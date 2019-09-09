2019-09-09T18:20:25+03:00
В мире

СМИ: Два года назад США эвакуировали своего «шпиона из правительства России»

По данным заокеанских СМИ, это сделали, поскольку агент был близок к провалу, но у ЦРУ в Москве остались и другие «активы»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Имя этого человека по понятным причинам не приводится, зато пикантных подробностей — выше крышиИмя этого человека по понятным причинам не приводится, зато пикантных подробностей — выше крышиФото: Тимур ХАНОВ
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Как сообщает американский телеканал CNN, в 2017 году Лэнгли (штаб-квартира Центрального разведывательного управления США) смог успешно эвакуировать из Москвы «высокопоставленного шпиона внутри российского правительства». Имя этого человека по понятным причинам не приводится, зато пикантных подробностей — выше крыши.

По версии CNN, неизвестный агент — вероятнее всего, завербованный ЦРУ россиянин — успешно работал на Лэнгли долгое время. Тревога за судьбу «данного шпиона и других активов в России» (сие означает, что в Москве, скорее всего, есть и другие «спящие») у заокеанских партнёров началась в конце 2016 года.

Именно тогда к власти пришёл 45-й президент Дональд Трамп, который в предвыборную гонку обещал «наладить отношения с Россией», а позже прямо обвинялся либералами в «работе на Кремль». Дальнейшее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера никаких фактов «госизмены Трампа» не выявило и завершилось пшиком нынешней весной. Но тогда, на рубеже 2016-17 годов, ЦРУ серьёзно опасалось, что новый хозяин Белого дома может распорядиться московскими разведданными неправильно. Например, вольно или невольно слить этого «спящего» русским.

В итоге в 2017 году высокопоставленного агента якобы эвакуировали. Подробности опять-таки не приводятся. Несмотря на этот пышный термин, скорее всего, обошлось без киношных спецэффектов — человек в таких случаях уезжает в третью страну (даже не обязательно США или члена НАТО) якобы на отпуск, а там его уже встречают кураторы с новым паспортом. Если, конечно, допустить, что вообще вся эта история — не вымысел американских журналистов.

Как пишет CNN, агент «предоставлял закрытую информацию, в том числе по [президенту России Владимиру] Путину» (тут, вероятно, имеется в виду, что «спящий» мог иметь предварительный доступ к неким документам и аналитическим запискам, ложившимся на стол российскому лидеру).

Впрочем, официальных комментариев от российских или американских госструктур на сей счёт пока не поступало. А учитывая любовь заокеанских СМИ к дутым сюжетам (наподобие той же мифической «работы Трампа на Кремль», которой нас кормили три года) — нельзя исключать, что и на этот раз всё могло быть не совсем так или даже совсем не так, как описывает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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