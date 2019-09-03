Беспорядки в Гонконге: кто устроил революцию черных масок

Часть 1

УКОЛ ЗОНТИКОМ

- Посмотри на этот милый гонконгский зонтик, - говорит мне полицейский Юэн Вай Кит.

- Обычный зонтик, - говорю я, разглядывая фото.

- А теперь посмотри на ручку!

- Да это же заточка! – ахаю я. - Орудие убийства!

Гонконгский зонтик. Фото: предоставлено полицией Гонконга.

- Это еще цветочки! Вся пресса говорит, что милые детки пуляют в больших и злых полицейских из рогатки. Знаешь, чем они пуляют? Стальными шариками. Это куда страшнее, чем резиновая пуля, которая, ударяясь об тело, падает вниз. Стальной шарик проходит внутрь!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729537" frameborder="0"></iframe> Студенты разминаются перед очередной атакой..Видео: предоставлено полицией Гонконга

Юэн Вай Кит каждый день стоит на передовой линии столкновений, снимая на видео доказательства преступлений. Его босс разрешил ему дать интервью.

- А знаешь почему? Каждый день мы проводим пресс-конференции, но никому не интересны наши заявления. Мировая пресса их игнорирует. Босс только не разрешил публиковать мое фото, чтоб на меня не напали. Протестующие уже атаковали общежитие для семей полицейских. Они вычисляют наши имена, а потом преследуют наших детей. Мы теперь как одна семья. Как тебе такая картинка, которую усиленно распространяют в соцсетях перед началом учебного года?

Комикс про девочку и ее отца-полицейского который распространяют по соцсетям. Фото: предоставлено полицией Гонконга.

На картинке дети отказываются играть с Мэри, потом что ее папа – полицейский, убийца и должен ответить за свои преступления.

- Понимаешь, полицейская работа – арестовать преступника. А сколько ему лет, не мое дело. Если ты совершил преступление, для полиции ты не ребенок! Это ты в суде рассказывай! Самое тяжелое для нас – идентифицировать преступника. Они же все в масках, что запрещено во всех странах мира.

Коктейли молотова изъятые у протестующих. Фото: предоставлено полицией Гонконга.

Тысячи людей совершили преступление, а мы не можем их арестовать. Мы взяли двух человек, которые делали бомбы. Нашли у них в квартирах целые склады. Самые страшные из них – так называемые бомбы TATP. (Бомбы с трипероксидом ацетона. Обычно используются террористами из-за сравнительной простоты изготовления. Обладают такой же взрывной силой, как тротил, но крайне неустойчивы. Чувствительны к удару, нагреванию, электрической искре. Использовались при терактах в Лондоне, Брюсселе и Париже. Их называют «Мать Сатаны». – Авт.) Нам пришлось взорвать бомбы на месте. Они были крайне нестабильны. В квартирах мы нашли «коктейли молотова», рогатки, противогазы, ножи, бензин.

Это не пирожные, это бомбы ТАТР - "Мать Сатаны". Фото: предоставлено полицией Гонконга.

Но самое интересное - огромные банки с маслом, изготовленным из марихуаны. Обычно, ее курят. А тут масло! Оно куда сильнее и действует в течение нескольких часов. А рядом – пакеты с масками, которые раздают студентам и школьникам бесплатно. Потом мы догадались. Маски смачивают маслом и раздают детям. Те даже не подозревают, чем они дышат. У ребят возникает чувство эйфории, исчезает страх и ощущение боли. Вот откуда такая агрессия! А еще мы нашли очень мощные лазерные указки, которыми они ослепляют полицейских. Протестующие уверяют, что это не оружие. Еще какое! Несколько полицейских получили ожоги глазной сетчатки. Мы продемонстрировали на пресс-конференции, что такое лазер. Лист газеты воспламенился меньше, чем через 10 секунд! Мы арестовали одного студента, который нес в рюкзаке аж десять лазерных указок!

