2019-09-04T11:03:14+03:00
Экономика

Международные проекты российских министерств

Первые лица и представители органов исполнительной власти рассказали нам о взаимовыгодной интеграции Дальнего Востока в глобальные замыслы наших соседей
Максим ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской ФедерацииМаксим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Изменить размер текста:

Максим Орешкин:

Наше преимущество – природные ресурсы

– К факторам, влияющим на эффективное развитие Дальнего Востока, относится в первую очередь географическая близость к самому большому рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. Экономика стран АТР стабильно растет, что открывает для России серьезные перспективы по множеству направлений, – нам есть что предложить нашим торговым партнерам.

Безусловно, важнейшее преимущество российского Дальнего Востока – запасы природных ресурсов: угля, нефти, газа, железа, цветных металлов, древесины. При этом у нас есть и желание, и возможность, и необходимость заниматься переработкой сырья на месте, вовлекать в этот процесс жителей краев, областей и республик региона, открывать новые производства и модернизировать старые.

Природно-ресурсный потенциал региона с обширной прилегающей морской акваторией – это уникальная часть национального богатства России. Развивать его с пользой для дальневосточников и всех россиян – наша ключевая задача.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации

Мария Захарова:

Азия – приоритет внешней политики страны

– Азиатский вектор – неизменный приоритет внешней политики России – приобретает особую значимость в контексте формирования Большого евразийского партнерства. Выходит на качественно новый уровень сотрудничество с нашим стратегическим партнером – Китаем. Реализуется семь проектов с японским участием с общим объемом инвестиций 190 миллионов долларов США. В освоение ресурсов российского Дальнего Востока все активнее вовлекаются индийские экономоператоры. Новые горизонты открывает заключенное в 2016 году Евразийским экономическим союзом Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом. Перспективными видятся трехсторонние проекты с участием Республики Корея и КНДР, такие как соединение Транссибирской магистрали с Транскорейской железной дорогой, поставки российского природного газа и электроэнергии в Республику Корея через территорию КНДР.

Приведенные примеры – лишь небольшая иллюстрация масштабов международного сотрудничества на российском Дальнем Востоке.

Андрей Каприн, генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Андрей Каприн, генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Андрей Каприн:

Онкобольных будут лечить ионами углерода

– Первый в России клинический центр лечения онкозаболеваний тяжелыми ионами углерода планируем построить на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии. Метод лечения опухолей пучком ионов углерода был создан в Японии. Сейчас там девять таких центров, еще три работают в Европе и три ускорителя –

в Китае. Договор между российскими и японскими экспертами мы планируем подписать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За неделю у границ России были замечены более 30 иностранных самолетов-разведчиков
Ураган «Дориан» в субботу достигнет побережья Канады
Сенатор обвинил Трампа в неправильной трате денег, выделенных на «сдерживание России»
Посольство России в США возмущено арестом россиянина Коршунова
ВОЗ назвала страны Европы с самым пьющим населением
На Украине снова заговорили об угрозе «вторжения» России
Соратник Януковича Ренат Кузьмин уже не числится в базе розыска МВД Украины
«Вы не поверите»: В ЦБ рассказали, кто чаще других становится жертвами мошенников
Пенс поддержал выход Великобритании из Евросоюза
Университет в США оштрафовали на рекордную сумму в 4,5 миллиона долларов из-за секс-скандала
«Уровень ниже аборигенов»: Латвийская журналистка раскритиковала Лайму Вайкуле за песни на русском
От онкологии умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Самой высокооплачиваемой моделью Великобритании стала Кара Делевинь
В Польше врачи спасли ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери
США направили четвертый стратегический бомбардировщик в Европу
В Шереметьево Boeing 777 повредили трапом после высадки пассажиров
В России могут перестать учить на слесарей и токарей с 2021 года
На главном храме Росгвардии установили кровлю
Автор песен Леди Гага и Майкла Джексона разбился в аварии