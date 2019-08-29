2019-08-29T19:50:20+03:00
Политика

Украинский политолог Михаил Погребинский: Новой спикер Рады - человек приличный, а премьер - типичный карьерист

По мнению эксперта, от команды Зеленского не стоит ждать большого прорыва, но, по крайней мере, там нет откровенных коррупционеров
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Комментарии: comments1
Спикер нового состава Верховной рады Дмитрий Разумков.Спикер нового состава Верховной рады Дмитрий Разумков.Фото: REUTERS
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- То, что Дмитрий Разумков возглавит Раду, было ясно давно. Он лидер партии, победившей на выборах. И он, конечно, контрастирует с предыдущим спикером Рады (Андреем Порубием, - Ред.), как день и ночь. Разумков — приличный человек, без всякой антидонбассовской и антироссийской риторики. Пока, похоже, человек вполне европейского толка.

Что касается Гончарука (ранее замглавы офиса президента Украины, - Ред.), то с ним пока ничего не ясно. Я никто толком не знает. Ему 35 лет, весь его опыт работы — в грантовых структурах и о его прямой связи с командой Зеленского или олигархами ничего не известно.

Алексей Гончарук избран Радой новым главой правительства Украины. Фото: REUTERS

Алексей Гончарук избран Радой новым главой правительства Украины.Фото: REUTERS

- Но Гончарук ведь перековался. Еще не так давно он поддерживал Порошенко.

- Да, он был за Порошенко даже когда тот проиграл выборы! Понятно, что он такой типичный карьерист. Но, видимо, он человек, который признает старшего по званию и имеет большие амбиции. Для него премьерство — это настоящее счастье. И по всяким слухам и разговорам все свои действия Гончарук будет согласовывать с командой президента. Он не сторонник независимого правительства. И это скорее плюс. Власть сейчас в одних руках, ей не нужен конфликт внутри команды. Какого-то прорыва я не ожидаю, но это будет совсем иной тип парламента, такого у Украины еще не было — это в основном новые люди, не связанные с коррупционными схемами. Поэтому есть маленькая надежда. Многие их обещания выглядят вполне симпатично. Но куда они идут, пока не ясно. Это будет понятно по их первым шагам. Большинство людей, которые связаны с социально-экономическим блоком, это стронники уменьшения роли государства, они будут выдвигать предложения о повышении пенсионного возраста, о продаже земли, о платном здравоохранении и образовании — это то, чего от них можно ожидать по предварительным прикидкам. Но, возможно, когда они займут свои должности, то станут более аккуратными в высказываниях.

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что скажете о сохранении Арсеном Аваковым должности главы МВД?

- Это старый кадр с очень сомнительной репутацией. Но я считаю, что несмотря на все, это хорошее решение. Он контролирует силовой ресурс, он помог Зеленскому прийти к власти, помог избавиться от Порошенко. И, кроме того, может быть для Зеленского щитом от национал-радикалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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