Венеция-2019: Триумф «Джокера» и украинской «Атлантиды»

Программа Венеции-2019 была настолько разнообразной, что (в отличии от прошлого года, когда явно выделалась «Рома» Куарона) было трудно предсказать, куда качнется маятник выбора жюри. Добавлял неизвестности фактор #metoo: четверо из пяти председателей жюри были женщины, чей вклад в искусство был не вполне пропорционален их позициям на старейшем и одном из престижнейших кинофестивалей мира.

Но по факту финальные призовые расклады оказались более чем адекватными: жюри под председательством аргентинского режиссера крутого артхауса Лукресии Мартель удалось преодолеть гендерные и индустриальные противоречия и вынести решения, которых от него мало кто ожидал. Так, Гран-при жюри ушло скандальному Роману Поланскому за лучший его фильм за многие десятилетия, «Я обвиняю» («Офицер и шпион») - и это при том, что в начале фестиваля Мартель довольно жестко высказалась о его создателе. Качество работы все-таки оказалось более важным, чем непрекращающаяся истерика относительно давних сексуальных приключениях мэтра, и это крайне важный прецедент.

«Золотой лев» и вовсе ушел американскому «Джокеру». Не очень верилось в то, что жюри оценит хоть какой-нибудь фильм американского производства (хотя американцы традиционно были лучшими), но не оценить работу Тодда Филлипса даже оно не смогло. При том, что «Джокер», обнуливший историю самого знаменитого комиксового злодея, - не самое привычное фестивальное «блюдо»: по факту, впервые крупнейший мировой фест включил в конкурсную программу такое кино и, несомненно, поступил правильно. Трудно не заметить связь этого фильма с «Таксистом» Мартина Скорсезе, хотя бы потому, что в обоих играет Роберт ДеНиро. Один из лучших актёров современности, Хоакин Феникс, превратил себя для этой роли в изломанный скелет, он сыграл Джокера (точнее, персонажа по имени Артур Флек) несчастным психопатом, чья душа и тело исковерканы с детства, которое он не очень-то помнит. Перед нами явный претендент, и скорее всего победитель «Оскара»-2020, и победа в Венеции - самый важный первый шаг на пути к нему.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, тем не менее, достался не Фениксу (здесь запрещено давать два приза в одни руки), а харизматичному итальянцу Луке Маринелли, сыгравшему заглавную роль в фильме Пьетро Марчелло. Это экранизация Джека Лондона, без изменения имён собственных перенесённая в Неаполь 1970-х годов. Герой, как и в первоисточнике, будучи родом из рабочей среды, пытается вырасти над собой посредством самообразования. Цель - не столько войти в круг избранных, сколько взлететь над самим собой, вырваться из привычного круга, обрести высший смысл, стать писателем.

Симметричный Кубок за женскую роль достался француженке Ариан Аскарид за роль уборщицы с золотым сердцем в фильме Робера Гедигяна «Глория Мунди» - ее героиня работает с утра до вечера, чтобы разрулить сложнейшую ситуацию с детьми, новорожденной дочкой Глорией, и двумя мужьями - настоящим, водителем автобуса, и бывшим - только что вернувшимся из тюрьмы. Работа актрисы, как и фильм в целом, отмечены трогательной эмпатией по отношению к «простым людям».

Лучшим режиссером признали шведского классика Роя Андерссона за фильм «О бесконечности» - выдержанный в привычном стиле этого мастера грустно-иронический набор виньеток на тему жизни и смерти. Предыдущий фильм Андерссона, «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» завоевал в 2014 году «Золотого льва».

Приз имени Марчелло Мастроянни справедливо присудили молодому австралийскому актеру Тоби Уоллесу, с прирожденным отрицательным обаянием сыгравшему бойфренда умирающей от рака главной героини фильма «Молочные зубы» Шэннон Мерфи.

Спецприз жюри отошел итальянскому мокьюментари «Мафия уже не та, что раньше» Франко Мареско - издевке над некогда всесильной сицилийской мафией, вызвавшей восторги итальянской публики. У всего остального человечества, не знакомого с местной спецификой, фильм, впрочем, едва ли будет иметь такой же успех.

«Серебряного льва» за лучший сценарий справедливо отдали хорошо придуманному, прелестному гонг-конговскому мультфильму «Дом №14 по Черри Лейн» - дебюту в анимации режиссера игрового кино Юньфаня. Это постмодернистский любовный треугольник (сексуально харизматичный студент университета - девушка, которой он преподает английский - ее мать, поклонница Пруста и политическая беженка с Тайваня), чье действие разворачивается в 1967 году и в эстетике которого Миядзаки и Вонг Карвай легко уживается с сильнейшим влиянием европейского кино.

Во втором по значению конкурсе «Горизонты» победила украинская картина «Атлантида» Валентина Васяновича - самый значительный украинский фильм со времен «Племени» Мирослава Слабошпицкого, над которым Васянович работал в качестве оператора и продюсера. Действие происходит в 2025-м году, «через год после окончания войны», как сказано во вступительном титре. После закрытия сталелитейного молоха, на котором он вкалывал до войны, ее бывший солдат, будучи не в силах без нее жить, находит забвение в помощи волонтерам, занимающихся эксгумацией трупов украинских и российских солдат. Фильм Васяновича рисует образ не столько страны (ее нет, как Атлантиды), сколько территории, ставшей токсичной и непригодной для жизни. Едва ли не четверть всего экранного времени отдана фиксации нюансов эксгумации - по останкам трупов специалисты считывают те ужасы, через которые прошли перед смертью солдаты обеих враждующих сторон. Этот сильнодействующий прием заставляет ужаснуться братоубийственной войне в гораздо большей степени, чем очередная демонстрация киношных смертей, которые никого уже не в силах ни поразить, ни потрясти.

«Льва будущего» и 100 тысяч долларов удостоился фильм под оптимистическим названием «Ты умрешь в 20» дебютанта из Судана Амжада Абу Алалы.

Лучшим документальным фильмом о кино в секции «Венецианская классика» признали изысканное и трогательное интимное эссе «Бабенко. Скажи мне, когда я умру» - хронику последних дней жизни знаменитого бразильского режиссёра Эктора Бабенко, много работавшего в Голливуде. Его, умирающего от рака, снимала его жена Барбара Паз, и ее полный нежности к нему взгляд несет настоящее просветление. Бабенко, боровшийся с болезнью на протяжении долгих десятилетий, сам пожелал стать героем фильма. Кино помогало ему превозмогать болезнь, оно же облегчило ему уход из жизни. Лучшим восстановленным фильмом в программе классики был назван первый эротический фильм в истории кино - чешский «Экстаз» Густава Махатого 1932 года производства, впервые показанный в Венеции в далеком 1934 году.