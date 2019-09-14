«Суперценный кремлевский агент» оказался пустышкой

За океаном разгорается шпионский скандал года вокруг Олега Смоленкова, которого американские СМИ называют «наиболее ценным информатором американских спецслужб во властных структурах РФ». Прежде он работал советником помощника президента России по внешней политике.

ДВА ГОДА ТИШИНЫ

- Дело это очень странное, - говорит историк спецслужб, писатель Геннадий СОКОЛОВ. – По многим причинам. Напомню. В июне 2010 года в Штаты сбежал полковник Службы внешней разведки Российской Федерации Александр Потеев. Ему, в отличие от Смоленкова, американская пресса не присваивала звание «шпион наивысшего уровня». Однако ФСБ возбудило против него уголовное дело N 31/99/0002-10. Спустя год после бегства Потеева Московский окружной военный суд заочно приговорил его за государственную измену и дезертирство к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, лишил воинского звания «полковник» и государственных наград. Точка!

«Суперценный кремлевский шпион» Смоленков сбегает с семьей в июне 2017 г. И более двух лет тишина! Ни заочного суда над предателем в России, ни шума в американских СМИ. Только 9 сентября пресса в Штатах как по команде затевает скандал вокруг него.

Меня, признаюсь, удивило, что «шпион наивысшего уровня» спокойно жил в городе Стаффорде (штат Виргиния). В доме, купленном на его имя. Соседи знали про русскую семью. Журналисты сразу же нашли адрес, узнали все про дом. Стоимость $925 тысяч, площадь 760 кв. метров, шесть спален, шесть ванных комнат, участок 1,2 га.

Ребята, так не бывает с особо ценными агентами! Им меняют внешность, документы, прячут.. Не дай бог, с агентом что случится. Это ударит по престижу самой спецслужбы. Другие потенциальные предатели не захотят с ней сотрудничать. Местонахождение того же Потеева в Штатах сразу было неизвестно. В 2016 году появились сообщения, что он умер. Потом, вроде, вновь где-то засветился. Напускают туману вокруг него.

Смоленков, если верить американской прессе, нанес России куда больший урон, чем Потеев. Но живет открыто.

Дом перебежчика в Штатах за $925 тысяч на участке 1.2 га. Фото: realtor.com

- Пишут, у него госохрана.

- Если журналисты сразу нашли дом, то уж профессионалы из Москвы тем более могли спокойно за два года «передать привет» предателю. И никакая госохрана не поможет.

ТАЙНОЕ ОСТАЛОСЬ БЫ ТАЙНЫМ

- Насмешило же заявление их СМИ, что Смоленков, дескать, передал ЦРУ доказательства личного руководства Путиным операцией по вмешательству в американские выборы, его приказ взломать сервера предвыборного штаба Демократической партии. Это рассчитано на обывателя, не знакомого с практикой работы спецслужб. Такое невозможно просто по определению! Если глава государства дает санкцию на проведение тайной спецоперации (а вмешательство в выборы президента США было бы сверхсекретной операцией!) об этом знает только он и руководитель соответствующей спецслужбы. В нашем случае СВР, ФСБ или ГРУ. С главой нужной спецслужбы и встречается президент. Наедине! Вдвоем они обсуждают вопрос, но никаких подписей президента быть не может. Все остается между ними двумя. Больше никто доступа к этой информации, обсуждавшейся у президента, не имеет. Это железный закон конспирации. Тем более, Путин сам в прошлом разведчик.

- Хотите сказать, что никакого «кремлевского шпиона» на самом деле не было? Обычный третьеразрядный чиновник уехал с семьей в Штаты, купил дом? За океаном сейчас много наших экс-чиновников обитает куда более высокого ранга. Тот же ельцинский министр иностранных дел Козырев.

- Смоленков действительно сотрудничал с ЦРУ, и не один год. Но, судя по его служебному положению, знал немного. Суперсекреты, которые ему сейчас приписывает пресса США, были вне его компетенции на самом деле. Это прерогатива первых лиц страны, министра Лаврова, руководителей спецслужб. Даже Ушаков, его бывший шеф, помощник президента по внешней политике, многого мог не знать. А Смоленков тем более. И вся «ценность» его в том, что работал в Кремле. Советником помощника президента. Но доступа в кабинет Путина не имел, судя по официальным комментариям. Скорее, передавал хозяевам «личностную информацию»: разговоры сослуживцев, слухи.

Олег Смоленков. Фото: Телеканал RTVI

"ПОБОЛЬНЕЕ УДАРИТЬ ПО РОССИИ"

- Почему ж тогда вокруг него такой скандал разгорается?