Лазеры выжигают не только матрицы камер распознавания лиц, но и глаза сотрудникам полиции.Фото: REUTERS

Откуда все это? Кто научил студентов делать бомбы? Кто тренирует бойцов? Кто платит за все? Инструкции, плакаты, реклама, маски, оружие, пакеты первой помощи, вода, энергетические напитки, бесплатная еда, тысячи карточек Octopus с 250 гонконгских долларов на счету. Деньги небольшие, но сколько таких карточек раздали? Мы даже не представляем! Ведь на демонстрации приходят сотни тысяч человек.

Таким глаз делает луч лазера, которыми пользуются протестующие. Фото: предоставлено полицией Гонконга.

Когда я учился в школе, произошли события на площади Тяньаньмэнь. Учитель рассказал нам, как китайское правительство использовало танки против студентов. Мы все были напуганы и плакали. Я верил всему, что мне говорят. Потом я стал полицейским и полез в архивы. Я нашел фотографии убитых солдат, но не студентов. Да, есть фото людей в крови, но живых. У них нет следов от пуль. А уж тем более ни одного задавленного танком.

Черные макси, воду и энергетики раздают бесплатно.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Где доказательства? В этом году исполняется тридцатилетие Тяньаньмэня. Все, что происходит в Гонконге, - это попытка создать в умах легенду о новом Тяньаньмэне. Я простой полицейский, не политик. Но даже я понимаю, что кому-то очень сильно нужны жертвы, и чтобы китайская армия вошла в Гонконг. Нужна картинка для мировой прессы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729539" frameborder="0"></iframe> Студенты выкидывают из метро женщину, которая сделала им замечание..Видео: cоцсети

ГОНКОНГСКИЙ ПУТЬ

Невидимые кураторы восстания в Гонконге используют все старые проверенные методы цветных революций. Очень кстати пришлось тридцатилетие Балтийского пути, когда в 1989 году жители Латвии, Литвы, Эстонии вытянулись в живую цепь длиной 600 километров (около двух миллионов человек) против «злого Советского Союза». Ну и, как водится, за свободу.

"Инструктор" и местные бойцы. Фото: предоставлено полицией Гонконга.

23 августа в Гонконге решили сделать свой собственный Гонконгский путь и протянуть живую цепь через станции метро. Инструкции вести себя мирно и демонстрировать миру светлое лицо местной революции раздавали повсюду. Даже мне всучили аж три. Организовано все было профессионально. Дети в масках дисциплинированно выстроились в цепь с плакатами. Время от времени кто-нибудь храбро выкрикивал: «Fuck off Сhina!».

Гонконгский путь.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Меня заинтересовали плакаты. Их авторы благодарили за поддержку Великобританию, США, Австралию. А дальше пошли американские сателлиты и закадычные «друзья» России: Польша, Украина (куда ж без нее?), Латвия, Эстония, Литва. Все плакаты была написаны на языках стран-доброжелателей. Я спросила девочку, стоявшую с транспарантом на эстонском языке: «А ты знаешь, что это за страна?» Девочка смутилась:

- У меня по географии не очень хорошие отметки. Ну, это какая-то страна где-то в…Европе?

Участники "Гонконгского пути" и плакаты закадычных «друзей» России.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Угадала, молодец! А что значат эти плакаты?

Тут девочка и ее соседки воодушевились:

- Мы благодарны всем этим странам не только за моральную поддержку, но и за пожертвования. Добрые люди собирают деньги и посылают нам в помощь. И вообще, к нам приезжают друзья отовсюду, чтобы учить нас, как бороться с полицейским произволом. Это так прекрасно, что у нас есть друзья! И мы хотим, чтобы мир, наконец, вмешался, и оказал давление на наше правительство.

- Какое правительство: гонконгское или китайское?

Полное замешательство.

