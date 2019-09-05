Москва — город больших возможностей!

Москва всегда побеждает!

Ирина БЕЗРУКОВА, актриса театра и кино, телеведущая, тифлокомментатор высшей категории, певица и общественный деятель достигла многих своих целей, придерживаясь правила «Делай свои мечты».

- Да, это город супер и даже сверхвозможностей, потому что достичь того, чего я в итоге достигла, в любом другом городе нашей страны было бы практически невозможно. Все театры, большая часть киностудий, масса всего интересного и творческого сфокусированы именно в столице.

К своему успеху я шла постепенно, годами. Москва меня приняла не сразу. Первые два-три года были очень сложными! На дворе стояли 90-е, кино практически не снималось. Либо доставались маленькие роли, за которые, конечно, платили копейки. Поэтому никаких чудес не происходило! Я работала, работала и работала...

Вообще, мечты - вещь хорошая. Но пока не начнешь действовать - они так и останутся мечтами. Мне пришлось преодолевать свою природную стеснительность, чтобы пробивать себе путь, ходить на фото-, кино- и видеопробы. Было сложно вернуться в театр спустя 15 лет.

Ирина Безрукова. Фото: Личный архив

Моя “точка отсчета” в столице — это, наверное, Казанский вокзал. Там я впервые ступила на московскую землю. Приехала в плацкартном вагоне на поезде, который называется “Тихий Дон”, он ходит до сих пор из Ростова-на-Дону. Покорять Москву я ехала вместе с подругой. Она сказала, что у неё в столице живут родственники, и мы сможем первое время пожить у них.

Выйдя поздним вечером на перрон Казанского вокзала, мы первым делом направились к телефону-автомату. Подруга позвонила родственникам... По ее лицу я поняла, что что-то не так - она перепугалась и положила трубку. Я спросила ее: “Что случилось?”. Она ответила, что не сможет предоставить мне ночлег, поскольку у ее родственников, оказывается, однокомнатная квартира, и ей самой постелили буквально на полу. Но я не растерялась. Вынула из чемодана тёплую кофту и деньги, багаж сдала в камеру хранения. Поела в вокзальном буфете и устроилась ночевать в зале ожидания на Казанском вокзале, а утром отправилась на поиски съемного жилья.

Я люблю Москву за ее красоту, размах, возможность встретиться с очень интересными и удивительными людьми, посетить грандиозное количество театров, концертов, выставок и мероприятий. После поездок, возвращаясь в Москву, я чувствую себя дома. Вижу, как она хорошеет. И когда мысленно сравниваю ее с другими городами, Москва всегда побеждает!

Беседовала Ксения ПАДЕРИНА

Айрат БАГАУТДИНОВ: «Расскажите мне Москву, москвичи»

Основатель экскурсионного бюро «Москва глазами инженера» раньше жил в Казани. Его история - про умение талантливого человека использовать возможности и самореализоваться.

- В столицу я переехал из Казани весной 2014 года, - рассказывает Айрат. - За плечами была служба в армии и диплом инженера-строителя. Уже через две недели после переезда в столицу я провел свою первую экскурсию по архитектурным шедеврам Москвы - хотелось не только изучать все это, но и делиться с окружающими. Посетители начали писать в соцсетях хорошие отзывы. На том этапе это было моим хобби. А сегодня - уже серьезный бизнес.

Айрат Багаутдинов. Фото: Личный архив

Созданное мной экскурсионное бюро «Москва глазами инженера» - востребовано настолько, что мы с сотрудниками проводим до 30 экскурсий в неделю! Работаем исключительно с горожанами. Потому что мы часто берем объекты, которые интересны именно жителям города, уже давно осмотревшим все основные достопримечательности.

Основатель экскурсионного бюро «Москва глазами инженера» раньше жил в Казани. Фото: Личный архив

Все пять лет, что я живу в Москве, продолжаю изучать историю ее архитектуры. Все свободное время - за книгами о нашем городе. Мне страшно интересно!

