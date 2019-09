Среди неандертальцев было много инвалидов

Не красавцы, но здоровяки. Сутулые, но мускулистые и крепкие. Неандертальцы из музеев в основном такие. На самом же деле наши типичные вымершие предки выглядели не столь бодро. Потому что рано становились инвалидами. Калечили их не враги, а сама жизнь — трудная и голодная, отягощенная частыми травмами, которые неандертальцы получали в длительных переходах в поисках пищи.

- Из 50 неандертальцев, скелеты которых имеются в распоряжении ученых, треть были либо калеками либо тяжело больными, - уверяет Пенни Спайкинс (Penny Spikins), британский археолог из Университета Йорка (archaeologist at the University of York). Она приводит в пример так называемого Шандарского человека (Shanadar Man) — неандертальца возрастом 40-50 лет, останки которого были обнаружены в Ираке. Без слез не взглянешь: еще при жизни рука и нога у него иссохли, почти ослеп и оглох.

А музеях все неандертальцы бодрые и здоровые. Что не соответствовало действительности.

Калеками оказались и неандертальцы, скелеты которых извлекли из пещеры Буфия-Бонневаль в Ла-Шапель-о-Сен (La Chapelle-aux-Saints). При жизни они мучались от артрита.

По словам Пенни Спайкс, группы неандертальцев, состояли в основном из женщин, изможденных пещерным бытом, детей и подростков, которые выглядели более менее здоровыми, нескольких ковыляющих взрослых мужчин — будто бы вернувшихся с войны, и двух-трех счастливо исцелившихся - эдаких «легко раненых».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пришли купаться?

Выводы Пенни Спайкинс подтвердила находка, которую сделали археологи из Национального музея естественной истории в Париже (Musеum National d’Histoire Naturelle), ведомые Джереми Дувю (Jеrеmy Duveau). Они обнаружили в общей сложности 257 следов неандертальцев, оставленных на пляже во Франции (Нормандия) неподалеку от Ле Розель (Le Rozel). Наши вымершие предки натоптали тут около 80 тысяч лет назад. Следы впечатались в глинистую почву, застыли, затвердели и сохранились до наших дней. О них рассказал журнал New Scientist со ссылкой на статью ученых в PNAS.

Один из следов, оставленных неандертальцами на пляже в Нормандии.

На пляж вышла небольшая группа неандертальцев — 13 особей. В основном дети, в сопровождении двух-трех взрослых. Младшему ребенку было примерно 2 года. Похоже, что дети играли — то есть, резвились у моря. Взрослые, скорее всего искали, что поесть. Хотя не исключено, что все пришли купаться. Ведь как недавно выяснилось, неандертальцы долгое время проводили в воде. На это указывали странные аномалии, обнаруженные в их черепах — наросты, которые образуются у людей, часто контактирующих с водой. Например у современных серферов.

Археологи измерили расстояние между следами, оставленных взрослыми. И пришли к выводу, что те были выше ростом, чем это принято считать - далеко не коротышками - в 150-160 сантиметров. По крайней мере «нормандские неандертальцы» вымахали до 175 сантиметров. То есть, оказались не ниже современных людей.

На месте, где по пляжу гуляли неандертальцы, теперь идут раскопки. Следы откапывают из песка.

Ступни у неандертальцев заметно шире, чем у Homo sapiens. Так их и отличают.

КСТАТИ О СЛЕДАХ

На острове Крит найдены отпечатки человеческих ступней, оставленные в то время, когда людей еще не было

Палеонтологи из Швеции, Польши, США и Греции исследуют цепочку следов, обнаруженную на западной оконечности греческого острова Крит. Ее оставили двуногие существа. Босые. Следы отпечатались в прибрежной грязи, которая образовалась на месте временно обмелевшего Средиземного моря.

Ученые уверяют: по всем признакам следы человеческие — можно различить пять пальцев, пятку и прочие характерные особенности. То есть, на острове Крит наследили люди. Чего, согласно принятым ныне теориям, быть никак не могло. Ведь цепочке отпечатков, как удалось установить, 5,7 миллионов лет. А в то время все, кто мог бы — пусть даже теоретически - прогуляться по критскому берегу, находились в Африке. Выбрались из нее и расселились по Европе еще через 3 миллиона лет.

А тут кто-то какие-то двуногие существа наследили почти 6 миллионов лет назад.

Ученые недоумевают: находка указывает на то, что наши далекие исконно европейские предки могли появиться независимо от своих африканских коллег. Могли появиться гораздо раньше их и, соответственно, раньше выпрямиться, встав на две ноги.

Или же уже в те далекие времена существовал некий более продвинутый вид людей, которые добирались из Африки до мест, ныне занятых Грецией, что называется, по суще — по дну высохшего Средиземного моря?

Останки наследивших не найдены. Поэтому нет точного ответа на вопрос, кто там бродил. Загадка это. Не исключена даже фантастическая версия о том, что 5,7 миллионов лет: сняв ботинки, свои ноги в морской воде мочили какие-нибудь космические пришельцы. На удивление, только она примирила бы находку с господствующими ныне теориями происхождения человека.