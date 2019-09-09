2019-09-09T16:58:36+03:00
Экономика

На ВЭФ дан старт заявочной кампании для участия в премии «Звезда Дальнего Востока»

Премия направлена на формирование «золотого» резерва из людей и компаний, вносящих значимый вклад в развитие дальневосточных регионов
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Организаторами Премии выступает Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округеОрганизаторами Премии выступает Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
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III общественно-деловая Премия «Звезда Дальнего Востока» пройдет на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» в декабре 2019 года.

Премия будет представлена в новом, расширенном формате, в ней будут участвовать все 11 регионов ДФО, а также представители зарубежных инвесторов, об этом рассказал во время презентации на Восточном экономическом форуме управляющий партнер коммуникационного агентства Publicity Ян Ханов, представитель оператора Премии.

Мероприятие проводится с 2017 года и проходит на ежегодном фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве». По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Премией поощряются лучшие работодатели, инвесторы, получатели «дальневосточного гектара». «За всеми достижениями в социально-экономическом преобразовании Востока страны стоит совместная работа федеральных властей, регионов, бизнес-сообщества, представителей СМИ», - считает вице-премьер.

За два года проведения Премии «Звезда Дальнего Востока» определено 48 лауреатов, представляющих бизнес, общество и медиа, уже получили почетное признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Цель Премии - показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России. «Нужно говорить о Дальнем Востоке, показывать, что эта красивая и самобытная земля не так и далеко, а жить там интересно, потому что там реализуется много инвестиционных проектов, в которых можно принять участие, изменив свою биографию», - отметил Юрий Трутнев.

Новый формат Премии подразумевает два этапа отбора номинантов. Региональный этап, в рамках которого каждый регион ДФО сможет выдвинуть своих кандидатов по соответствующим номинациям через региональные оргкомитеты, однако, и сами желающие также смогут подать заявки самостоятельно через сайт Премии. В финал попадут номинанты, прошедшие уже федеральный отбор членами жюри, в которое войдут по аналогии с предыдущими годами, широко известные представители экспертного сообщества, образования, культуры, СМИ. Заявку можно направить с помощью официального сайта www.премия-звезда.рф.

По итогам регионального отбора планируется определить 99 полуфиналистов Премии, которые войдут в «Золотую сотню» перспективных лидеров, развивающих Дальний Восток. 3 номинанта в каждой из номинаций будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения. Имена победителей в каждой из номинации будут названы непосредственно на сцене во время церемонии вручения премии в Москве.

Организаторами Премии выступает Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Официальный сайт Премии «Звезда Дальнего Востока».

ИСТОЧНИК KP.RU

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