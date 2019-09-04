Решающая схватка Востока и Запада: на чьей стороне будет Россия

На острове Русский во Владивостоке стартовал V Восточный экономический форум. Его высочайший статус подтверждает список участников, который возглавляют президент России Владимир Путин, премьер-министры Индии, Японии и Малайзии Нарендра Моди, Синдзо Абэ и Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. По традиции очень заметна на форуме и китайская делегация (ее руководителем стал вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа).

РОССИЯ ПОВЕРИЛА В СВОБОДНУЮ ТОРГОВЛЮ

Повороту России на Восток была посвящена сессия дискуссионного клуба «Валдай», открывшая утреннюю программу дня. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что за прошедшие 5 лет в развитие Дальнего Востока было вложено более 600 миллиардов рублей инвестиций, но иностранных из них порядка 20%. И Россия готова к расширению сотрудничества с азиатскими странами.

- Западные партнеры так часто рассказывали нам про выгоды свободной торговли, что мы в самом деле поверили в это. И продолжаем верить, даже когда эти западные страны сами потеряли такую веру, - пошутил Трутнев. – Мы продолжаем искать дружбы со всеми нашими соседями, открываем рынки и снимаем торговые барьеры. В частности, недавно начались новые проекты по отгрузке российского молока в Китай.

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: REUTERS

МОРОЖЕНОЕ КАК МЯГКАЯ СИЛА

Директор Азиатско-Европейского бюро агентства Синьхуа Фань Вэйго подтвердил, что российская сельскохозяйственная продукция быстро завоевывает китайские рынки.

- За последний год в нашу речь вошло два слова, связанных с Россией. Это «мороженое» и «соя». Эта продукция очень популярна в Китае. Российское мороженое стало нарасхват после того, как президент Путин сделал такой оригинальный подарок председателю Си Цзиньпину. А за российскую экологически чистую сою надо благодарить уже президента Дональда Трампа. Из-за торговых войн американскую сою в Китае теперь вытесняет российская.

«КИТАЙ НЕ УГРОЗА ДЛЯ НАС»

После окончания дискуссии на вопросы «Комсомольской правды» ответил председатель Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

- Поворот на Восток – это для России не опасно? С одной стороны мы имеем Китай: очень многолюдный, бурно развивающийся экономически. И с другой стороны – российский Дальний Восток, где всего проживают около 6 миллионов человек и экономически это пока, прямо скажем, не передовая территория. Не является ли эта диспропорция угрозой для нас? Грубо говоря, что Китай тем или иным образом ассимилирует российские территории.

- Я не думаю. Все эта перенаселенность Китая относительна. В Китае огромное количество своих неосвоенных земель, и я бы никакого поглощения не боялся. Что касается досужих разговоров об охране российской природы от Китая, то мы без всяких китайцев гадим так на своей природе, что нам есть над чем поработать самими. Я не вижу тут большой проблемы. Другое дело: все вроде неплохо развивается, вроде бы есть скорость. Но, на мой взгляд, развитие Дальнего Востока должно идти еще быстрее и энергичнее.

- Для чего нужна национальная программа развития Дальнего Востока, которую сегодня презентуют на Восточном экономическом форуме?

- Как шутил в свое время Карл Маркс: чем отличается самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы? У архитектора есть план в голове. Так же и здесь. Без плана ничего не получится.

- В этом году Восточный экономический форум происходит на фоне масштабных беспорядков в Гонконге, которые ярко показывают текущий конфликт между условно-восточной и условно-западной моделями цивилизации. Какие это будут иметь последствия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона?

- Безусловно, последствия будут и очень серьезные. Это очень большой вызов для Китая и всех остальных. Ситуация там сейчас очень непростая. Я не люблю конспирологии, но там, на самом деле, схлестнулось много сил. Я думаю, что в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация будет развиваться достаточно позитивно, а вот в самом Гонконге противостояние будет еще долгое. Власти постараются не применять силу в больших объемах, а упорства и средств у протестующих, видимо, хватает. Но я не считаю, что это столкновение западного и восточного мира. Это проблема конкретно Китая и определенных политических сил в Америке. На самом деле, глобализация мира идет очень быстрыми темпами. Я думаю, что миры перемешиваются и возникают новые сущности. Гонконг - такой пример. Южная Корея, Сингапур – тоже примеры. Это, конечно, тоже Восток, но какой-то другой. Это интернационализированный, мультикультурный мир. Торжество мультикультурализма – это не Германия, а как раз Сингапур.

- То есть глобализация в конечном итоге победит нынешнюю тягу мира к фрагментации, национализму?

- Фрагментация это всего лишь ответ на вызовы глобализации. Но технологическая, транспортная, образовательная взаимосвязь государств в мире растет. А вот взаимного урегулирования в этих сферах еще не хватает .