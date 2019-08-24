Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-24T14:42:07+03:00

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Известный российский актер Петр Мамонов попал в реанимацию. Об этом сообщили на его официальной странице в фейсбук. Состояние артиста назвали тяжелым. Причиной попадания в больницу стал инфаркт.

- Все ближайшие концерты Пётра Николаевича отменяются, - написали его коллеги.

Они призвали поклонников артиста помолиться за его здоровье. Большинству зрителей Мамонов знаком по главной роли в фильме «Остров». Фильм получил шесть «Золотых орлов» и шесть премий Национальной академии кинематографических искусств. Петр Мамонов победил в номинации «Лучшая мужская роль первого плана».

О его болезни знают только самые близкие. В СМИ проходила информация, что актер уже пережил кому однажды.

Мамонов редко дает интервью, а если журналистам и удается с ним пообщаться, то разговор быстро переходит от театральных тем к темам вечным. Мамонов имеет свою позицию на многие вещи, у него свой взгляд на религию и предназначение человека на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU