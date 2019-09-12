В Кремле самые популярные артисты страны спели песни из репертуара Иосифа Кобзона

«Лишние билетики» стали спрашивать уже у выхода из метро. Что, в общем-то, не вызывало удивления: поклонников творчества народного артиста СССР - огромное множество. Плюс редкая концентрация самых крупных звезд российской эстрады, настоящих тяжеловесов легкого жанра, собравшихся отдать дань уважения памяти выдающегося артиста и человека.

Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Валерия, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Полина Гагарина, Полад Бюльбюль-Оглы, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе, Александр Маршал, Александр Буйнов, Анита Цой, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Сергей Волчков, Стас Михайлов, Зара, Жасмин.…

Лев Лещенко и Владимир Винокур выступили дуэтом. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Кажется, одно только перечисление имен (а названы здесь отнюдь не все!) по времени сопоставимо с полноценным концертом!

Тональность вечеру – светлую грусть - задала великолепная оперная певица Хибла Герзмава шубертовской «Аве Мария». Хибла, звезда мирового уровня, нечастый гость в Москве, хотя и является ведущей солисткой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Что поделаешь: ее хотят слушать во многих странах и Старого, и Нового света.

Одни артисты исполняли песни из репертуара Иосифа Давыдовича, другие – свои собственные шлягеры. Правда, совсем не случайные: композиции были подобраны по нескольким темам, отражающим разнообразное творчество Иосифа Кобзона: лирические, гражданские, патриотические…

Григорий Лепс, например, спел песню Евгения Позднякова «Берега» , Леонид Агутин с Анжеликой Варум – свою песню «Я буду всегда с тобой» - будто о любви Кобзона и его «Куколки» (так Иосиф Давыдович нежно называл жену Нелю – своего ангела-хранителя, музу, талисман).

Григорий Лепс на концерте памяти Иосифа Кобзона в Кремле.

О любви спел и Филипп Киркоров. И не ограничился этим: приблизился к краю сцены - там, где сидела семья Кобзона, и сказал много проникновенных слов вдове Иосифа Давыдовича - Неле Михайловне. (Собственно, она и вся семья великого певца и были главными организаторами этого вечера.) Ей преподнесли огромные корзины с розами, а зрители наградили верную спутницу Кобзона бурными аплодисментами.

Александр Малинин напомнил трагических «Журавлей» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Эту песню Иосиф Давыдович получил «в наследство» от знаменитого Марка Бернеса, первого исполнителя этого шедевра – он стал петь ее после кончины Бернеса.

Пиджак Александра Олешко - подарок Иосифа Кобзона. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Александр Олешко вместе со студентами Института театрального искусства имени Кобзона, выступившими на подтанцовках, – исполнил теплую и жизнерадостную «А у нас во дворе» композитора Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина.

И опять во дворе нам пластинка поёт

И проститься с тобой все никак не даёт...

Олешко вышел на сцену в пиджаке, который однажды подарил ему Иосиф Давыдович.

Валерия для выступления выбрала удивительно красивую песню Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Родественского «Благодарю». Спела сильно и проникновенно, добавив на словах, что ей есть за что быть глубоко благодарной Мэтру: ведь он был ее учителем в Гнесинке и постоянным наставником в творческой жизни. Повезло!

Концерт памяти Иосифа Кобзона, Филипп Киркоров.

Кстати, хотя концерт длился почти три часа, прошел он буквально на одном дыхании. И изобиловал неожиданностями.

Первой неожиданностью стало полное, реальное ощущение присутствия Героя вечера – самого Иосифа Кобзона. Не только из-за обилия фотографий, на которых запечатлены самые яркие, драматичные и счастливые моменты его жизни, начиная с детства, прошедшего в годы Великой Отечественной войны - и заканчивая последними годами. Не только из-за фрагментов из документальных фильмов, в которых он сам рассказывает о себе. Мы услышали его пение.

Не просто - в записи, а в дуэтах с о здравствующими артистами, поющими вживую. Буквально ком в горле вставал, когда Иосиф Кобзон - «откуда-то оттуда» - пел вместе с Дианой Гурцкой песню Кима Брейтбурга «Родные люди», или с Алсу – «Темную ночь» Никиты Богословского.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Александр Розенбаум 30 августа был на открытии памятника Иосифу Кобзону, а 11 сентября пел на концерте в Кремле. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

...Еще перед началом концерта было сомнение – придет ли Александр Розенбаум (а его имя значилось в программе) - ведь буквально несколько дней назад артист перенес хирургическую операцию. Но он появился! Бодрый и энергичный, - звучным голосом, очень эмоционально - Розенбаум спел акапелла свою знаменитую «Вечернюю застольную», которую однажды записал вместе с Иосифом Давыдовичем и Григорием Лепсом – и тогда это трио блестящих исполнителей получилось невероятно мощным.

Но сейчас, в полной тишине, слова песни прозвучали особенно драматично и пронзительно:

За утро и за свежий из полей ветер,За друга, не дожившего до дней этих, За память, что живёт с нами,Затянем, затянем...

Два года назад в этом же зале Иосиф Кобзон давал концерт в честь своего 80-летия

А на экране - за спиной исполнителя - появились портреты ушедших от нас кумиров - артистов, поэтов, композиторов, тех людей, которые были достоянием страны… И остались в нашей памяти. И зал встал, и слушал стоя.

В неожиданном амплуа появился Николай Басков и произвел сильное впечатление: вместо привычных легкомысленно-ироничных шлягеров буквально монументально спел вместе с хором Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением Виктора Елисеева песню Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова из репертуара Иосифа Кобзона «Поклонимся великим тем годам». «Мурашки по телу», - прошептали позади нас. Признаемся: и у нас они тоже побежали по спине.

А зал снова стоял: не только перед памятью великого артиста Иосифа Кобзона, но и перед памятью своих отцов и дедов, сложивших жизни во время кровопролитной Великой Отечественной войны.

Концерт-посвящение И. Кобзону, Тамара Гвердцители - Виват, король!.

...Зал поднимется и еще раз, уже в финале, когда зазвучит песня «Мой путь». Зазвучит голос Иосифа Кобзона...