Беседовал Александр РОГОЗА

Василий ВЛАСОВ: «Наш город накачан энергией миллионов людей»

Самый молодой депутат Госдумы РФ рассуждает о возможностях, которые дает любому человеку Москва.

Василий Власов установил не только российский, но, похоже, и мировой рекорд - избрался в Госдуму, когда ему был всего 21 год. Сейчас ему 24. На сегодня он уже первый заместитель председателя Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям от ЛДПР.

- Для вас Москва — город возможностей?

- Для меня Москва город супервозможностей. Здесь можно полностью самореализоваться, получить лучшее образование и найти себе лучшее применение.

- Где была ваша точка отсчета в Москве?

- Я здесь родился и вырос. Проявлял интерес к политике еще в школе, потом вступил в Молодежную организацию ЛДПР и с 2016 года работаю в Госдуме.

Василий Власов.Фото: Евгения ГУСЕВА

- За что любите столицу?

- Люблю наш город за вечную энергию. Она бьет ключом и привлекает людей не только из регионов России, но и со всего мира. Сегодня, наверное, это самый энергонакачанный город, это энергетика миллионов людей.

Москва позволяет каждому реализовать себя, стать счастливым. Нужно только не лениться, быть готовым много работать, использовать возможности. Москва такой город, который не прощает лени.

Беседовала Елена ЧИНКОВА

Не пытайтесь переделать Москву под свой лад

Популярная телеведущая Лариса ВЕРБИЦКАЯ приехала в столицу из Кишинева и построила свою жизнь максимально успешно.

- Что дала вам Москва?

- Она стала для меня родным городом. Москва - это большая лотерея. Здесь можно выиграть по-крупному, а можно и потеряться.

Москва любит трудолюбивых, одержимых мечтой. Людей, у которых есть цель. Самое главное, что дал мне этот город - это колоссальная возможность сделать карьеру, как бы прагматично это ни звучало. Я влюблена в телевидение. Это больше, чем часть моей жизни.

Хотя изначально все было непросто. Я очень много работала! И все в Москве было заново - новая семья, сын пошел в первый класс. Нам пришлось жить в коммунальной квартире, что стало для меня, домашней девочки, настоящим испытанием. Этот период моей жизни длился 7 лет.

Сейчас я понимаю, что это был полезный опыт. Он научил меня тому, что можно быть счастливой любых условиях. А потом, совсем не обязательно иметь все и сразу. Когда ты понимаешь, что всего достиг сам, то все успехи и достижения оказываются ценнее и дороже.

Популярная телеведущая Лариса Вербицкая приехала в столицу из Кишинева и построила свою жизнь максимально успешно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Где ваша "точка отсчета" в столице?

- Когда я переступила порог знаменитого Центрального Телевидения - там начиналась моя творческая биография на большом экране.

Помню, как ехала в Москву из Кишинева и уже знала, что меня ждут на главном телевидении страны. Еще на прослушивании мне сказали: «Мы вас будем ждать, приезжайте». Дальше нужно было организовать выписку, увольнение, решить проблемы с документами. В общем, приехать я должна была через месяц, а появилась в Москве только через три.

Когда пришла на Центральное Телевидение, Игорь Леонидович Кириллов удивился: «А что же вы не приехали через месяц?». Возникла долгая, страшная пауза. Я уже решила, что все пропало. Но он увидел, как я переживаю, улыбнулся и сказал: «Я пошутил. Мы вас берем, конечно».

- За что вы любите этот город?

- Москва - это мой дом. И я всегда с радостью возвращаюсь сюда после трудных командировок и долгих перелетов. Она дает мне силы. Я чувствую себя защищенной.

Люблю показывать Москву своим друзьям, которые приезжают издалека. И сама порой открываю любопытные странички ее истории. Недавно, например, приглашала на речную прогулку на корабле гостей-французов и краем уха слушала экскурсию. И столько интересного узнала! Хотя вроде бы давно живу в Москве и неплохо ее знаю.

