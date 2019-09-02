Прочная защита: Фонду дольщиков дали стабильный прогноз

Рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило Фонду защиты прав дольщиков кредитный рейтинг на уровне AA-(RU) со стабильным прогнозом. По мнению экспертов, опрошенных КП, сегодня Фонд минимизирует риски как для строительной отрасли в целом, так и для граждан, покупающих жилье по договорам долевого участия.

Социальная функция

Фонд выполняет важную функцию снижения финансовых рисков для граждан, покупающих квартиру на этапе строительства, считают в рейтинговом агентстве АКРА. «Прекращение или нарушение его деятельности может повлечь за собой негативные социальные и экономические последствия. В соответствии с законом, Фонд выполняет важную социальную функцию», - говорится в сообщении.

Кредитный рейтинг АА-(RU) обусловлен очень высокой вероятностью оказания текущей поддержки органами власти в связи с высокой системной значимостью Фонда.

Напомним, что Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Каждый застройщик обязан отчислять в Фонд взносы в размере 1,2% с ДДУ.

Как отметил генеральный директор Фонда Олег Говорун, на сегодняшний день в компенсационном фонде аккумулировано более 33,6 миллиарда рублей.

«Фонд уже продемонстрировал работоспособность механизма защиты и восстановления прав граждан, которые купили квартиры в строящихся домах по договорам долевого участия. Кроме того, банкротство одной из крупных подмосковных компаний «Урбан Групп» прошло под контролем Фонда, что позволило своевременно передать права и обязанности новому застройщику и завершить строительство», - прокомментировал Говорун.

Также он добавил, что в настоящий момент уже введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов в четырех из жилых комплексов обанкротившейся компании. Более 3,1 тысячи семей получили свои квартиры.

Напомним, что речь идет о в доме 6 в ЖК "Митино О2", доме 7 в ЖК "Опалиха О3", доме 7 в ЖК "Видный город" и домах 5 и 6 в ЖК "Солнечная система". В этом году планируется ввести еще ряд домов в Подмосковье и Нижегородской области, добавил гендиректор Фонда.

По мнению АКРА, отсутствие подобного механизма государственной поддержки жилищного строительства может негативно сказаться на уровне спроса на недвижимость со стороны населения, и, как следствие, привести к снижению уровня деловой активности в секторе.

Государство полностью контролирует как стратегию, так и операционную деятельность Фонда. «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев», - сказано в сообщении АКРА.

.Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Быстро включается в работу

Руководитель рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский считает, что Фонд на сегодняшний день представляет собой единственный реальный и эффективный механизм для достройки проблемных объектов.

«В первую очередь он гарантирует дольщикам восстановление их прав в случае банкротства застройщиков. Помимо этого, Фонд обеспечивает взаимодействие с региональными фондами, которые только создаются, в части распределения федеральных средств на достройку, что максимально упростит работу над проблемными объектами», - поделился мнением депутат Госдумы.

Якубовский подчеркнул, что Фонд уже имеет достаточный уровень компетенций в части решения этих вопросов. Из наиболее ярких – получение права на завершение долгостроев Urban Group, включая предоставление дольщикам пятилетней гарантии качества на их квартиры и восстановление в правах тех, кто приобрел нежилые помещения площадью до 7 квадратных метров.

«Сейчас Фонд включился в процедуру банкротства и других недобросовестных застройщиков. Например, все мы помним, дольщики ЖК «Новокосино-2» обратились на прямую линию Президента России Владимира Путина, и Фонд взялся за вопрос. Таким образом, люди получат дополнительные гарантии того, что их проблема будет решена», - сказал Якубовский.

Фонд не только минимизирует риски для граждан, которые заключают договоры долевого участия, он в целом помогает снижать риски всей отрасли жилищного строительства, что повышает доверие к рынку со стороны покупателей, считает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

«Согласно последним исследованиям, каждый шестой покупатель первички готов вкладывать деньги в квартиру еще на стадии котлована, но при условии, что ему будут предоставлены госгарантий в лице участия Фонда дольщиков», - резюмировал он.

Надо сказать, что это не первый рейтинг, присвоенный Фонду защиты прав дольщиков.

В апреле 2019 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruAА, дав стабильный прогноз.

В сообщении агентства отмечалось, что Фонд выполняет значимую социальную функцию для государства, которая заключается в исключении финансового риска для граждан РФ, покупающих квартиры в строящихся домах.

Агентство оценивает влияние государства на деятельность Фонда как сильное, поскольку учредителем публично-правовой компании является Правительство Российской Федерации. «Фонд обладает иммунитетом от банкротства в силу организационно-правовой формы», — отмечалось в материалах «Эксперт РА».