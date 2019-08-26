2019-08-26T15:29:54+03:00
Общество

Жена Мамонова о перенесенной после инфаркта операции: Ему стало лучше

Врачи оценивают состояние актера и музыканта как стабильное
Юлия САЛЬНИКОВА
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Петр Мамонов удачно перенес операциюПетр Мамонов удачно перенес операциюФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Московские врачи успешно провели операцию известному российскому актеру Петру Мамонову. Об этом рассказала его супруга, Ольга, которая поговорила с мужем по телефону сразу после того, как он пришел в себя.

Состояние пациента медики оценили как стабильное, а сама Ольга – как хорошее:

- Ему стало даже лучше, потому что он отправил меня в магазин за продуктами, которые хотел бы поесть в больнице.

В больницу 68-летний актер попал 24 августа. Его коллеги сообщили, что причиной госпитализации инфаркт. Отменили все ближайшие выступления артиста. Когда он сможет вернуться на сцену, не известно. Близкие и коллеги по театру, музыканты, надеются, что Мамонов быстро пойдет на поправку.

В больнице артист читал Евангелие и общался со священником. Днем 26 августа, до операции, он успокоил поклонников, сказав, что «ничего страшного» не произошло, «будем лечиться».

Актера многие зрители запомнили по ставшей для него звездной роли старца Анатолия из фильма «Остров». Фильм Павла Лунгина назвали сенсацией Кинотавра, а сам Мамонов считает «Остров» очень « удачной работой», которой он не стыдится:

- Я сделал все что мог, -признавался актер. - Во время съемок целыми ночами думал и плакал.

Актер Петр Мамонов раньше был лифтером, а теперь собирается стать столяром.ВИДЕО: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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