Это совершенно особенный город! И я знаю точно: для того чтобы он стал твоим, его нужно полюбить и принять. Совершенно бессмысленное занятие - пытаться переделать его под свой лад или все время сокрушаться, что что-то не так. Я полюбила Москву сразу. И она, как мне кажется, ответила мне взаимностью.

Беседовала Ксения ПАДЕРИНА

Анастасия ВОЛОЧКОВА: “Здесь сбываются мечты»

Знаменитая балерина обрела в столице все, что делает талантливого человека счастливым.

- Москву я полюбила не с первой попытки, вначале очень скучала по родному Петербургу, где училась, где станцевала первые серьёзные партии и получила первый оглушительный успех. Но Москва - это магнит. Вкусил ее раз - и потом тянет и тянет. Хотя переехать было очень тяжело! Я не мыслила своей жизни без Санкт-Петербурга, а теперь не мыслю без Москвы.

Этот город подарил мне самое главное - встречу с Большим театром, возможность работать с такими мэтрами, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова, Родион Щедрин, Андрис Лиевпа, Марирна Кондратьева, Ниночка Семизорова… Этот список можно продолжать бесконечно.

Анастасия Волочкова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва подарила мне встречу с самым любимым человеком в моей жизни - Сулейманом Керимовым. У меня появилась возможность жить в собственной квартире - ее купил мне Сулейман. Она находится на Петровке, где мы с ним жили вместе. А еще именно в Москве я стала мамой - здесь родилась моя дочь Ариадна.

- Где ваша “точка отсчета” в столице?

- Мое любимое место в Москве - Петровский монастырь, он совсем рядом с квартирой. Я всегда там молилась. Там жил мой духовник, отец Борис. Сейчас, к сожалению, он уже ушел из жизни. В этом же монастыре состоялась моя помолвка с отцом Ариши и там же дочку крестили.

А сейчас моя “точка отсчета” - дом, который я очень люблю. Он был моей мечтой!

Знаменитая балерина обрела в столице все, что делает талантливого человека счастливым.

- За что вы любите этот город?

За огромные возможности и то множество проектов, которые были созданы именно в Москве. Здесь я написала две книги, вторая выходит как раз сейчас. Мои концертные программы - на всех лучших площадках города. Это Кремлевский Дворец, Crocus City Hall, Дом Музыки. В этом же городе состоялась премьера спектакля, о котором я давно мечтала - “Балерина в зазеркалье цирка”. В нем сочетаются разные жанры: художественная гимнастика, балетное и цирковое искусство.

Я много работала, чтобы стать востребованной балериной, которую ждут в любой точке земного шара. Но предпочла я остаться в Москве, потому что влюблена в этот город по сей день.

Беседовала Ксения ПАДЕРИНА

Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ: «Москва покорила меня ощущение бурля-щей, живой энергии»

Писатель, сценарист телесериалов «Под напряжением» и «Фальшивый флаг» в 2002-2018 годах жил в Германии, но оказавшись год назад в Москве, переехал сюда без раздумий.

За те 16 лет, что я прожил в Берлине, мне не раз и не два предлагали перебраться в Москву. Я раздумывал над этой идеей — и каждый раз, когда представлял себе этот переезд, морщился, как при мысли о водке с утра. Москву я помнил такой, какой ее видел в последний раз в самом начале нулевых — хмурым и очень неудобным для жизни городом. Не для людей.

Меня пугали огромные расстояния. Пугала дикая давка в общественном транспорте. Но больше всего — печать какой-то общей неблагоустроенности, которая лежала в те годы на всей стране — но в моем родном Петербурге с ней помогала смириться архитектура исторического центра; в провинции — ощущение уюта и компактности.

В Москве не было ни того, ни другого. Это был город, будто бы состоящий из многих разрозненных пространств: дом, работа, магазин, кафе, и чтобы преодолеть расстояние от одного до другого, приходилось, зажмурив глаза, переплывать океан хаоса: пробки, толкучка, вечно перегороженные улицы. Все было сложно, все — неудобно, все — долго.

