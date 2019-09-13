Петру Мамонову сделали уникальную операцию на сердце

22 августа Петр Мамонов попал в Первую Градскую больницу Москвы с обширным инфарктом. Требовалась операция — шунтирование сосудов сердца. Но почему-то из больницы музыканта выписали домой, хотя, по словам его жены Ольги, ему с каждым днем становилось все хуже.

- В Первой Градской, куда мы попали по скорой, нам отказались делать операцию — сказали, что нет ни подходящего оборудования, ни хирургов. Мол, ищите сами врачей, - рассказала нам Ольга Мамонова. - И выписали домой. А дома как? Он весь черный — сердце забито тромбами. Петя таял на глазах. У меня руки опускались. В Москве вроде бы всего три больницы, где есть высокотехнологичное оборудование для шунтирования сосудов. И попробуй туда попасть - нереально.

Случайно, без всякого блата, нам позвонили из НПЦ Интервенционной Кардиоангиологии и вызвали на операцию. Вчера Петю прооперировал профессор Давид Иоселиани (выдающийся советский и российский врач-кардиолог, учёный, доктор медицинских наук — Ред.). Причем сделал операцию на сердце так легко, как будто бы зуб вырвал. У Иоселиани руки золотыми. Он реанимировал умерший сосуд. Это чудо. После операции Пете сразу стало лучше, сосуды открылись, кровь побежала. Муж пока еще в реанимации, но уже выглядит прекрасно. Сегодня профессор пришел его проведать. Я даже всплакнула - такое испытала к нему уважение и благодарность. Король из королей, какой же он крутой этот Иоселиани!

- Меня удивило не то, что Петру Мамонову сделали уникальную операцию, а то, что даже ему, человеку известному, так непросто было найти хорошего врача в Москве. Что же делать остальным пациентам?

- Я тоже была удивлена скудности нашего медицинского оснащения. Повсюду нам только и говорили — езжайте в Германию или в Израиль. По телевизору рапортуют про какие-то наши достижения, а элементарную операцию — шунтирование сосудов — делают только в трех больницах Москвы, где есть необходимое оборудование и специалисты.

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