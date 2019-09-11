Александр Розенбаум о своей операции: Все хорошо, когда надо будет меня жалеть, я сам об этом расскажу

- Алло, Александр Яковлевич! Это Гамов из «Комсомолки».

- Привет, Саша, привет.

- Я вам же обещал все, что о вас в эти дни пишут - пишут, рассказывать. Вот чем сегодня лента забита: «У российского поэта и музыканта Александра Розенбаума диагностировали онкологическое заболевание, злокачественную опухоль уже успешно удалили в Московском научно-исследовательском институте им. Герцена». Что нам с вами в ответ на это написать?

- Что написать?

Что у журналистов есть гораздо более важные проблемы, чем заниматься здоровьем известных людей, которым они должны заниматься сами.

Я не отношусь, к людям, которые любят обсуждать своё здоровье, и, тем более при участии всей страны, у которой полно других забот. Как говорил поэт Гудзенко: «Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели».

Я себя замечательно чувствую. Журналисты пусть займутся своими прямыми обязанностями и пишут на более важные темы.

Александр Розенбаум: «Прошу всех успокоиться. Операция прошла успешно, все в порядке! В том числе - и с голосом» 00:00 00:00

А еще можете отметить, что мне очень стыдно за тех людей в медицинских кругах, которые - вместо того, чтобы, как большинство преданных своему делу их коллег, лечить и вселять оптимизм, - эти занимаются тем, что трезвонят в журналистику всякую чепуху, которую они не должны по законам сообщать.

У меня - все нормально. Розенбаум перенес операцию, спасибо всем, все хорошо. Когда надо будет меня, не дай Бог, жалеть, я сам об этом скажу кому-нибудь из своих близких.

- Понял. И ещё вот надо нам, наверное, ещё раз написать, что вы собираетесь в «Комсомолку», я правильно сказал?

- Да! И я собираюсь в «Комсомолку». Пожалуйста, вот две эти фразы отметьте обязательно.

- Мы вас голос записываем и - в эфир передаем, он - лучше всего…

- То, что журналисты должны заниматься прежде всего гораздо более… другими вещами. Более важными. Об этом не забудьте!

- Ваш голос красноречиво сам за себя говорит. Скажите, а когда вас в «Комсомолку» ждать?

- Смотрите, я думаю, что у меня 21-го концерт в Москве. Ой, в Ленинграде.

- Мы накануне хотели анонсировать.

- Я думаю, что я вам позвоню, и мы обязательно это сделаем перед 23 октября, за неделю, за две обязательно я найду время.

- Октября или сентября?

- Октября. У меня концерты 23 октября начнутся.

- То есть - мне звонить примерно недели за две - до…

- Да, я буду в Москве обязательно еще до этого времени. И где-то мы выберем время, и я приду. Я позвоню вам из Ленинграда, сам.

- Хорошо. А можете для наших радиослушателей, чтобы они… извините, я вот, когда про Иосифа Давыдовича говорили, что он потерял голос, он всегда нам хотя бы две фразы пел. Я понимаю, что я…

- (начинает петь) Чёрт с ними!

За столом сидим поём, пляшем…

Вот черт с ними, ребята! За столом сидим, поем, пляшем.

Поднимем!

Эту чашу, за детей наших!..

У меня все в порядке с голосом.

- Все, классно.

- Спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Розенбаум о своей госпитализации: Я под присмотром хороших докторов, все будет хорошо, надеюсь

В понедельник, 2 сентября, во второй половине дня, в СМИ появилась информация о том, что любимый миллионами автор и исполнитель своих песен Александр Розенбаум попал в реанимацию. Якобы - он перенес сложную операцию. Впрочем, эта информация была тут же опровергнута. (подробности)

«Операция плановая, угрозы для жизни нет»: появились подробности госпитализации Александра Розенбаума

Беспокойство поклонников 67-летнего Александра Розенбаума не было безосновательным: слухи об операции и последующем переводе в палату реанимации оказались правдой. Об этом «Комсомольской правде» рассказала продюсер певца Белла Купсина (подробности)