2019-09-12T19:38:12+03:00
Политика

Путин обсудил с Хабибом удушающий прием

Глава государства признался чемпиону мира, что в его работе смена часовых поясов «особенно подрывает»
Иван ГРАЧЕВ
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ладимир Путин, глава Дагестана Владимир Васильев, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. Фото: Алексей Никольский/ТАССладимир Путин, глава Дагестана Владимир Васильев, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Уже улетая из Дагестана, Владимир Путин встретился с чемпионом мира по единоборствам дагестанцем Хабибом Нурмугамедовым и его отцом Абдулманапом. Они приехали проводить президента в аэропорт. Хабиб недавно защитил свой титул в поединке с американцем Дастином Порье, применив удушающий прием.

- Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой, сильный, крепкий боец, – обратился Путин сначала к отцу чемпиона, как к старшему. Все-таки это Кавказ, пиетет к родителям, здесь никто не отменял.

И только затем президент со знанием дела (все-таки Путин сам занимался и до сих пор занимается дзюдо) сказал уже самому Хабибу:

- Хороший удушающий прием, классический, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному.

Хабиб поделился, что перед боем думал, что его противник крупнее.

- Смотрю, а он меньше, и потом в клинче тоже чувствуется, что уступает физически, я подумал, что придется его завозить, – пояснил чемпион.

Рассказал боец и о том, что не мог предвидеть — какая дружественная атмосфера окажется на арене (поединок происходил в Абу-Даби).

- Публика всегда поддерживает своего. Ты привык, что освистывают, а тут заходишь, и вся публика тебя поддерживает. А этот фактор я не учитывал, – сказал Хабиб.

А потом уже сам спортсмен спросил Путина:

- Понимаю, с вашим графиком без спорта, наверное, очень тяжело?

- Точно. Невозможно даже, - согласился президент. - Особенно подрывает смена часовых поясов. Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть.

Тогда Хабиб признался, что у него на полную акклиматизацию уходит неделя. А спортсмены перед боем всегда спрашивают, когда прилетел их противник, чтоб использовать это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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