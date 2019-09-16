2019-09-16T16:50:59+03:00
В мире

ЦРУ помогло бежать «кремлевскому кроту» Смоленкову на яхте в Италию

Появляются новые подробности громкого шпионского скандала
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Порто Монтенегро обслуживаются сотни владельцев яхт - от дешевых до сверхдорогих. Поэтому просьба организовать тайный отъезд некоего господина не вызвала удивления портовых чиновниковВ Порто Монтенегро обслуживаются сотни владельцев яхт - от дешевых до сверхдорогих. Поэтому просьба организовать тайный отъезд некоего господина не вызвала удивления портовых чиновниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британская газета Guardian рассказала, как два года назад американские спецслужбы переправляли в США своего вероятного информатора - российского чиновника Олега Смоленкова. Оказавшись на грани провала, 48-летний носитель гостайн вместе с женой Антониной и тремя детьми вылетел на отдых в Черногорию. 14 июня 2017 года семейство прибыло в Тиват - город-курорт на берегу Адриатики. Там они смешались с другими отдыхающими и перебрались в прибрежный район Порто Монтенегро.

ЦРУ помогло бежать «кремлевскому кроту» Смоленкову

ЦРУ помогло бежать «кремлевскому кроту» Смоленкову

Затем, по сведениям журналистов, американские спецслужбы передали своим связным в Черногорию: мол, есть люди, которые должны беспрепятственно сесть на яхту и спокойно покинуть территориальные воды. В Порто Монтенегро обслуживаются сотни владельцев яхт - от дешевых до сверхдорогих. Поэтому просьба организовать тайный отъезд некоего господина не вызвала удивления портовых чиновников. И семья Смоленковых смогла без проблем отплыть западным курсом.

До апеннинского «сапожка» от Черногории - всего 200 км. Через Адриатическое море Смоленковы добрались до Италии всего за сутки. Оттуда они уже были переправлены в США (как именно - не уточняется).

Роскошный дом осаждают журналисты, но куда подевались хозяева - неизвестно

Роскошный дом осаждают журналисты, но куда подевались хозяева - неизвестно

Вскоре после этого в России возбудили уголовное дело об исчезновении госслужащего. Но из-за отсутствия улик дело было прекращено. Через год после адриатического вояжа, в июне 2018 года, имя Смоленкова вновь всплыло. На этот раз в Штатах. Тогда он, используя собственную фамилию (!), купил дом в Стаффорде (штат Вирджиния). За участок и особняк с шестью спальнями новоявленный американец выложил $925 тысяч. Возможно, это была часть гонорара за торговлю российскими секретами в сфере внешней политики.

А сейчас, когда о деле Смоленкова сообщили все мировые СМИ, «яхтсмен» вновь залег но дно. Его роскошный дом осаждают журналисты, но куда подевались хозяева - неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Суперценный кремлевский агент» оказался пустышкой

Что стоит за шпионским скандалом года? Разбираемся с историком спецслужб Геннадием Соколовым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МИД Ирана отверг обведения в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Спасателей в Италии будут судить за гибель 200 мигрантов при кораблекрушении
Bloomberg : Нефтезавод в Саудовской Аравии атаковали с помощью иранских беспилотников
Первая в России инжиринговая конференция прошла в Самарской области
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Саудовская Аравия закрыла нефтяную магистраль на Бахрейн
«Охотник» вооружат крылатыми ракетами
Переговоры Путина с Эрдоганом вместо запланированного получаса длились два часа
Аналитик спрогнозировал продажи нового iPhone в России
Умер Юрий Колычев: народный артист РСФСР
Россия завершила поставку ракет С-400 в Турцию раньше срока
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали архивное видео с отцом
За нападение на бойца ОМОН Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии
Работу Минфина Якутии высоко оценили на Московском финансовом форуме
В Персидском заливе задержали судно с 250 000 литрами «контрабандного» топлива
В России появится «черный список» пассажиров общественного транспорта
Повстанцы грозят новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Пилоты о первом международном полете российского самолета МС-21: «В голосе диспетчеров чувствовалась гордость»
Песков прокомментировал публикацию плана интеграции РФ и Белоруссии
Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины
Песков: конкретной даты встречи "нормандской четверки" пока нет
С 2021 года в России начнут действовать электронные визы
Эксперт рассказал, почему россияне не копят деньги
Захарова рассказала об опасности западных компьютерных игр