Роскачество рассказало, какой должна быть «идеальная этикетка» на продуктах
Большинство покупателей при выборе продуктов в магазине обращают внимание на их срок годности, дату изготовления и состав. А вот какой должна быть «идеальная этикетка», что на ней должно быть указано обязательно, и как быстро сориентироваться при чтении маркировки, рассказали в Роскачестве.
Что обязательно должно быть в маркировке
На любой этикетке, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», должна быть представлена следующая информация:
Наименование пищевой продукции;
Состав;
Количество (вес);
Дата изготовления;
Срок годности;
Условия хранения, а также условия хранения после вскрытия упаковки;
Наименование и место нахождения изготовителя;
Рекомендации и (или) ограничения по использованию и приготовлению;
Показатели пищевой ценности;
Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО);
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Требования к наименованию продукции
Наименование – это точная характеристика продукта, например: «хлебобулочное изделие» или «фарш говяжий рубленый».
Производитель может придумать для своей продукции любое название («Нежность», «Солнышко» или «Мир»), но оно должно быть расположено рядом с наименованием, в которое также включаются свойства продукта или способы обработки. Например: «восстановленный» (сок), «копченое» (мясо), «молотый» (перец).
Порядок расположения ингредиентов
В составе продукта первым указывается ингредиент с наибольшей массовой долей, далее – по убыванию.
Например, обратите внимание: если на этикетке буханки хлеба под названием «Ржаная» в составе на первом месте стоит «мука пшеничная первого сорта», а уже потом «мука ржаная», значит, доля пшеничной муки в таком хлебе больше, чем ржаной.
А вот фрукты и ягоды, овощи (включая картофель), орехи, злаки, грибы, пряности и специи могут перечисляться в любой последовательности.
Что же касается пункта с указанием количества пищевой продукции, специалисты отмечают только одно обязательное требование: на этикетках продуктов, хранящихся в жидкости (например, сельдь в уксусе или оливки в рассоле), производитель обязан указать вес общей массы и отдельно – вес основного продукта без жидкости.
Особо важная информация
Кофеинсодержащие напитки. Если вы видите на этикетке предупреждение «Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией», знайте: перед вами безалкогольный напиток, содержание кофеина в котором превышает 150 мг/л. Или в нем присутствуют экстракты лекарственных растений в количестве, достаточном для тонизирующего эффекта.
Аллергены. Производитель обязан указывать на этикетке любые компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию, независимо от их количества, а также вещества, противопоказанные при определенных заболеваниях:
– арахис и продукты его переработки;
– аспартам;
– горчица и продукты ее переработки;
– диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет более 10 мг на один кг или 10 мг на один литр в пересчете на диоксид серы;
– злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки;
– кунжут и продукты его переработки;
– люпин и продукты его переработки;
– моллюски и продукты их переработки;
– молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза);
– орехи и продукты их переработки;
– ракообразные и продукты их переработки;
– рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды);
– сельдерей и продукты его переработки;
– соя и продукты ее переработки;
– яйца и продукты их переработки.
Добавки. Если в продукте есть пищевые добавки, на этикетке должны быть указаны их названия и назначение каждой. Например: регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор или другие функциональные свойства. Наименование может быть отражено в виде индекса пищевой добавки по Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е).
Красители. Регламент обязывает производителей размещать на этикетке товара предупреждающую надпись о том, что продукт содержит красители, способные влиять на активность и внимание детей:
– азорубин Е122;
– желтый хинолиновый Е104;
– желтый «солнечный закат» FCF Е110;
– красный очаровательный АС Е129;
– понсо 4R Е124;
– тартразин Е102.
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ИСТОЧНИК KP.RU