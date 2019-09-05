"У меня мозги хорошо работают!": Хабиб Нурмагомедов перед боем с Порье рассказал о своих жизненных принципах

В субботу, 7 сентября в 22.30 российский боец Хабиб Нурмагомедов сойдется в октагоне (так называется восьмиугольный ринг, огороженный сеткой) с американцем Дастином Порье в Абу-Даби. И будет отстаивать свой чемпионский титул. Сам поединок покажут в прямом эфире на Первом канале (22.30). А за час до этого в эфир выйдет программа «Наш Хабиб» (21.20). Там покажут эксклюзивное интервью Нурмагомедова Дмитрию Борисову. Вот несколько ответов спортсмена из этой беседы:

- Знаете, многие могут подумать, что я только спортсмен, но я также и образованный, и у меня мозги хорошо работают. И за мою карьеру у меня никогда не было фингала. Я удар не пропускал. Так что у меня мозги нормальные.

- И у меня тоже есть эмоции, у меня тоже есть чувства. На пресс-конференции обратился к людям. Сказал, что медиа, сам медийный ресурс меняет эту игру. Больше становится людей, которые говорят трэш толк. Ну, несут мусор. Больше людей старается друг друга оскорблять, говорить непристойные слова, переходить ту линию, которую ты не можешь перейти. Мы должны это все изменить. Должна быть конкуренция, здравая конкуренция. Ты выходишь с атлетом таким же, как и ты, который преследует те же цели, что и ты – стать чемпионом. Ну, конкурируй! Бой закончился – пожми руку. Ни один соперник не ушел от меня, не пожав руку.

- Все, что я делал в жизни... У меня всегда была цель всегда в голове: как бы сделать отца довольным. И он никогда меня не хвалил, и я всю жизнь пытался получить его похвалу. Для меня самое большое наказание было от отца, когда он просто игнорировал меня, когда я какие-то моменты допускал, ошибки и так далее. А он мне, так скажем, не уделял внимания. Пару ласковых слов говорил, и все, и следующая неделя у меня тяжело проходила. Потому что мы же дома вместе, в зале вместе, постоянно вместе, и недовольного отца не хотелось видеть. И однажды после всех пресс-конференций, взвешиваний, всего, он мне сказал: «Вот сегодня я тебе ставлю 5. Я понял, что ты вырос».

- Когда мне исполнилось 27, я смотрел на 26-летнего себя, и думал: «Как я это делал?». И вот эти моменты, когда я отцу рассказываю, он мне говорит: «А ты представляешь, я на 27 лет старше тебя, если ты вот так делаешь, я за обе головы хватаюсь».

- У нас есть такая пословица – дай бог, чтобы вы не остались без старших, которые вам советуют. И вот мне с этим очень сильно повезло. И отец всегда был рядом. Может быть, у нас в России есть очень много мальчишек, которые больше, чем я, способны, просто у них не было таких наставников, как у меня, например, отец. И мне с этим очень сильно повезло.

- Вы знаете, что за последние годы, когда я в октябре 2011 года подписал контракт с UFC, ни одного человека из России там не было? И вообще подписание туда казалось невозможным. Когда меня подписали, наши все эксперты, тренеры, бойцы смотрели, как я там выступлю. И там смотрели: «Подожди. Идет российский боец. Он приезжает сюда. У нас лучшая организация мира. А, ну давайте мы посмотрим, как он здесь выступит, и по нему будем оценивать российских бойцов». Много лет я представляю нашу страну без единого промаха и выиграл все бои. И всегда себя показывал с достойной стороны, показывал нашу культуру, наши ценности. Ну, один раз оступился, может. Я извиняюсь.

Пресс-конференция UFC 242: Хабиб vs Порье.

СПРАВКА "КП"

Хабибу Нурмагомедову 30 лет. Он провел 27 боев и все выиграл. Его последний бой с ирландцем Конором Макгрегором стал событием мирового масштаба, собрав рекордные телерейтинги в нескольких странах. Бой окончился скандалом - Хабиб набросился на оскорбивших его зрителей сразу после победы над соперником.

Американцу Дастину Порье тоже 30 лет. Он провел 30 профессиональных боев, выиграл 25, проиграл пять. Хабиб, по мнению букмекеров, является однозначным фаворитом встречи.

«Наш Хабиб», 7 сентября в 21:20 (Первый канал).