Я не застал момента чудесного преображения. Не увидел, как вдруг город превратился в один из самых интересных и динамичных мегаполисов Европы. Я снова оказался в Москве чудным летом 2018, и сказать, что я был поражен — это не сказать ничего.

Дмитрий Петровский.

Москва эклектична, как эклектична любая мировая столица. Она вбирает черты разных городов, придавая им свой облик. Я увидел здесь многое из того, что любил в Берлине. Новые парки, кафе с дизайнерскими интерьерами, прогулочные зоны. Город стали украшать, делать его удобным для жизни.

Я не вожу машину, не ношу с собой бумажных денег, стараюсь иметь как можно меньше имущества и по минимуму контактировать с тем, что называют «миром вещей» — подключить телефон и интернет, встать на учет в поликлинику, оформить ту или иную справку — все это отнимает время и силы, и мне казалось, что Берлин оптимально подходит для моего стиля жизни. Я ошибся.

Оказалось, что в новой Москве есть агрегаторы такси, и пользоваться ими каждый день по стоимости сравнимо с ценой на общественный транспорт в немецкой столице. Здесь оказалось гораздо проще подключиться к интернету, открыть счет в банке, даже просто купить все что угодно — с доставкой на дом. Здесь везде можно платить банковской картой (в Берлине это не так). Москва оказалась куда более продвинутым в технологическом плане городом, чем Берлин, который почему-то считается одним из самых передовых мегаполисов Европы.

Но это не главное. Главное, что покорило меня, — ощущение бурлящей, живой энергии, которое однажды было в Берлине-2000 и за 15 лет успело почти полностью сойти на нет. Город живет 24 часа в сутки, здесь бесконечно много ресторанов и кафе, почти столько же театров, странных маленьких площадок для художников и музыкантов, где они пытаются доказать этому огромному городу свое право быть. Стремление стать лучше, добиться, развиться — это то, что превращает любой город в точку кипения, вдохновляет, заражает и заряжает.

Да, это жесткий город. Он требует куда больше, чем расслабленный и толерантный Берлин, но тем, кто не ленится, он возвращает затраты. Все это упало на меня в тот приезд, как откровение, и я решил, что при следующей возможности попробую сюда переехать.

И возможность представилась. С ноября 2018 года я — житель Москвы и до сих пор не устал радоваться этому!

Беседовал Эдвард ЧЕСНОКОВ

Юрий КУКЛАЧЕВ: Я до сих пор получаю космическую благодарность

Точкой отсчета своей карьеры уникальный клоун считает сделанный им давно добрый поступок.

В этом году самый главный предводитель кошачьих празднует сразу три юбилея: 100-летие цирка, свое 70-летие и полвека сценической карьеры. Юрий Куклачев остается непревзойденным артистом. Он единственный в мире укротитель усатых-полосатых. Потому что никто другой не знает, что кошек воспитывать бесполезно. Но Куклачев нашел подход к этим гордым животным. А началось все с маленького бездомного комочка на улице. Насмотревшись на Чарли Чаплина по телевизору, он с детства мечтал стать клоуном, но семь лет проваливался на поступлении в цирковое. Но от мечты не отказался. Выступал от народного цирка при ДК, пока его не заметили, уже пригласив учиться на клоуна. Возможно, Куклачев так и затерялся бы среди тысяч похожих друг на друга артистов, если бы не один случай.

- Говорят, не делай добро, не получишь и зла. Но я считаю, что все наоборот! Делай добро и будет тебе счастье в жизни, - рассуждает Юрий Дмитриевич. - Однажды я шел по улице и увидел беззащитного котенка. Прошел бы тогда мимо, никто бы и не узнал клоуна с кошками. Я же принес его домой, накормил и оставил у себя. Спас от голодной смерти маленькое существо. За это мне пришла космическая благодарность. И это стало точкой отсчета. Именно тогда у меня появилась идея выступлений с кошками.

