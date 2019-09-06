Юрий Лоза усомнился во вращении Земли

Почему Земля вращается, и облака вместе с нею? Ведь воздух – он воздушный, задал детский вопрос в социальных сетях певец, шоумен и блогер Юрий Лоза. Недели две назад он пообещал корреспонденту «КП» «задать жару» традиционным ученым – по мнению музыканта, они оторвались от природы и не в состоянии объяснить народу простые вещи. Пообещал – и сдержал слово, проще вопроса не придумаешь, а вот с ответом что?

На самом деле, Лоза не так прост, и выбрал для удара действительно больную точку. Именно неспешный полет облаков убедил великого ученого древности Аристотеля, а затем и астронома Клавдия Птолемея в том, что наша планета, хотя и шарообразная, неподвижно висит в центре Вселенной. Аристотель, заостряя вопрос, писал: если бы Земля двигалась, то стены комнаты вращались бы вокруг стоящего в центре человека. Человек пытался бы подойти к столу у стенки, на котором находится еда, но его отбрасывало, и он умер бы от голода. Были и другие соображения, например: если Земля движется, почему звезды все время на одном расстоянии от нас (тогда не знали, что звезды слишком далеки, чтобы это можно было заметить простым глазом). В итоге древние разработали теорию, которая продержалась в науке, на минуточку, полторы тысячи лет, и ее разделяли лучшие умы тогдашнего мира. Теория заключается в том, что для каждого из четырех элементов (земли, воды, воздуха и огня) естественным является одно какое-то движение, например, воздух «по природе» стремится вверх. «Если тело, движущееся по кругу вопреки своей природе, — нечто отличное от четырех элементов, то у него окажется какое-то другое согласное с природой движение. Но это невозможно, так как это или движение вверх, и тогда вращающееся тело будет огнем или воздухом, или вниз — тогда это вода или земля», кучеряво, но красиво и убедительно писал Аристотель в сочинении «О небе».

Когда Николай Коперник заставил Землю двигаться, «вопрос Юрия Лозы» вновь встал на передний край науки – а Копернику и его товарищам крыть-то, по большому счету, было нечем. И постепенно проблему как-то замяли. Опыт, доказывающий, что Земля в самом деле крутится, только в XIX веке поставил Фуко. Он прикрепил маятник к основанию купола собора Парижской Богоматери. Маятник сохраняет верность той плоскости, в которой его раскачать. Раскачали, Земля под ним повернулась, а мятник нет. Люди ходили в собор, как на шоу – стены комнаты в самом деле крутились, зря смеялся Аристотель. В то же время недавно в одном научном журнале вышла занятная статья, а просто ли на самом деле доказать, что Земля вертится? Оказалось, опытным путем – очень сложно.

Юрий Лоза усомнился во вращении Земли

А что с облаками? Открываем первую попавшуюся популярную статью в солидном образовательном журнале. Вы не чувствуете скорости вращения Земли, потому что вращаетесь вместе с нею. Точно так же люди в вагоне поезда не чувствуют его скорости, и так далее. Об облаках ни слова. И это умолчание не случайно, объяснить «парадокс Лозы» не так-то просто.

Воздух, облака и Земля – это одна система, спаянная миллиардами лет совместной жизни, говорит астроном Виталий Ромейко. Часто утверждают, что Земля притягивает воздух, в этом-то и все дело. Да, притягивает, но облака вовсе не по этой причине следуют за Землей, уточняет Ромейко, у них одинаковое «количество движения». Таков ответ, и лучшего не будет – автор этих срок проверял. Убеждает ли он? Если честно, не очень. Разве что вот так: скажем, взлетая в самолете, вы вместе с собой берете вверх то количество движения, которое было у самолета, когда он стоял на вращающейся Земле. Именно по этой причине самолет летит, как будто Земля под ним неподвижна, он уже «нахватался» движения от нашей планеты. Кабы не так, возьмите что угодно со стола да подбросьте вверх – почему не улетает? Или Земля в самом деле неподвижна, но это все-таки вряд ли. И с облаками точно так же.

Воздух, облака и Земля – это одна система, спаянная миллиардами лет совместной жизниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кстати, атмосфера все-таки вращается немного по другому закону, чем твердое тело Земли. Нетрудно понять, и Лоза об этом пишет, что скорость, с которой тело увлекается Землей, больше всего на экваторе, и меньше всего на полюсе. Человек, который стоит на полюсе, вообще никуда не движется, а только поворачивается вокруг оси. Это обстоятельство делает Землю «раздутой» к экватору, но Земля все-таки тело твердое, а вот воздух реагирует на вращение намного острее. Он быстрее движется у экватора и почти неподвижен (если не брать метеорологические эффекты) у полюсов, и это обстоятельство определяет глобальную картину планетарных ветров. Так что Лоза немного прав, облака в самом деле не вполне подчиняются вращению.

Интернет открыл народу возможность говорить и задавать любые вопросы, указывает Ромейко, но ученые оказались к такому разговору не готовы, сетует он. Многие вещи они считают само собой разумеющимися – это уже доказано, зачем доказывать еще раз? Поэтому, когда их спрашивают вроде о простом, они теряются. Ситуация хорошо видна на примере мема «Земля плоская»: когда солидные ученые вызвались доказать, что Земля – шар, им казалось, что сейчас легкотня будет и они порвут плоскоземельщиков в клочья. Но оказалось, что многие из них и сами не помнят, как обосновать шарообразность.

Когда солидные ученые вызвались доказать, что Земля – шар, им казалось, что сейчас легкотня будет и они порвут плоскоземельщиков в клочья. Но оказалось, что многие из них и сами не помнят, как обосновать шарообразностьФото: EAST NEWS

Кроме того, в науке царит узкая специализация. Если ты называешься «астрономом» и получаешь зарплату за исследования далеких галактик, не факт, что ты Большую Медведицу на небе отыщешь. С год назад один специалист по переменным звездам оповестил научное сообщество, что на небе вспыхнула новая звезда невероятной силы. Но тут же стыдливо отозвал свою телеграмму (вы удивитесь, но астрономы оповещают друг друга о таких вещах до сих пор телеграфом). Оказалось, что он принял за новую звезду… планету Марс. То есть он тупо не знал, где находится и как выглядит Марс. Закопался в своей специализации.

«А что удивительного, - рассказал «КП» исследователь, просивший не называть его имени, - Сидим как-то в Государственном астрономическом институте имени Штернберга в Москве, обычный рабочий вечер, все уткнулись в свои компьютеры. Вдруг один посмотрел в окно и кричит, ребята, Луна куда-то делась! Ну, все прильнули к стеклу, в самом деле, была Луна, и нет. А это было лунное затмение, но эти астрономы о нем просто не знали. Узкие специалисты. Но смеяться тут нечего, это нормально, наука такая сложная, что все невозможно знать».

А нам кажется – безобразие, и если не все поголовно, так хоть некоторые ученые должны разговаривать с народом на его языке. А вы, Юрий, жгите, может, сделаете ученых менее спесивыми, а людей – более любознательными.

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