- Наверное, гонконгское. Хотя…Оно же подчиняется Китаю. Нам надо написать новые плакаты с уточнениями. Спасибо вам за поддержку!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729546" frameborder="0"></iframe> Гонконгский путь.Дарья АСЛАМОВА

МОЙ СОБСТВЕННЫЙ МИТИНГ

Больше всего меня бесят девочки с пластырем на глазу. Обязательно, на каждом митинге сидит трогательный ребенок с заклеенным глазом и плакатом: «Ангел Гонконга! Бог благословит нас!», которого снимают десятки иностранных корреспондентов. Первый раз я растрогалась.

- Что с тобой, милая?

- Полиция выбила мне глаз резиновой пулей, и я на всю жизнь ослепла. А мне всего шестнадцать лет.

Ангел Гонконга.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Ее подружка горячо подтверждает:

- Да, никакие операции не помогут. Глаз уже не спасти.

Меня терзают смутные сомнения: если бы этому «ангелу Гонконга», действительно, выбили глаз, она бы в жизни не сунулась ни на одну демонстрацию. Более того, ее бы не пустили родители, которые метались бы по всем клиникам в надежде вернуть ребенку зрение. Когда я вижу уже седьмую по счету девочку с заклеенным глазом, которая рассказывает мне такую же трогательную историю, я понимаю, что это беспардонное вранье.

Появляется неприличное желание содрать пластырь и посмотреть, что же там с глазом.

У меня всегда была педагогическая жилка. Как говорит моя уже взрослая дочь: «Отдайте на воспитание моей маме самого зловредного ребенка, он через три месяца шелковым станет! Уж я-то знаю!»

На школьном митинге (в Гонконге нет возрастных ограничений на участие в демонстрациях, - хоть в памперсах ползи) вокруг меня собирается целая толпа подростков, которые даже садятся на раскаленные камни мостовой, чтобы со мной поспорить.

Школьники на митинге.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Мы хотим, чтобы закон об экстрадиции преступников был не просто отложен, а отменен!

- Это невозможно, - кротко говорю я. – Через 28 лет закон все равно вступит в силу.

- То есть как?! – ошеломленно спрашивают они.

- Очень просто. В 2047 году в Гонконге автоматически будет введено китайское законодательство.

- Ах, да! – вспоминают они. – А ведь это правда. Мы просто забыли.

Видно, как они постепенно переваривают информацию.

- А что насчет полицейского насилия? – с вызовом спрашивают они.

- Нет никакого полицейского насилия. У вас очень мягкая беззубая полиция. Вы – террористы. Вы захватили аэропорт, вы взяли заложников, вы швыряете бомбы в полицейских, вы избиваете всех, кто с вами не согласен.

Молодежь блокировала работу аэропорта.Фото: REUTERS

- А вот в Америке…

- В США все пять тысяч человек, захвативших аэропорт, либо сидели бы в тюрьме, либо их застрелили прямо на месте.

- Ну, насчет аэропорта я согласен, - говорит парень с круглым добродушным лицом. – Нельзя так делать! Мы приносим извинения.

- А я и не думаю извиняться! – вскакивает паренек в маске. – Когда мы были в аэропорту, весь мир смотрел на нас! Все камеры снимали нас! BBC, CNN! А почему мы сейчас мирно сидим на площади, и ни одного полицейского? Кто все это будет снимать?

- Значит, тебе не нужен мир. Ты террорист и провокатор, - спокойно говорю я. – И ты храбрый только потому, что мы в маске и в очках. И не удивляйся, что однажды ты ответишь за аэропорт.

Парень что-то бурчит и убегает.

- А почему, собственно, вы против закона о выдаче преступников? – спрашиваю я. – Что делать с гонконгским парнем, который убил свою подружку на Тайване? Что делать с коррупционерами, которые украли миллионы, и скрываются здесь? Что делать с торговцами наркотиками? Какое вам дело до всех этих воров, убийц, негодяев?

- Китай арестует политических диссидентов!

- Неправда. Тайвань, идеологический противник Китая, имеет с ним соглашение об экстрадиции. И ничего страшного не происходит. Вы все болтаете о демократии. А что это такое?