Точкой отсчета своей карьеры уникальный клоун считает сделанный им давно добрый поступок. Фото: Архив Экспресс-газеты

- Ваш уникальный театр знают во всем мире. У вас не было соблазнов покинуть родину, как это сделали ваши знаменитые коллеги?

- Меня приглашали жить и работать в Париже с выделением помещения. Тогда со своим частным театром я был нарасхват во всем мире как Чарли Чаплин. Мне бы тоже пришлось уехать, как Попову и Полунину. Если бы 90-м году мне не помогли на родине. Мне бесплатно предоставили здание бывшего кинотеатра на Кутузовском проспекте, где почти 30 лет существует первый в мире Театр кошек. Ведь по сей день нет больше в мире клоунов, работающих с кошками.

- Это правда, что вы не только народный артист, но и народный учитель?

- Работа с кошками дала мне понять, как воспитывать детей. И я написал книгу «Школа доброты». Теперь она лежит в каждой школьной библиотеке и после одобрения минобра вошла в программу дополнительного образования. За эту книгу я получил звание народного учителя России. Недавно я предложил создать культурно-воспитательное движение доброты, начиная от детского садика и класса, заканчивая целыми городами. Это некое соревнование доброты. Министр образования одобрила мой проект и мне дали 10 экспериментальных школ на полгода. Если все пройдет успешно, добавят еще. И так, думаю, во всей Москве в школах появится урок доброты. Будем делать это через классный театр, через творчество. Сегодня у всех бизнес, коммерция... Люди забыли о нравственности, о духовности. Пора возвращать их в нашу жизнь. Кстати, урок доброты для детей мы проведем в рамках спектакля на День города 1 и 8 сентября во Дворце на Яузе. Малыши из незащищенных слоев смогут бесплатно прийти. Подумать только, когда я начинал с моим самым первым артистом Кутькой, мы делали самые простые трюки. Теперь дети увидят лазерное шоу с кошками!

Юрий Куклачев. Фото: Архив Экспресс-газеты

- А ваш хрустальный замок-музей кошек функционирует?

- Конечно! К нам туда экскурсии возят. Пять лет назад Сергей Семенович выделил деньги на ремонт с формулировкой: «Для детей нужно создать сказку. Юрий Дмитриевич, работайте!». И мы сделали капремонт всего за полгода. И ни копейки не ушло мимо дела! Тогда, в 90-е я решил, что наш театр должен стать национальным достоянием Москвы и страны. Так и случилось. Посмотреть на наших кошек едут французы, итальянцы, австралийцы, китайцы, представители мусульманских стран, то есть любители кошек со всего мира. Я счастлив, что едут сюда, в Москву.

- Что для вас значит столица?

- Столица для меня — кладовая. Я с удовольствием работаю и живу в родном городе. Тут и воздух, и парки повсюду. В этом году такой урожай яблок — две машины раздарил! Пусть есть сложности с транспортной перегруженностью, но я спускаюсь в метро и за полчаса перебираюсь с одного конца города на другой. Там все чистенько и удобно. И я с удовольствием смотрю на людей. Узнают, но нечасто — заняты своими заботами. И очень хорошо видно, что люди нормально живут, зажиточно. Потому что возможностей хоть отбавляй!

Беседовала Вера СЕЛИНСКАЯ

Вадим МИШИН: «Единственная настоящая история — это ваша биография»

Жизнь в Москве может измениться буквально за один день - и, как выяснилось, многие не боятся этого делать.

Кто-то из великих однажды сказал: «нет настоящей истории, кроме биографии - в ней, как в сундуке, хранятся истинные черты времени». Надо только смотреть повнимательней.

Вот возьмем, например, директора птичьего приюта в «Сокольниках» Вадима Мишина. Ещё восемь лет назад он даже не подозревал, что станет известным экспертом в области пернатых. Это как если бы вам сейчас сказали - «скоро станете известным пчеловодом (или авиадиспетчером)».

