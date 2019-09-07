Жара в Абу-Даби. Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

Поединок проходил в Абу-Даби при 40-градусной жаре на улице 30-градусной – внутри арены. Изначально организаторы турнира сообщали о планах в кратчайшие сроки построить современную и технологичную арену, однако это не осуществилось.

В итоге было принято решение создать временную арену, которая бы и приняла UFC 242. Если говорить грубо, то по факту арена выглядела как натянутый тент больших размеров. Хотя, внутри стадион выглядел как стандартная площадка для хоккея или других игровых видов спорта. Несмотря на заявления о том, что все билеты проданы, перекупщики вовсю орудовали около арены.

Соперник Хабиба сдался в третьем раунде.Фото: REUTERS

Корреспонденту "КП" за несколько часов до начала турнира предлагали билет номиналом $100 в семь раз дороже. При этом, спрос на билеты был, люди активно интересовались и покупали. Сама арена в итоге заполнилась до отказа – все 18 тысяч к середине турнира были на месте. К сожалению, подкачали кондиционеры, которые никак не справлялись с такой большой аудиторией. Однако организаторы решили в плюсе для себя эту проблему – по рядам начали ходить продавцы воды.

Турнир в Абу-Даби был насыщен интересными поединками. Свой бой проводил Майрбек Тайсумов, имевший впечатляющую серию побед. К сожалению, его оппонент Диего Феррейра прервал эту серию. Причем на глазах главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

После трех лет в UFC вернулся еще один россиянин – Зубайра Тухугов. За несколько дней бойцу пришлось удались фурункул с ноги, также на россиянина действовала акклиматизация. В виду всех вышеперечисленных причин, Тухугов не сумел сломить сопротивление дебютанта организации Лерона Мерфи из Англии. Позднее Тухугова не пустили на арену на бой его партнера по команде – Хабиба Нурмагомедова. Еще одним топовым оппонентом стал еще один партнер Нурмагомедова по команде – Ислам Махачев.

Тухугов завершил свой бой вничью, Махачев победил по очкам бразильца Дэви Рамоса. Сам Нурмагомедов также победил Порье. Однако же, по завершении турнира чемпион UFC сказал, что в будущем не хочет бы, чтобы его близкие товарищи не выступали с ним в одном бойцовском вечере.

От Гильотины до победы

Нурмагомедову в Абу-Даби предстояло серьезное испытание. Защита титула против опасного соперника – Порье, который еще недавно победил Макса Холлоуэя. Изначально Хабиб и его отец рассказывали о том, что планируют использовать стойку. Так и случилось – во втором раунде Нурмагомедов-млаший начал все чаще задерживаться в стойке, пренебрегая борьбу. Итогом этом стали несколько пропущенных комбинаций в голову. При этом, сам чемпион UFC продолжал активное наступление и перевод в борьбу своего оппонента. В одном из моментов Нурмагомедов слишком сильно запустил голову вперед при переходе в борьбу и угодил в Гильотину.

«Он сделал хороший захват. Но я смог выйти из него. Он не сумел меня задушить, почему чего Дастин просто сломался психологически. Я знал, что так будет», - сказал Нурмагомедов после боя.

Бой завершился на 3 раунде.Фото: REUTERS

Бургер с двойным сыром

Нурмагомедов, чей отец до боя заявил о том, что Порье не доживет до 4-го раунда, был настроен на досрочной завершение. При этом, Порье, пытался себя проявить и не сдавался.

Россиянин уже после главного боя UFC 242 рассказал журналистам, что его следующим соперником станет бургер с двойным сыром. Необходимо также отметить, что друг Нурмагомедова – Ислам Махачев, планировал поесть турецких сладостей.

«У нас есть специальная группа, в которую мы скидывали еду во время весогонки. Теперь можно выдохнуть. Я вот бургер не очень хочу, я хочу турецкие сладость», - сказал Махачев.

Хабиб продаст футболку с боя и перечислит деньги в благотворительный фонд.Фото: REUTERS

Фергюсон – следующий

Главным потенциальным соперником Нурмагомдова является американец Тони Фергюсон. Сейчас он первый номер в очереди на титул и будет добиться своего титульного шанса. Вполне вероятно, что это может произойти в конце года в США.

Реванш с ирландцем Конором Макгрегором, по информации КП, пока даже не рассматривается руководством UFC. Он возможен только через несколько боев, в том числе, победных для ирландца.

На счету Нурмагомедоаа 28 побед и ни одного поражения в ММА.