2019-09-06T11:29:26+03:00
В мире

Умер Роберт Мугабе. Он прожил 95 лет, 37 из которых был диктатором Зимбабве

Как президент-долгожитель принял страну с лучшим на континенте агросектором и довел до крупнейшей в мире инфляции
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Смерть Мугабе — неизбежный конец эпохи престарелых африканских диктаторовСмерть Мугабе — неизбежный конец эпохи престарелых африканских диктаторовФото: REUTERS
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6 сентября умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе. Случилось это вдали от его родной Африки — в Сингапуре, куда немолодой политик регулярно приезжал для лечения. Из 95 лет своей жизни он провёл на первом посту почти треть века. И для одних за это время стал «отцом нации», а для других «кровавым диктатором и разрушителем успешной экономики». «КП» вспоминает самые яркие моменты биографии этой неоднозначной фигуры.

ДАЁШЬ РЕВОЛЮЦИЮ

Когда Мугабе родился, его страна называлась иначе: Южная Родезия. И была, вместе с половиной всей Африки, британской колонией. Первая треть жизни непримечательна: работа преподавателем английской литературы и истории, ориентиры юности — Карл Маркс и Махатма Ганди. Годам к пятидесяти дослужился бы до директора школы, а то и университета. Но история рассудила судьбу учителя истории иначе. При поддержке СССР борьба с колониализмом началась по всей Африке, к 1960 году стало жарко и в Южной Родезии.

Роберто Мугабе с супругой Грейс Фото: REUTERS

Роберто Мугабе с супругой ГрейсФото: REUTERS

Умения Мугабе зажигательно рассказывать и держать под контролем класс буйных темнокожих школьников тут как раз пригодились. В Солсбери (столица Южной Родезии, а не тот английский город, где стряслась провокация со Скрипалями) вспыхнули массовые митинги. Роберто стал лидером улицы, но вскоре его схватили и посадили в тюрьму на 12 лет. А в это время на воле его трехлетний сын умер от энцефалита.

Страной по-прежнему управляло белые (большинство из них были не захватчиками-колонизаторами, а такими же местными уроженцами, как Мугабе). Но «черная революция» продолжалась. В конце концов под давлением низов и международного сообщества власти выпустили «товарища Роберто» из тюрьмы. А еще через пару лет, в 1980, на первых свободных выборах партия Мугабе триумфально выиграла. Страну переименовали в Зимбабве. Белые ушли (сначала — только из власти). Свобода, живи бы да радуйся. Но…

Он прожил 95 лет, 37 из которых был диктатором Зимбабве Фото: REUTERS

Он прожил 95 лет, 37 из которых был диктатором ЗимбабвеФото: REUTERS

ИНФЛЯЦИЯ В 100000%

Вначале Мугабе правил осторожно: поддерживал межрасовый мир, строил новые школы. Тем более, экономика, чью основу как раз составляло высокоприбыльное сельское хозяйство тех самых белых фермеров, росла на 2-3% в год.

Но режим «бронзовел». К 2000 году из-за тотальной коррупции Англия свернула финансовую помощь бывшей колонии. Кому-то в Зимбабве пришла «гениальная» мысль: если отобрать у белых их фермы, все будет точно так же, только денег у нас станет больше.

В отличие от многих других диктаторов, Мугабе не только умудрился избежать политической расправы и не оказался в тюрьме, но и отстоял себе право на государственную пенсию Фото: REUTERS

В отличие от многих других диктаторов, Мугабе не только умудрился избежать политической расправы и не оказался в тюрьме, но и отстоял себе право на государственную пенсиюФото: REUTERS

Европейцы после вспышек насилия действительно сбежали, а их агрохолдинги пришли в запустение. Мугабе осенила новая идея: если денег нет, то их можно просто напечатать. В итоге инфляция к концу нулевых превысила сто тысяч процентов, кусок хлеба стоил миллион зимбабвийских долларов, 75% жителей получали продовольственную помощь, чтобы не умереть с голода. В нынешнем десятилетии стало чуть лучше — появилась хотя бы работа. Например, добывать алмазы в Зимбабве пришла российская корпорация АЛРОСА.

А Мугабе всё также бессменно правил, выигрывая очередные «выборы». В конце концов терпение лопнуло у своих же. 6 ноября 2017 года военные посадили президента-долгожителя под домашний арест. Он выкатил условие: вы не трогаете бизнес моей жены, меня не преследуете, а я подписываю отречение от власти. На том и порешили.

А Мугабе бессменно правил, выигрывая очередные «выборы» Фото: REUTERS

А Мугабе бессменно правил, выигрывая очередные «выборы»Фото: REUTERS

ИТОГО

Камран Гасанов, обозреватель канала «Царьград», кандидат политических наук:

Он не боялся идти наперекор всем

Смерть Мугабе — неизбежный конец эпохи престарелых африканских диктаторов (пусть и с приставкой «экс»). Впрочем, при всей своей жестокости и гонениях на белых фермеров, это был весьма харизматичный и смелый политик. Не боялся идти наперекор требованиям США и МВФ (Международного валютного фонда, который готов предоставлять кредиты в обмен на ультралиберальные реформы — ред.). В отличие от многих других диктаторов, Мугабе не только умудрился избежать политической расправы и не оказался в тюрьме, но и отстоял себе право на государственную пенсию в 150 тысяч долларов США.

Для нас Зимбабве исторически один из главных союзников в Африке, и преемник Мугабе, новый президент Эммерсон Мнангагва, не стал рвать традиционные связи. В январе этого года во время своего визита в Москву он пригласил наши концерны («Росгеология», АЛРОСА и другие) инвестировать в его страну, богатую полезными ископаемыми. Здесь есть золото, кобальт, медь, никель, хром и другие ценнейшие ресурсы.

Герой борьбы за независимость Африки Мугабе умер в возрасте 95 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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