Чепуха…

В Москве жизнь меняется очень стремительно. Сегодня вы подметаете тротуар, а завтра снимаетесь в кино. Вчерашний продавец обуви ворочает теперь миллионами. Музыканты, певшие в переходе на Зубовском бульваре, отправляются на гастроли по России.

Причём многие не ждут, пока им в руки свалится счастливый билет. А сами его ищут изо дня в день. И находят.

- Учился я по модной в то время специальности - автоматика и телемеханика, - с вспоминает Вадим Мишин. - Была у нас лаборатория человеко-машинных систем. После выпуска преподавал. Но в 90-е мне пришлось бросить родную кафедру. Пошёл работать сторожем на автостоянку. Чтобы хоть что-то заработать.

Дальше биография и трудовая книжка Мишина быстро обрастает новыми подробностями. Гендиректор сахарной компании. Строитель. Замдиректора организации, которая занимается реконструкцией зданий.

Вадим Мишин: «Естественно, я люблю Сокольники. Это место моей юности. Есть в нем особая атмосфера, неизменная в течении десятилетий. В Сокольниках еще мой отец любил кататься на коньках. Даже дышится в парке как-то особенно».Фото: Павел КЛОКОВ

- Наш очередной объект соседствовал с МХАТом, - рассказывает Вадим. - И я неожиданно получил туда приглашение руководителем службы заказчика. Я должен был контролировать реконструкцию театра и отвечать за весь проект. Работа была проведена колоссальная. А после этого - снова зовут. И не куда-нибудь, а в «Российский фонд культуры» к Никите Михалкову.

Кажется, ещё чуть-чуть и Мишин действительно угодил бы на сцену. Или на телевизионный экран. Его хорошими знакомыми были Олег Табаков, Александр Калягин, Олег Ефремов. Последний любил говорить, что Вадим имеет поразительное сходство с актером Петром Щербаковым - тем самым, что играл в фильме «Мы из джаза».

- Новые знакомства были практически каждый день, - продолжает наш герой. - Творческие вечера, встречи. Никита Сергеевич - очень активный человек. Энергичный. Рядом с ним жизнь не стоит на месте.

Но потом - очередной поворот. И фонд культуры остался в счастливых воспоминаниях. А Мишин оказался подрядчиком, который занимался ремонтом парка «Сокольники». И в один прекрасный день у него с другом возник такой разговор.

- Вот ведь как получается, - говорил друг. - Раньше в этих местах был лес, в котором охотился ещё Иван Грозный. И делал он это с помощью соколов. В честь них будущий парк и назвали. Но при этом птиц этих здесь больше нет. Почему не возродить эту традицию?

Уже на следующий день Мишин был у директора парка. С предложением основать орнитарий. Точнее, птичий приют. Чтобы люди могли приносить в него подранков или заболевших птичек, а заодно приобщаться к прекрасному. Ну и соколов, конечно, завести. Чтобы парк оправдывал своё название.

Москва не была бы Москвой, если бы директор отказал. Дали помещение. Нашли инвентарь. Привезли первую партию хищных птиц. Теперь их в приюте 150. Дрозды-рябинники, стрижи, ястребы, совы, канюки, золотые фазаны, попугаи, боевые гуси и многие другие.

За восемь лет существования приюта Вадим изучил массу литературы. Пообщался с десятками орнитологов и сокольников. Поездил по выставкам и лекциям.

Какой будет следующий шаг, неизвестно. Москва заранее своих сюрпризов не выдаёт.

Цифра

12% территории Москвы - лесопарки. В них обитают многие виды птиц: дятлы, поползни, сойки, иволги, зяблики, зорянки, сороки, свиристели, кукушки, пеночки, снегири, жаворонки. Из городских птиц: голуби, синицы, воробьи, скворцы, вороны и галки.

Беседовал Павел КЛОКОВ

Владимир КУЗНЕЦОВ (пранкер Вован): Главное богатство - это люди

В Москву звезда пранка переехал в 2011 году из Новороссийска. Даже помнит точное число - 31 августа.

