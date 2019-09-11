«Американский крот» Смоленков имел доступ к информации под грифом «совершенно секретно»

Вероятный «агент ЦРУ в Москве» Олег Смоленков имел так называемый «второй допуск секретности» — то есть, находясь на госслужбе, мог легально знакомиться со служебными документами, имеющими гриф «Совершенно секретно». Об этом «Комсомолке» сообщил высокопоставленный источник по месту бывшей работы предполагаемого «крота».

Законодательство РФ предусматривает три уровня допуска к секретной информации. Есть и более высокий, нежели у Смоленкова, — так называемый «первый». Носителям данного грифа запрещён выезд за границу — в отличие от «второй («смоленковской») степени, которая позволяет покидать пределы родины. Чем и воспользовался мужчина, «эвакуировавшись» в США через Черногорию вместе с семьёй в июне 2017 года.

По данным американских СМИ, Смоленков проживает в этом доме в штате Вирджиния под своим именем и с госохраной

Таким образом, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что Смоленков, ведавший вопросами российской внешней политики, по долгу службы имел доступ к «совсекретным» сведениям, которые, предположительно, он мог передавать в Лэнгли (штаб-квартиру ЦРУ США).

Супруга шпиона - Антонина Дьяконова-СмоленковаФото: ВКонтакте

Напомним, в нынешнем сентябре начался самый громкий шпионский скандал года: американские СМИ сообщили, что 26 месяцев назад «из России был эвакуирован один из самых ценных источников ЦРУ в Москве». Сопоставив данные, российские журналисты пришли к выводу, что это был 48-летний (на тот момент) чиновник Олег Смоленков. Затем в СМИ появились фотографии роскошного дома в Вирджинии, где «загадочно пропавший» носитель гостайн жил до недавнего времени.

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По обе стороны океана продолжают искать и обсуждать хоть какие-то подробности новой шпионской саги. Напомним, все началось с того, что телеканал CNN сообщил об эвакуации из России в 2017 году очень ценного агента ЦРУ, близкого к высшим эшелонам власти. Далее было установлено, что это бывший сотрудник Администрации Президента РФ Олег Смоленков, исчезнувший с семьей на отдыхе в Черногории два года тому назад. (подробности)

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