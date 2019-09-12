2019-09-12T16:35:08+03:00
В мире

«Риски растут»: МИД РФ предупредил об угрозе ядерной войны

И спрогнозировал поломку американской «шарманки» с российским следом
Ася ХОВАНСКАЯ
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков презентавал доклад «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности»Замглавы МИД РФ Сергей Рябков презентавал доклад «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На фоне разрушения американской стороной Договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва делает тревожные прогнозы.

- Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут... есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год. Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными, - заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности». - Нужно, чтобы ответственные ядерные державы переподтвердили недопустимость ядерной войны. Есть классические формулы. Они были отчеканены в том числе с участием президента Рональда Рейгана, который является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне.

По его словам, Россия предложила Штатам решения по ДРСМД, но те от конкретного изучения этих мер уходят, взамен ничего не предлагают, и своей следующей жертвой могут сделать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает в 2021 году.

- Один из последних оставшихся краеугольных камней стратегической стабильности. В Вашингтоне продолжают заматывать решение вопроса о его продлении. Искусственно создают неопределенность, несмотря на наши предложения продлить договор на 5 или менее лет при условии приемлемого урегулирования проблемы переоборудования части стратегических носителей США под неядерные миссии, - рассказал замглавы МИД РФ.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ РЯБКОВ:

ИВАН-ДУРАК И МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ

- Странным образом они (американцы. - Ред.) продолжают верить, что в какой-то момент можно создать щит, против которого меча не найдется, или, наоборот, обрести такой меч-кладенец, против которого ни один Иван-дурак никакого противоядия не найдет. Это все из разряда политической наивности в сочетании с политической фривольностью.

СМОЛЕНКОВ И ШАРМАНКА С РОССИЙСКИМ СЛЕДОМ

- Очень смешно - эпизод (шпионская сага про вывезенного в Америку «агента ЦРУ из Кремля». - Ред.), который, по большому счету, не заслуживает такого внимания, привязывался к каким-то графикам, календарям. Мелькали рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод» для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США...Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то непонятные вовлеченности или нашу причастность к чему-то. В США прокручивается одна и та же шарманка, она все равно рано или поздно у них сломается - уже всем надоело, эти российские следы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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