2019-09-16T11:55:59+03:00
Звезды

Главный врач частной онкологической клиники: «Анастасия Заворотнюк у нас никогда не лечилась»

Руководитель Европейского центра онкологии отрицает, что звезда сериала «Моя прекрасная няня», у которой по слухам, диагностировали рак мозга, обращалась к ним за помощью [эксклюзив "КП"]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Анастасия Заворотнюк борется с серьезным недугом.Анастасия Заворотнюк борется с серьезным недугом.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Все выходные журналисты пытались разузнать, что же происходит с Анастасией Заворотнюк на самом деле. Ее директор Стас Христов обещал, что скоро в одной из телепрограмм Настя сама все расскажет и еще посмеется над слухами. Но этого не случилось.

Десять дней назад Заворотнюк вернулась из Польши, где проходила лечение. И сразу была доставлена в одну из московских больниц, где, как говорят, ей оказывают уже только паллиативную помощь, то есть облегчают страдания и физическую боль. Врачи ввели ее в медикаментозную кому.

Журналисты начали выяснять, что за больница. Сразу в нескольких источниках появились ссылки на Европейский центр онкологии. Это частная клиника. Мы позвонили ее главному врачу, онкологу Андрею Пылеву.

- Я несколько озадачен тем, что повсюду пишут, что Анастасия Заворотнюк лежит у нас. Смею вас заверить, что она к нам ни разу не обращалась ни за лечением, ни за консультацией, - говорит Андрей Львович. - И дело даже не во врачебной тайне, а в том, что я, действительно, ничего не знаю про ситуацию с Заворотнюк. Я не знаком с ее историей болезни и мне сложно что-либо комментировать.

Напомним, сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, появились в конце августа. Но, как рассказал «КП» источник в медицинских кругах, глиома головного мозга у актрисы была диагностирована еще зимой. Актриса консультировалась с лучшими в Москве специалистами в этой области в НИИ онкологии им. Герцена, и в НИИ Бурденко. В Москве ей провели курс химиотерапии, который не дал результатов. После этого она улетела лечиться в Польше. Но и там врачи не смогли ей помочь.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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