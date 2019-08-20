2019-08-20T19:11:23+03:00
Политика

Владимир Путин: Люди по-прежнему недовольны уровнем первичного звена медицины

В России вновь увеличилась продолжительность жизни, но этого недостаточно
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент констатировал, что именно в направлении первичной медицинской помощи работа ведется слишком слабоПрезидент констатировал, что именно в направлении первичной медицинской помощи работа ведется слишком слабоФото: REUTERS
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1 триллион 367 миллиардов рублей выделено государством на нацпроект «Здравоохранение», из которых двум программам на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 миллиарда рублей. Во вторник на совещании у президента России разбирались - много это или мало?

Владимир Путин, который сам в начале разговора и озвучил эти цифры, счел, что здесь произошел явный перекос. Но сначала президент констатировал, что именно в направлении первичной медицинской помощи работа ведется слишком слабо.

- Люди сегодня по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена, - заявил Путин. - Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. Медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой.

Всего по стране сейчас именно в первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч среднего медперсонала. Многие поликлиника и амбулатории строились ещё в советские времена и значительная часть из них не обновлялись и капитально не ремонтировались. Поручив модернизировать эту сферу отечественной медицины, президент лично искал ошибку планирования.

- На развитие первичного звена здравоохранения мы выделили 237,5 млрд рублей, это всего 15-16%, - сказал Путин. - Основные мероприятия по нацпроекту "Здравоохранение" - это прежде всего специализированная и высокоспециализированная помощь. Да, она стоит дороже, по этим направлениям и высокая смертность. И от уровня высокоспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи зависит весь уровень здравоохранения. Но в 2018 году в сфере специализированной помощи было 746,8 миллионов обращений, а в первичное звено - 1,2 миллиарда. Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том же состоянии, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова между тем в своем докладе привела приятную статистику.

- По предварительным данным, продолжительность жизни в России составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода, - заявила она. - У женщин это уже 78,5 лет. Произошло это благодаря существенному снижению числу смертей - за полгода на 28 тысяч.

- Это последние данные? - уточнил Путин.

- Да, по сравнению с первым полугодием 2018 года, - подтвердила Скворцова. - Фактически мы уже находимся на исполнении плана 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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