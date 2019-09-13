Шойгу пригласил американцев посмотреть на их затонувшую подлодку

Министр обороны Сергей Шойгу сделал представителям США предложение, от которого им будет трудно отказаться. Пригласил американцев вместе спуститься к их подводной лодке, затонувшей во время Второй мировой войны у Курильских островов.

А чтобы не испугались, Шойгу стразу предупредил:

- Говорю про географию, а не про свою основную деятельность.

Как президент Русского географического общества, Шойгу открыл 13 сентября в московском парке «Зарядье» фестиваль РГО. И, перечисляя планы общества, заявил:

- На будущий год мы затеваем большую экспедицию, я многих приглашаю. У наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами, - сказал Шойгу.

Подводная лодка SS-233 Herring. Фото: oneternalpatrol.com

Речь, судя по всему, идет об американской подлодке «Херринг», которую российская экспедиция в 2016 году обнаружила затонувшей у острова Матуа. Экипаж «Херринга» во время Второй мировой войны пытался мешать здесь японскому судоходству. Но погиб сам. На борту подлодки было 83 моряка. На Матуа находилась одна из самых укрепленных и мощных островных баз Японии.