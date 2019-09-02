Часы, спасающие жизнь

Этим летом в ряде школ и детских лагерях Москвы провели испытания разработанных в московском технопарке часов «Кнопка жизни». Это наручные часы-телефон с GPS-трекером и кнопкой SOS для быстрой связи в экстренной ситуации. Умной системой персонального вызова срочной помощи смогут пользоваться как дети, так и взрослые - пожилые люди, инвалиды, те, кто не может сам вызвать «Скорую помощь», полицию или МЧС.

Достаточно нажать на часах тревожную кнопку и сразу связаться с 24/7 диспетчерским центром. Они и вызовут экстренные службы, помогут найти дорогу, если человек потерялся. Консультацию проводят моментально, и, значит, ребенок сможет в некоторых ситуациях справиться с проблемой сам, до появления взрослых. Родители могут через мобильное приложение следить за маршрутами своего ребенка в онлайн-режиме. При необходимости помощь смогут оказать и другие родственники, оставившие номер своего телефона в базе диспетчерского центра. В любом случае ребенок не останется один на один с бедой.

Еще один проект - кулон-телефон. Он поможет видеть местоположение абонента с помощью GPS-трекера. К слову, кулон может стать полноценной заменой кнопочному телефону. Настройка ему не нужна и особого обучения тоже не потребуется. То есть ребенок точно справится.

Мамы и папы могут в личном кабинете мониторить точное место, где находится ребенок. Также можно подключить услугу создания разрешенной геозоны передвижений. Если ребенок покинет, например, школу или спортивную секцию без ведома взрослых, то родители сразу получат СМС. Кулон-телефон сообщит также и об уменьшении заряда батареи. Разработку уже тестируют на территории пожарно-спасательного центра в Новой Москве.

Умные устройства не игрушка. В разных ситуациях незаметная «Кнопка жизни» или кулон спасет и обеспечит безопасность.

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