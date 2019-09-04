Международные проекты российских министерств

Максим Орешкин:

Наше преимущество – природные ресурсы

– К факторам, влияющим на эффективное развитие Дальнего Востока, относится в первую очередь географическая близость к самому большому рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. Экономика стран АТР стабильно растет, что открывает для России серьезные перспективы по множеству направлений, – нам есть что предложить нашим торговым партнерам.

Безусловно, важнейшее преимущество российского Дальнего Востока – запасы природных ресурсов: угля, нефти, газа, железа, цветных металлов, древесины. При этом у нас есть и желание, и возможность, и необходимость заниматься переработкой сырья на месте, вовлекать в этот процесс жителей краев, областей и республик региона, открывать новые производства и модернизировать старые.

Природно-ресурсный потенциал региона с обширной прилегающей морской акваторией – это уникальная часть национального богатства России. Развивать его с пользой для дальневосточников и всех россиян – наша ключевая задача.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации

Мария Захарова:

Азия – приоритет внешней политики страны

– Азиатский вектор – неизменный приоритет внешней политики России – приобретает особую значимость в контексте формирования Большого евразийского партнерства. Выходит на качественно новый уровень сотрудничество с нашим стратегическим партнером – Китаем. Реализуется семь проектов с японским участием с общим объемом инвестиций 190 миллионов долларов США. В освоение ресурсов российского Дальнего Востока все активнее вовлекаются индийские экономоператоры. Новые горизонты открывает заключенное в 2016 году Евразийским экономическим союзом Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом. Перспективными видятся трехсторонние проекты с участием Республики Корея и КНДР, такие как соединение Транссибирской магистрали с Транскорейской железной дорогой, поставки российского природного газа и электроэнергии в Республику Корея через территорию КНДР.

Приведенные примеры – лишь небольшая иллюстрация масштабов международного сотрудничества на российском Дальнем Востоке.

Андрей Каприн, генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Андрей Каприн:

Онкобольных будут лечить ионами углерода

– Первый в России клинический центр лечения онкозаболеваний тяжелыми ионами углерода планируем построить на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии. Метод лечения опухолей пучком ионов углерода был создан в Японии. Сейчас там девять таких центров, еще три работают в Европе и три ускорителя –

в Китае. Договор между российскими и японскими экспертами мы планируем подписать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.