Выбор в пользу перспектив

- В Москву я переехал в 2011 году из Новороссийска. Даже помню число - 31 августа. Это был вполне осознанный и серьезный выбор, а не юношеский максимализм бросить все и уехать в неизвестность покорять столицу. В конце 2000-х я занимался пранком - телефонными розыгрышами звезд шоу-бизнеса и даже не предполагал, что в скором будущем буду общаться с первыми лицами различных государств, делать громкие расследования, а затем и сам начну политическую карьеру. Тогда это было просто хобби, не приносившее доход. Волей случая я познакомился в интернете с журналистом известного печатного издания о жизни звезд. Мы стали сотрудничать: я отправлял им свои материалы, а они делали из них новости. В начале 2011-го я стал уже сам писать статьи, которые ставили в номер тиражом полмиллиона. В конце весны главный редактор пригласил меня работать официально в штат, в Москву. По иронии судьбы, мне предложили место уволившегося того самого журналиста, что познакомил меня с изданием.

Я думал пару месяцев, надо ли мне это. Конечно, можно было оставить все как есть - спокойно жить у себя, работать юристом, плюс получать гонорары от СМИ удаленно. Тем более московский климат не идет в сравнение с южным. Однако, о развитии в своей деятельности, которая мне нравилась, тогда можно было забыть. Поэтому выбор был сделан в пользу открывающихся перспектив. О чем впоследствии я никогда не пожалел. Работа на ТВ, написание книги и многое другое - все это явно не скучно, и невозможно было вне Москвы.

Пранкер Вован. Фото: Личный архив

Город, где комфортно работать

- В первую очередь Москва для меня - город, где комфортно работать. Столичная жизнь к этому располагает, придает сил и позволяет сосредоточиться на самом главном. Все крупнейшие СМИ, с какими я сотрудничаю, располагаются в Москве.

Даже несмотря на то, что сейчас множество дел можно решить через интернет, без личных встреч действительно важные вопросы обойти проблематично. А нужные спикеры по большей части живут именно здесь.

Москва - уютный город. К ней, как к хорошему, быстро привыкаешь. В представлении многих - это огромный мегаполис с миллионами вечно спешащих куда-то людей. Но, если присмотреться, это довольно простой и удобный город с развитой инфраструктурой и хорошим сервисом. Магазины на любой вкус и кошелек. А если чего-то нет - можно заказать, например, из Европы, с доставкой всего за пару дней.

Заблудиться в Москве практически невозможно - достаточно знать, где находится ближайшая станция метро.

И, конечно же, главное богатство Москвы - это люди, которые своим трудом, своими мечтами создают этот прекрасный город каждый день.

А еще для меня Москва - начало путешествий, воздушная гавань с тремя аэропортами, откуда можно улететь хоть в любую часть России, хоть на другой конец Земли. Но несмотря на многообразие маршрутов и длительность отъездов, ты всегда с легким трепетом ждешь возвращения - новой встречи с Москвой. И когда сходишь с трапа самолета - понимаешь, что наконец-то ты дома.

Не оглядывайтесь на окружающих

- Не стоит оглядываться на окружающих, на их мнение и успех. У каждого свой путь. Занимайтесь тем, что у вас лучше всего получается и от чего вы получаете истинное удовольствие. Пускай даже это может казаться сначала легковесным или глуповатым. Но если вы станете лучшим в своем деле - вы сможете развить это, зарабатывать, а затем двинуться еще дальше.

Беседовала Елена ЧИНКОВА

Митя ФОМИН: сюда съезжается вся страна

Певец, актер, телеведущий, в прошлом участник поп-группы Hi-Fi приехал в столицу из Новосибирска с ясной целью.

Москва сразу стала мне подругой

- Это город гигантских возможностей, - говорит артист. - Смотрите сами, сюда съезжается вся страна! И здесь можно заниматься всем, чем заблагорассудится, главное - желание.

