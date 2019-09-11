Шпион против Джокера

Кинообозреватель «КП» Стас ТЫРКИН представляет самые запоминающиеся картины кинофорума.

«Джокер» (США)

Режиссер - Тодд Филлипс

«Золотой лев» - главный приз фестиваля

Джокер Русский трейлер (2019).

«Джокер» обнуляет историю самого знаменитого комиксового злодея, помещая ее совсем не в комиксовый контекст. Это контекст ежедневного сумасшествия большого города (Готэм = Нью-Йорк), полной и глухой «атомизации» не вписывающейся в мейнстрим личности, человеконенавистнической риторики властей (мэр Готэма по-трамповски называет всех небогатых людей клоунами) и выплескивающихся на улицы протестов. Один из лучших актеров современности, Хоакин Феникс, превративший себя для этой роли в изломанный скелет (перед нами явный претендент и, скорее всего, обладатель премии «Оскар-2020»), играет Джокера (точнее, Артура Флека) несчастным психопатом, чья душа и тело исковерканы с детства, которое он не очень-то помнит. Его истерический, подвизгивающий смех - проявление этой душевной болезни. Не смех, а вой, который никто не слышит. Он работает клоуном в фирме по организации праздников, но кого способно развлечь и рассмешить это странное существо? Его жизнь - цепь беспрерывных унижений, главным из которых становится приглашение на самое знаменитое ток-шоу Готэма: его ведущий (Роберт Де Ниро) решил публично высмеять попытки Артура пробиться в счастливый, беззаботный мир комеди клабов. Не раскрывая сюжетных ходов будущего блокбастера, скажу только, что этот фильм произведет большое впечатление не только на привычную аудиторию кинокомиксов, но и на тех, кто, как я, не смог досмотреть «Мстителей». Собственно, другим кино с Хоакином Фениксом в заглавной роли и не могло быть.

Премьера в России - 3 октября.

«Я обвиняю» (Франция - Италия)

Режиссер - Роман Полански

«Серебряный лев»

Фото: Кадр из фильма

Само включение нового фильма Поланского в конкурс Венецианского фестиваля вызвало резкую критику со стороны «прогрессивной общественности», которой все не дает покоя чужой секс более чем 40-летней давности (имеется в виду скандальное обвинение режиссера в связи с несовершеннолетней, из-за которого он невыездной: вынужден все время находиться на территории Швейцарии и Франции, иначе арестуют. - Ред.). Притом что новый фильм выдающегося режиссера - лучший у него за многие десятилетия и ничуть не менее важный, чем «Пианист». В картине «Я обвиняю» (англоязычное название - «Офицер и шпион») с олдскульным постановочным шиком (это самый дорогой французский фильм года) и мастерством прирожденного рассказчика Полански напоминает миру о «деле Дрейфуса», офицера французской армии, обвиненного в работе на немецкую разведку, лишенного всех почестей и приговоренного к заключению сначала на необитаемом острове Дьявола, а потом в тюрьме. Единственная вина Альфреда Дрейфуса (неузнаваемый Луи Гаррель) состояла в том, что он был евреем, но высокие армейские чины, как водится, до последней возможности придерживались единожды взятого ложного курса, тупо игнорируя всплывшие факты, что предателем был совершенно другой офицер. Полански, много лет мечтавший снять этот фильм, знает, что такое быть обвиняемым, что такое «мнение большинства», и сейчас обвиняет его сам.

Я обвиняю , Роман Полански.

Дата показа в России пока неизвестна.

«Прачечная» (США)

Режиссер - Стивен Содерберг

Фото: Кадр из фильма

Как несложно догадаться, картина от автора «Траффика» и «Эрин Брокович» посвящена не стирке носков, а выводит на чистую воду разнообразные коррупционные (хотя и законные) схемы, позволяющие делать деньги из воздуха или отмывать их. Гидами-экскурсоводами по прекрасному миру финансовых схем, офшоров, фальсификаций, сокрытия доходов, ухода от налогов и т. д. выступают персонажи Гэри Олдмена и Антонио Бандераса, играющие партнеров едва ли не реально существовавшей панамской фирмы «Моссак Фонсека» - четвертой в мире по величине предложения офшоров. Мерил Стрип играет старушку, чей муж утонул при прогулке на катере, которая не может получить положенную ей страховку, поскольку страховой компанией владела фирма-пустышка, зарегистрированная на экзотических островах. Вдобавок героиню Стрип кинули с покупкой квартиры в Лас-Вегасе, ее опередили - кто же еще? - русские, заплатив в два раза больше и кешем. И Стрип, как заправская мисс Марпл, отправляется на острова расследовать преступные схемы.

Прачечная, Стивен Содерберг.

На Netflix фильм появится 18 октября.

«История брака» (США)

Режиссер - Ной Баумбах

Фото: Кадр из фильма

На самом деле история не столько брака, сколько развода прекрасной нью-йоркской пары. Он (Адам Драйвер) - модный театральный режиссер, она (Скарлетт Йоханссон) - его актриса. Фильм выстроен и сыгран так, что химия между персонажами очевидна, как и их чувства. Но героине припало развестись, ибо муж не видит в ней отдельную творческую единицу, не слышит ее голос. Явно дорогие друг другу люди проходят через судебно-адвокатский абсурд и ад (блестящие выходы Лоры Дерн и Рэя Лиотты в ролях адвокатов). В фильме, построенном на искусном хитросплетении нюансов и деталей современной жизни, очень много чего подсмотрено, схвачено, проговорено. Баумбах явно заступил на место еще функционирующего Вуди Аллена, чьи последние фильмы уже не показывают на фестивалях. У Баумбаха все вроде бы то же самое: нервические творческие мужья и жены, их браки и разводы, мужское, осторожно выступающее против женского, Нью-Йорк в сдержанной оппозиции к Лос-Анджелесу и так далее по списку. Но всему этому кругу вопросов, для кого-то весьма мелкотравчатых, он придает современный нерв и дыхание.

История брака Ной Баумбах.

На Netflix картина выйдет осенью.

«Тело Христово» (Польша)

Режиссер - Ян Комаса

Фото: Кадр из фильма

Отличный польский фильм был показан в программе «Дни авторов». Будучи снят по реальной истории, он предъявляет еще одно доказательство очевидной теории: дух дышит где хочет. В том числе Святой Дух. 20-летний выпускник исправительной колонии испытывает тягу к божественному, что не мешает ему со всем азартом молодости пить, курить, плясать на дискотеках и заниматься случайным сексом. Сбежав из колонии, он приезжает в небольшой город и выдает себя за семинариста. А когда местный священник отправляется на лечение от алкоголизма, замещает его, прибегая к весьма нестандартным способам общения с паствой. Которую только такой щенячьей искренностью и можно прошибить. При этом сам герой трагичен, разорван собственными грехами и преступлениями и знает, что искупления не избежать.

Наконец-то в польском кино возникло что-то, что можно поставить рядом с психологическими параболами Кесьлевского («Декалог») - и по дерзости мысли, и по качеству исполнения.

Дата показа в России пока неизвестна.

Тело Христово , Ян Комаса.

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