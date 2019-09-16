ЦРУ помогло бежать «кремлевскому кроту» Смоленкову на яхте в Италию

Британская газета Guardian рассказала, как два года назад американские спецслужбы переправляли в США своего вероятного информатора - российского чиновника Олега Смоленкова. Оказавшись на грани провала, 48-летний носитель гостайн вместе с женой Антониной и тремя детьми вылетел на отдых в Черногорию. 14 июня 2017 года семейство прибыло в Тиват - город-курорт на берегу Адриатики. Там они смешались с другими отдыхающими и перебрались в прибрежный район Порто Монтенегро.

ЦРУ помогло бежать «кремлевскому кроту» Смоленкову

Затем, по сведениям журналистов, американские спецслужбы передали своим связным в Черногорию: мол, есть люди, которые должны беспрепятственно сесть на яхту и спокойно покинуть территориальные воды. В Порто Монтенегро обслуживаются сотни владельцев яхт - от дешевых до сверхдорогих. Поэтому просьба организовать тайный отъезд некоего господина не вызвала удивления портовых чиновников. И семья Смоленковых смогла без проблем отплыть западным курсом.

До апеннинского «сапожка» от Черногории - всего 200 км. Через Адриатическое море Смоленковы добрались до Италии всего за сутки. Оттуда они уже были переправлены в США (как именно - не уточняется).

Роскошный дом осаждают журналисты, но куда подевались хозяева - неизвестно

Вскоре после этого в России возбудили уголовное дело об исчезновении госслужащего. Но из-за отсутствия улик дело было прекращено. Через год после адриатического вояжа, в июне 2018 года, имя Смоленкова вновь всплыло. На этот раз в Штатах. Тогда он, используя собственную фамилию (!), купил дом в Стаффорде (штат Вирджиния). За участок и особняк с шестью спальнями новоявленный американец выложил $925 тысяч. Возможно, это была часть гонорара за торговлю российскими секретами в сфере внешней политики.

А сейчас, когда о деле Смоленкова сообщили все мировые СМИ, «яхтсмен» вновь залег но дно. Его роскошный дом осаждают журналисты, но куда подевались хозяева - неизвестно.

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