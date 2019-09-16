2019-09-16T12:55:39+03:00
Звезды

В Нижнем Новгороде отменили спектакль с участием Анастасии Заворотнюк

Постановка «Все мужчины делают это...» должна была состояться 2 октября
Алена МАРТЫНОВА
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Из-за болезни Анастасии Заворотнюк отменили гастрольный спектакль.Из-за болезни Анастасии Заворотнюк отменили гастрольный спектакль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Нижегородские зрители не увидят Анастасию Заворотнюк - на фоне слухов о тяжелой болезни артистки спектакль с ее участием «Все мужчины делают это...», который долгое время был под вопросом, отменён. Информация об этом появилась в Инстаграмме организаторов.

- Дорогие друзья! С сожалением сообщаем вам, что по независящим от концертного зала причинам, спектакль не состоится. Билеты можно сдать по месту приобретения, - подписали сообщение, сопроводив его грустным смайликом.

«Комсомольская правда» связалась с организаторами, чтобы уточнить, связана ли отмена мероприятия с болезнью актрисы.

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Дорогие друзья! С сожалением сообщаем вам, что по независящим от КЗ "Юпитер" причинам, спектакль "Все мужчины делают это" 2 октября не состоится . Билеты можно сдать по месту их приобретения.
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- Спектакль не состоится по техническим причинам, - кратко пояснили kp.ru в концертном агенстве. - О болезни Анастасии нам ничего не известно. На мероприятие было продано не так уж много билетов - 112, всем покупателям деньги будут возвращены.

Напомним, впервые слухи об онкологии у Заворотнюк появились месяц назад и были связаны именно с этим спектаклем. Когда в середине августа вместо Анастасии на сцену в Питере вышла другая актриса, впервые заговорили о страшном диагнозе.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

Главный врач частной онкологической клиники: «Анастасия Заворотнюк у нас никогда не лечилась»

Руководитель Европейского центра онкологии отрицает, что звезда сериала «Моя прекрасная няня», у которой по слухам, диагностировали рак мозга, обращалась к ним за помощью [эксклюзив "КП"]

ИСТОЧНИК KP.RU

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