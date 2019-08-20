«Земля - плоская, Луна - голограмма, а Австралии не существует»: все больше американцев не верят научным истинам

Известный космонавт Сергей Рязанский недавно пожаловался. И его одолели плоскоземельцы. Когда Рязанский, находясь на орбите МКС, фотографировал Землю и выкладывал снимки в своем Инстаграме, в комментариях его атаковали сторонники теории Плоской Земли. "Фотошоп", фотошоп", - комментировали они фото и изобличали космонавта в том, что на самом деле он вовсе не на МКС, а у себя дома.

Не так давно в Америке вышел документальная комедия «За изгибом», рассказывающая о непростой жизни людей, которые и в 21 веке верят в плоскую Землю. Эти люди - не дикари, не психбольные, а обычные граждане, живущие в многоэтажках или пригородах; они работают, пишут в блоги, словом, - ничем не отличаются от нас с вами. Кадры из жизни рядовых плоскоземельцев чередуются с комментариями ученых, объясняющих, что именно заставляет их держаться за столь безумную идею.

Плоскоземельцы свято уверены в том, что планета наша плоская, а ученые и космические агентства скрывают край Земли где-то во льдах Антарктиды и старательно подделывают каждую фотографию, на которой запечатлена шарообразность планеты. Над отдельными заявлениями можно задуматься, над другими - весело посмеяться, а некоторые кажутся просто верхом абсурда, например, «Луна – это голограмма» или «Австралия – это выдумка».

Космонавт Сергей Рязанский. Юрий Смитюк/ТАСС

Справедливости ради стоит сказать, что некоторые граждане верят в "плоскую землю" не всерьез, а потому что это прикольно. Но есть и упертые адепты, готовые отстаивать свою точку зрения с пеной у рта. Чтобы доказать: "Земля - это блин", они тратят недели жизни и десятки тысяч долларов на дорогое оборудование. Причем, плоскоземельцы устроены так, что даже неудачные результаты исследований умудряются трактовать в свою пользу. В фильме показывали, как плоскоземельцы потратились на дорогой лазерный гироскоп – прибор, способный показать вращение Земли. Задачей воинствующих невежд было - доказать, что планета не вращается. Естественно, гироскоп не стал им подыгрывать, но плоскоземельцы не расстроились, списав неудачу на "космические лучи, испортившие показания".

В Америке сторонники теории плоской Земли оказываются почти изгоями из общества: никто из «шароверов» (как они окрестили несогласных) не хочет воспринимать их всерьез, у плоскоземельцев плохие отношения с родственниками и друзьями. Чтобы не скучать, адепты плоской Земли создают собственные сайты знакомств и устраивают конференции. Иногда даже международные.

По данным ВЦИОМ, три процента россиян верят в то, что Земля плоская. Три процента может казаться и не такой большой цифрой, если не думать, что это почти 5 миллионов человек. Про плоскую Землю выходят передачи на разных каналах, у последователей теории есть группы во "Вконтакте", насчитывающие десятки тысяч подписчиков, "противодействующих лженауке, покушающейся на основы библейского мироустройства». Той самой лженауке, которая изобрела электричество и интернет, конечно же.