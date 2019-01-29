"Политика - навсегда". Хабиб Нурмагомедов остался недоволен дисквалификацией на 9 месяцев после боя с Конором Макгрегором

Во вторник, 29 января, в Лас-Вегасе прошло заседание Атлетической комиссии штата Невада. Именно она должна была поставить точку в долгом разбирательстве по делу о массовой драке, которая вспыхнула 6 октября 2018 года после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором после их схватки на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Заседание открыл председатель Энтони Марнелл. Для начала он провел перекличку всех тех, кто в зале. А потом перешел к оглашению повестки дня. Пункт обсуждения дела Конора и Хабиба был далеко не самым первым в списке, и первым обсудили дело русского бойца.

На заседании был представитель Хабиба Нурмагомедова, сам спортсмен не пришел туда. Для начала был просто пересказ всех обстоятельств драки после боя с Конором Макгрегором. И то, что после этого ему вынесли первое наказание - отстранение. И представитель "обвинения" предложил наказать на 9 месяцев Хабиба Нурмагомедова за "сделку со следствием" и оштрафовать на 500 тысяч долларов. Но - с возможностью сокращения до трех месяцев при выполнении определенных условий.

Но затем решили скостить до шести месяцев, чтобы Хабиб смог выйти уже в апреле, если же Нурмагомедов выпустит специальное "антихулиганское" публичное заявление по этому поводу. То есть, если Хабиб Нурмагомедов примет участие в социальной рекламе, направленной против хулиганства. Представитель Нурмагоедова не имел возражений по поводу такого варианта развития событий.

В итоге Хабибу присудили штраф в 500 тысяч и дисквалификацию на 9 месяцев с возможностью сокращения на 3 месяца. И Хабиб имеет шансы вернуться в октагон уже начиная с 6 апреля 2019 года. Но на деньги-то все равно "попал".

Затем вынесли решение еще по двум участникам конфликта. Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба, как и его спарринг-партнер Зубайра Тухугов, получили один год отстранения от боев и штраф в 25 тысяч долларов. Последним же разбирали непосредственно ирландца.

Представители комиссии сказали немало слов о том, что Конор позволил себе лишнего, сделав немало заявлений с нецензурной лексикой. И такое за ним уже не в первый раз. Немного "пожурив" ирландца, все-таки, исходя из его минимального участия в этой драке, решили присудить Макгрегору 50 тысяч долларов штрафа и 6 месяцев отстранения от боев.

Выходит, что при самом благоприятном раскладе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор смогут вернуться к боям в рамках UFC, начиная с 6 апреля 2019 года.

Однако же, российский боец уже успел отметиться записью у себя в Твиттере, кратко сказав: "Политика - навсегда". Видимо, остался недоволен таким раскладом вещей.

Сайт KP.RU провел прямую видеотрансляцию заседания Атлетической комиссии штата Невада по делу о драке после боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.