Для меня Москва сразу стала подругой, но знаю, что так случается не со всеми. Думаю, чтобы это произошло, надо изначально, авансом, полюбить этот город, почувствовать себя в нем нужным и незаменимым, и тогда больше шансов, что рано или поздно он ответит взаимностью.

Певец, актер, телеведущий, в прошлом участник поп-группы Hi-Fi приехал в столицу из Новосибирска с ясной целью.

Теория «выжимания»

- Я приехал сюда после окончания Новосибирского медицинского института и хотел поступить в театральный, чтобы не предавать свою детскую мечту стать артистом. При бешеном конкурсе поступил во ВГИК.

У меня есть теория, что в столицу нужно приезжать, когда у себя на малой родине ты уже чего-то достиг. Я уезжал из Новосибирска, когда, казалось, уже все выжал из этого города. С хорошим сценическим опытом регионального уровня и крепкими связями.

Во ВГИКе я учиться не стал - оказалось, что второе образование платное. А тут ещё продюсеры, с которыми мы работали в Новосибирске - Павел Есенин и Эрик Чантурия, - предложили мне контракт с группой Hi-Fi. Я, не глядя, подписал договор.

Был случай...В год 850-летия Москвы я ещё жил в Новосибирске, работал ведущим танцором в клубе «Вавилон», мне было 23 года. Помню, у меня закончилась ночная пятничная смена, я забрал гонорар и метнулся в Толмачево, откуда улетел к друзьям в столицу, чтобы праздновать ее юбилей!

Помню, как мы стояли в очереди на аттракционы в Парке Горького - кстати, напротив дома, где я сейчас живу. Если бы кто-то сказал мне тогда, что я буду жить в двухэтажной квартире на набережной напротив, я бы покрутил пальцем у виска. Но что-то произошло. Уже через пару лет я вернулся в Москву с четким осознанием, что я хочу здесь жить.

Переезжайте в столицу, когда у вас есть цель, которую вы очень хотите достичь! Вас должно прямо разрывать от желания что-то сделать! Если такого чувства нет, лучше приезжайте просто на выходные в музей и не думайте о переезде. Это тоже неплохо. Тем более, сейчас столько возможностей работать удаленно.

Митя Фомин.

Воркаут, транспорт и wi-fi

Мне нравится, как меняется в последние годы Москва. Я живу на Фрунзенской набережной, напротив Нескучного Сада и часто занимаюсь спортом в Парке Горького. 10 лет назад, кроме меня, отжимающегося от одиноких скошенных лавочек, и пары скучающих мамаш с колясками в парке не было практически никого. А сегодня на workout-площадке там яблоку негде упасть! Все на спорте. А сколько лекций, концертов, фестивалей, мастер-классов, причем бесплатных! По городу Wi-Fi, транспорт от самоката до машины легко взять в аренду, в городе чисто, красиво и даже систему раздельного мусора у нас начинают постепенно внедрять.

Беседовала Ксения ПАДЕРИНА

МНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ГОСТЯ

Гуннар Линдеманн: «Это великий город, на стыке истории и современности»

Депутат берлинского регионального парламента от партии «Альтернатива для Германии» сравнивает две любимые столицы.

- Москва — великая столица. Это видно, уже когда впервые пребываешь в аэропорт Шереметьево. В кратчайший срок там построен и новый терминал, и межтерминальное мини-метро для пассажиров. (Для сравнения, в Берлине новый центральный аэропорт строится с 2006 года и до сих пор не открыт...)

Гуннар Линдеманн.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столь же приятное впечатление производит и центр Москвы. Прекрасное метро, где поезда идут каждую минуту-полторы. В Берлине мы о таком можем лишь мечтать — у нас метропоезда ходят раз в пять минут, а то и реже.

Москва — удивительный город на стыке истории и современности, в каждом её уголке можно отыскать следы самых разных эпох. И да, без сомнения это город больших возможностей.

Беседовал Эдвард ЧЕСНОКОВ