- Ну, это право делать то, что ты хочешь, - неуверенно говорят они.

- Демократия – это прежде всего следование законам. Какое право вы имеете захватывать станции метро и не давать бедным работягам утром добраться на работу?

- Мы всегда извиняемся перед ними.

- Да чихать им на ваши извинения. Это уборщицы, строители, официанты, пекари. У них нет денег, чтобы добраться до работы на такси. И кто вы такие, чтобы решать судьбу страны? Школьники без жизненного опыта, живущие на деньги родителей, не знающие, что такое тяжелый труд. Многие из вас даже несовершеннолетние.

Они молчат.

- Я скажу вам, что такое ваша так называемая страна Гонконг. Это страна-паразит, пиявка на теле Китая. Что она производит? Просто деньги, бумажки. Здесь нет ни одной фабрики! Здесь не вырастили горстки риса или просто картошки. Все – еда, вода, электроэнергия – поступает из Китая, одежда – из Юго-Восточной Азии, мясо – из Новой Зеландии. Даже своей рыбы у вас практически нет, хотя вы живете на море. И ваш порт потерял свое значение. Китаю не нужно бороться с вами. Достаточно просто перекрыть границу. И все рухнет: ваш гонконгский доллар, ваша биржа, ваши банки, ваша самая дорогая в мире недвижимость. Вы паразиты, и потому у вас паразитическое мышление. Ваша мечта – работать в банках. Вы не способны ничего создать. Вы все время кричите: «Я! Я! Эта страна должна сделать для меня все!» А что вы сделали для страны?

Они слушают меня внимательно, как в школе. Кажется, что сейчас достанут тетрадки и начнут записывать. В наступившей тишине одна девочка со смышлеными глазами спрашивает:

- Вы считаете нас паразитами? Это интересно. Я должна над этим подумать.

- А кто-нибудь из вас был в Китае?

- Нет, - растерянно отвечают они. – Там же коммунисты.

Я смеюсь и говорю:

- Там удивительные города, растущие каждую минуту, фантастические здания и дороги, мир высоких технологий и даже философии. До него можно доехать на метро!

Я ухожу и слышу, как та самая девочка-отличница говорит:

- Спасибо. Это было очень неожиданно для нас.

Ребята дружно машут мне руками вслед. Да, советская пропаганда – лучшая пропаганда в мире. Нас совсем неплохо учили. Эх, мне бы микрофон в руки на митинге…

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ

У Китая, умеющего выжидать и просчитывающего все шаги на многие годы вперед, на этот раз совсем немного времени. 1 октября – торжественное празднование семидесятилетия КНР. Весь этот гонконгский бардак надо успеть разогнать до праздника. А тут еще эта проклятая годовщина площади Тяньаньмэнь. Противники все рассчитали точно. Все, что касается долгоиграющей стратегии, тут Китаю нет равных, но события происходят слишком быстро. А для медлительного Китая катастрофически быстро.

Полиця Гонконга применяет краски чтобы потом было проще опознать протестующих.Фото: REUTERS

Китай недавно озвучил имена «банды четырех»: гонконгских лидеров протеста. Их глава -миллиардер Джимми Лай, гонконгский Сорос, медиамагнат, который контролирует значительную часть прессы. Он поехал в США, провел переговоры c вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Помпео и прямо призвал американцев вмешаться в ситуацию в Гонконге.

Более того, Джимми Лай снова собирается в США в сентябре, чтобы начать продвижение в Конгрессе «Билля о правах и демократии в Гонконге». Это уже государственная измена. Под сомнение поставлена территориальная целостность Китая. Более того, гонконгские «демократизаторы» заявили, что готовы взяться за сам Китай и бороться за его изменения до победного конца.

- Все, что здесь происходит, - это часть торговой войны США и Китая, - объясняет мне мистер Уинстон (это его английское имя, как это принято в Гонконге), пожилой мудрый человек, китайский бизнесмен.

