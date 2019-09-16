2019-09-16T08:14:32+03:00
Общество

Роскачество рассказало, какой должна быть «идеальная этикетка» на продуктах

Эксперты ведомства также дали совет покупателям, на что нужно обращать внимание, читая информацию о товаре
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эксперты рассказывают, какой должна быть идеальная этикетка качественной пищевой продукцииЭксперты рассказывают, какой должна быть идеальная этикетка качественной пищевой продукцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Большинство покупателей при выборе продуктов в магазине обращают внимание на их срок годности, дату изготовления и состав. А вот какой должна быть «идеальная этикетка», что на ней должно быть указано обязательно, и как быстро сориентироваться при чтении маркировки, рассказали в Роскачестве.

Что обязательно должно быть в маркировке

На любой этикетке, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», должна быть представлена следующая информация:

Наименование пищевой продукции;

Состав;

Количество (вес);

Дата изготовления;

Срок годности;

Условия хранения, а также условия хранения после вскрытия упаковки;

Наименование и место нахождения изготовителя;

Рекомендации и (или) ограничения по использованию и приготовлению;

Показатели пищевой ценности;

Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО);

Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Требования к наименованию продукции

Наименование – это точная характеристика продукта, например: «хлебобулочное изделие» или «фарш говяжий рубленый».

Производитель может придумать для своей продукции любое название («Нежность», «Солнышко» или «Мир»), но оно должно быть расположено рядом с наименованием, в которое также включаются свойства продукта или способы обработки. Например: «восстановленный» (сок), «копченое» (мясо), «молотый» (перец).

Порядок расположения ингредиентов

В составе продукта первым указывается ингредиент с наибольшей массовой долей, далее – по убыванию.

Например, обратите внимание: если на этикетке буханки хлеба под названием «Ржаная» в составе на первом месте стоит «мука пшеничная первого сорта», а уже потом «мука ржаная», значит, доля пшеничной муки в таком хлебе больше, чем ржаной.

А вот фрукты и ягоды, овощи (включая картофель), орехи, злаки, грибы, пряности и специи могут перечисляться в любой последовательности.

Что же касается пункта с указанием количества пищевой продукции, специалисты отмечают только одно обязательное требование: на этикетках продуктов, хранящихся в жидкости (например, сельдь в уксусе или оливки в рассоле), производитель обязан указать вес общей массы и отдельно – вес основного продукта без жидкости.

Особо важная информация

Кофеинсодержащие напитки. Если вы видите на этикетке предупреждение «Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией», знайте: перед вами безалкогольный напиток, содержание кофеина в котором превышает 150 мг/л. Или в нем присутствуют экстракты лекарственных растений в количестве, достаточном для тонизирующего эффекта.

Аллергены. Производитель обязан указывать на этикетке любые компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию, независимо от их количества, а также вещества, противопоказанные при определенных заболеваниях:

– арахис и продукты его переработки;

– аспартам;

– горчица и продукты ее переработки;

– диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет более 10 мг на один кг или 10 мг на один литр в пересчете на диоксид серы;

– злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки;

– кунжут и продукты его переработки;

– люпин и продукты его переработки;

– моллюски и продукты их переработки;

– молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза);

– орехи и продукты их переработки;

– ракообразные и продукты их переработки;

– рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды);

– сельдерей и продукты его переработки;

– соя и продукты ее переработки;

– яйца и продукты их переработки.

Добавки. Если в продукте есть пищевые добавки, на этикетке должны быть указаны их названия и назначение каждой. Например: регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор или другие функциональные свойства. Наименование может быть отражено в виде индекса пищевой добавки по Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е).

Красители. Регламент обязывает производителей размещать на этикетке товара предупреждающую надпись о том, что продукт содержит красители, способные влиять на активность и внимание детей:

– азорубин Е122;

– желтый хинолиновый Е104;

– желтый «солнечный закат» FCF Е110;

– красный очаровательный АС Е129;

– понсо 4R Е124;

– тартразин Е102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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