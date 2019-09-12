2019-09-12T13:38:17+03:00
Экономика

Экватор жизни: Средний возраст россиянина - 40 лет

Такие данные приводит Росстат
Евгений БЕЛЯКОВ
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Жители России стареют. Одна из причин - увеличение продолжительность жизниЖители России стареют. Одна из причин - увеличение продолжительность жизниФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители страны стареют. Такой вывод можно сделать исходя из последней статистики. На начало 2018 года (это последние данные) средний возраст россиянина составлял 40 лет. Для сравнения, 10 лет назад он был ниже - 38,8 года. Как поясняют эксперты, цифры получают просто: возраст всех жителей страны складывают, а потом делят на общую численность населения.

Показатель отражает несколько тенденций. Во-первых, в России низкая рождаемость. В прошлом году естественная убыль населения составила 218 тысяч человек. Во-вторых, увеличивается продолжительность жизни. По последним данным она составляет 73,7 года. В-третьих, мы пожинаем плоды демографической ямы «лихих 90-х». К примеру, 20-летних сейчас почти вдвое меньше, чем 40-летних.

Если сравнивать с развитыми странами, то россияне даже молоды. В Германии и Португалии средний возраст жителя составляет 46 лет. А вот если взять общемировые показатели, то нам похвастать нечем. В развивающихся странах и странах третьего мира население большое и рождаемость высокая. В итоге средний возраст жителя планеты составляет всего 31 год, сообщает RT.

Кстати, по прогнозу ООН, к 2035 году россияне постареют еще сильнее - до 44 лет в среднем. А потом тенденция развернется вспять - к 2055 году показатель опустится до 42 лет. Видимо, эксперты учитывают демографические меры правительства по поддержке молодых семей.

Примечательно, что недавно британские ученые провели опрос и выяснили, что и для мужчин, и для женщин наиболее счастливый возраст - это 37 - 40 лет. Мол, к этому времени большинство из нас уже кое-чего достигли и теперь могут наслаждаться жизнью: юношеские страхи прошли, а кризис среднего возраста еще далеко. Так что можно сказать, что в среднем россияне не так молоды, зато счастливы. Если, конечно, верить статистике и британским ученым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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