Протестующие с помощью рогаток обстреливают полицию.Фото: REUTERS

Мы сидим в блаженной прохладе изысканного кантонского ресторана. До этого я просто ненавидела местную еду: сахар с сиропом и вареньем. Все слишком приторное и липкое. Но тут с удивлением открываю для себя, что кухня при всей своей необычности неожиданно вкусная.

- А кто больше страдает от торговой войны?

- Обе стороны. Но у Китая есть преимущество: мы стали жить хорошо совсем недавно. Мы знаем, что такое бедность и голод. А вот Америка этого не знает. Русским это должно быть понятно. Для нас не так страшно завязать пояса потуже, а вот для американцев – это трагедия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729548" frameborder="0"></iframe> Студенты атаковали шоппинг-мол в Гонконге.

Что касается Гонконга. Китай без него обойдется, а вот Гонконг без Китая существовать не может. Мы уже создали свой финансовый центр в Шэньчжэне.

Только пока его придерживают, чтобы не потопить Гонконг. Да и взаимодействуют они прекрасно. (Шэньчжэнь – сосед Гонконга. Городу всего сорок лет, но он признан одним из самых технологичных городов мира.

Настоящее китайское промышленное и финансовое чудо. Кстати, все iPhone и iPad производятся именно там. – Авт.) Протесты закончатся только при условии, что Китай и США договорятся об условиях прекращения торговой войны. Все исчезнет, как страшная сказка, а дети пойдут в школы и университеты.

Мистер Уинстон внимательно выслушивает мои рассказы о студентах и говорит:

- Вы попали в самую точку! Эти дети никогда не были в Китае, и в этом огромная ошибка нашего руководства. Не было обменов студентами, не было школьных лагерей, совместных поездок. И потому наша политика оказалась провальной. Для них Китай – это монстр. В 2047 году Китай получит территорию без населения. Мы потеряли население во всех смыслах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729540" frameborder="0"></iframe> Протестующие избивают водителя машины..Видео: предоставлено полицией Гонконга

- О чем вы?! Можно говорить о потерянном поколении, но…

- Но у этого поколения скоро родятся дети, которым родители будут рассказывать, как они героически сражались с Китаем. Об этом будут слагать легенды. Им всем придется уехать, и ничего страшного в этом нет.

Молодые люди хотят чтобы страна им дала все, но взамен не готовы дать ничего.Фото: REUTERS

Автономию покинут около двух миллионов человек – элита, дети и внуки элиты. Они никогда не смирятся с полной властью Китая в 2047. Произойдет то, что произошло в Гонконге после Второй мировой войны. Замещение населения. Все эти малолетние протестующие – чистокровные китайцы, но возомнили себя особым народом – гонконгцами.

Ресторан уже опустел. Возле экрана телевизора, где идет прямой репортаж с демонстраций, собрались официанты, кухарки, уборщицы со швабрами.

- А что они думают обо всем этом?

- Хотите, спрошу?

В ответ мы получаем жуткую брань на кантонском языке. Официант переводит:

- У нас все рухнуло. Туризм, отели, рестораны, - везде кризис из-за малолетних идиотов. Раньше сюда попасть было нельзя! У нас все столики заказывались заранее! И вот теперь в субботу никого нет.

Мистер Уинстон усмехается:

- А вот эти люди, простые работяги, останутся. И еще останется сказка о прекрасном свободном Гонконге, которого, в сущности, никогда не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729553" frameborder="0"></iframe> Группа резидентов Гонконга сняла этот ролик против восстания в Гонконге.

ЧАСТЬ 1

Гонконг: Революция испорченных детей

Гонконг. Центральная станция метро. В огромном бесконечном переходе застряли тысячи человек. Кондиционер не работает при температуре плюс 37 и удушающей влажности. С меня градом течет пот, размазывая косметику, и кровь стучит в висках. Приходит смс от моего приятеля: «Осторожно! В метро полно тараканов!» Так в Гонконге называют протестующих из-за черного цвета их одежд (подробности)