нужным человеком он оказался для нового президента. Аваков контролирует не только МВД, но группировки радикальных украинских националистов, а потому может оказаться очень востребован. Как написала прославившаяся своими неадекватными постами в соцсетях новый нардеп Украины Лиза Богуцкая, Аваков чуть ли не единственная их надежда для подавления мятежа, который Порошенко готовит к декабрю.

Арсен Аваков сохранил кресло главного полицейского Украины.Фото: REUTERS

КТО КОГО СМЕНИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ

Премьер -министр Украины. Был - Владимир Гройсман (41 год). Сделавший головокружительную карьеру с места директора вещевого рынка в Виннице, поочередно занимая посты городского головы, вице-премьера в правительстве Яценюка, главы ВРУ и, наконец, премьера. Верный член команды Порошенко, хотя и не опускался до упоротых глупостей, которыми отличались многие другие в верхнем эшелоне власти. Стал - замглавы офиса президента Алексей Гончарук (35 лет), юрист, адвокат. Неудачно пытался стать депутатом ВРУ в 2014 году от партии «Сила людей», но, потерпев неудачу, от власти далеко не ушел, став советником первого вице-премьера Кубива и министра экологии и природных ресурсов. Украинскими же экспертами характеризуется как человек со стороны. За Гончарука проголосовали аж 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Петр Порошенко еще с утра заявил, что его фракция «ПЕС» будет голосовать против, но время, когда он мог на что-то влиять, похоже, бесповоротно закончилось, и Петру Алексеевичу еще предстоит окончательно прочувствовать на себе, что такое, когда «фарш невозможно провернуть назад».

Новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку всего 35 лет.Фото: REUTERS

Министр обороны. Был - Степан Полторак (54 года). Закончил военное командное училище МВД еще во времена СССР. Министром обороны стал еще в правительстве Арсения Яценюка. Прославился своей «полководческой» формулировкой войскам: «Наступаем в направлении северо-юга». Стал - Андрей Загороднюк (42 года). Про него известно, что он ни дня не служил в армии, сам себя называет «нефтяников в третьем поколении», а папа работал советником у экс-премьера Николая Азарова и считается до сих пор лоббистом интересов олигарха Коломойского. К ВСУ Андрей Загороднюк имеет лишь то отношение, что в 2015-м сформировал Совет волонтеров и возглавил Проектный офис реформ при Минобороны Украины. Во время голосования заседание даже пришлось прервать, потому что будущий министр обороны потерялся где-то в кулуарах парламента, но потом все же нашелся, и депутаты отдали ему 314 голосов.

Андрей Загороднюк возглавил Минобороны Украины.Фото: REUTERS

Министр иностранных дел. Был - Павел Климкин (51 год). Родившийся в Курске, закончивший МФТИ в Москве, попавший по распределению в Киев и после того, как пошел по дипломатической стезе, ставший не просто стопроцентно свидомым украинцем, а и отпетым русофобом. Больше, чем дипломатическими успехами, прославившийся нелепыми нарядами, в частности, одеждой не по размеру. Стал - Вадим Пристайко (49 лет). Кадровый карьерный дипломат, закончивший Академию внешней торговли Украины. В своей работе специализировался на отношениях с Канадой, США, НАТО. В 2017-м стал первым замглавы МИД Украины. С мая нынешнего года - замглавы администрации президента Зеленского по внешнеполитическим вопросам. В выступлении перед депутатами в четверг Пристайко заверил, что курс Украины на евроинтеграцию и в НАТО при нем останется неизменным. Это был один из немногих моментов заседания, когда Порошенко хоть на минуту, хоть себе, но показался победителем. Тем более, что Пристайко использовал риторику Порошенко и назвал Россию «агрессором». Видимо, фракция экс-президента тоже голосовала после этих слов за кандидатуру Пристайко, потому что он набрал аж 310 голосов при все тех же необходимых 226.

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко имеет богатый опыт общения с чиновниками НАТО.Фото: REUTERS

Это, пожалуй, ключевые кадровые назначения, которые могут иметь значение для России. Что касается остальных, то нам от них не холодно и не жарко. А заняли эти посты люди, которые ничего не говорят российским читателям и мало что - самим гражданам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на трибуне Верховной рады.Фото: REUTERS

Однако, известно, что среди кандидатов на министерские посты больше нет тех, кто занимал их при Порошенко. И из правительства ушли не только такие одиозные личности как министр инфраструктуры Владимир Омелян, обещавший украинцам проекты, которым позавидовал бы и Илон Маск (его преемник Владислав Криклий, 33-летний глава Сервисного центра МВД, занимавшийся ликвидацией украинской ГАИ), или до последнего сохранившая приставку врио к посту главы Минздрава «доктор Смерть» Ульяна Супрун (ее должна заменить эксперт по медицинскому праву Зоряна Скалецкая), но и все остальные. Вопрос, по новому ли пути пойдут министры, или продолжат идти по дороге Порошенко-

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По мнению эксперта, от команды Зеленского не стоит ждать большого прорыва, но, по крайней мере, там нет откровенных коррупционеров (подробности)