- Вернемся к предателю Потееву. Полковника СВР отозвало ЦРУ накануне первого официального визита в Вашингтон президента России Дмитрия Медведева. Медведев и Обама тогда проводили так называемую «перезагрузку». Но кому-то в Штатах эта «перезагрузка» отношений между нашими странами не нравилась. Едва Медведев вернулся на родину, как в Штатах одновременно арестовали 11 российских агентов Службы внешней разведки, выданных полковником Потеевым. Среди них была Анна Чапман. Разразился самый громкий шпионский скандал со времён СССР, ударивший по «перезагрузке». Через пару недель наших агентов обменяли на четверых граждан РФ, обвиненных в госизмене. Включая небезызвестного экс-полковника ГРУ Скрипаля.

Предателя Потеева использовали в крупной политической игре. Агентов он сдал давно, ЦРУ лишь ждало удобного момента для их ареста, чтобы побольнее ударить по России. Вокруг Смоленкова, сбежавшего еще в 2017 году, только теперь началась крупная политическая игра. Направленная против наметившейся в августе новой «перезагрузки» в наших отношениях, когда Трамп предложил вернуть Россию в большую «Восьмерку». Ну, и против самого Трампа, разумеется. Чтоб не допустить его на новые президентские выборы в следующем году. Потому и раздувают скандал вокруг Смоленкова.

Супруга Антонина.Фото: СОЦСЕТИ

БАГАЖНИК ДЛЯ СПАСЕНИЯ АГЕНТА

- Пишут, что из-за угрозы провала ЦРУ пришлось срочно эвакуировать Смоленкова в Штаты.

- Полагаю, «эвакуация» - поверхностный перевод в нашей прессе. В западных спецслужбах есть термин «эксфильтрация» - вывод агента из страны пребывания в безопасное место. Недаром ЦРУ официально заявило: «Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными». То есть, вывозили Смоленкова не из-за болтливости Трампа, как пишут сейчас.

В наших спецслужбах обычно говорят – «вывод».

Вернемся к Смоленкову. Получив приказ ЦРУ, он с семьей спокойно выехал в Черногорию, безвизовую страну. А уж как оттуда его «эксфильтрировали» в Штаты – секрет ЦРУ. Тот же Потеев по поддельному паспорту на фамилию Дудочкин выехал из Москвы через Белоруссию, Украину в Германию. Оттуда в США.

Сотни разведчиков с той и другой стороны приходится выводить разными путями-способами. Когда появляется предатель, агентов надо срочно спасать, выводить из-под удара. Работающим под дипломатической крышей проще – у них неприкосновенность. А нелегалы подчас рискуют жизнью. Самый простой способ – багажник дипломатической машины. Никто не обыскивает на границе. Наши обычно так вывозили из США в Мексику или в Канаду. А там наш резидент решал, как лучше отправить разведчика на родину: самолетом ли, на корабле…

В багажнике англичане вывезли из СССР в 1985 году небезызвестного полковника КГБ Гордиевского. Когда предатель попал под подозрение, его отозвали из Лондона в Москву якобы для утверждения резидентом. И установили слежку. Надеясь, что он выведет на связных из британского посольства. Но Гордиевский перехитрил «топтунов», уехал срочно в Ленинград, оттуда – к границе с Финляндией. В условленном месте на шоссе его ждал сотрудник британского посольства на машине с дипломатическими номерами. Загрузил предателя в багажник и прямиком к финнам.

Самый интересный случай – майор КГБ Виктор Шеймов, шифровальщик самого Андропова. Работал в 8-м Главном управлении КГБ. В 1979 году был в командировке в Варшаве, обменивался опытом с польскими коллегами. Проникнув незаметно (опытный же человек!) в посольство США, предложил свои услуги. Но поставил условие - вывезти его в Штаты из Москвы вместе с женой и пятилетней дочкой. Эксфильтрация состоялась в середине мая 1980 г. Шеймовых тайно доставили в посольство США. Майора загримировали под пилота американского лайнера, снабдили документами, он с другими членами экипажа поднялся на борт. Жену и дочь поместили в дипломатический контейнер, не подлежащий досмотру, предварительно напичкав снотворным. И загрузили в тот же самолет. Пять лет наши не знали, куда пропали Шеймовы. Посчитали, что их убили милиционеры.

- Был же знаменитый фильм «Убийство на «Ждановской», где милиционеры убивают пьяного чекиста.

- Андропову эта версия была выгодна, он же вел борьбу с министром МВД Щелоковым. Предательство Шеймова нанесло огромный урон КГБ. Американцы перехватывали секретную информацию и спокойно читали ее. Шифры поменяли лишь в 1985-м, когда завербованный нами агент в американских спецслужбах выяснил, что Шеймовы в Штатах.

Из наших «эксфильтраций» любопытна история легендарного Кима Филби, руководителя «кембриджской пятерки». Официально он работал на британскую разведку. В 1963 году был в Бейруте. Британская контрразведка выяснила, наконец, что Москва завербовала Кима еще в 1934 г. В Бейрут к нему отправили давнего приятеля Николаса Эллиота, начальника отдела МИ-5. Уговорить сдаться добровольно. Всю ночь приятели пьянствовали. Ким согласился вернуться в Лондон, чтоб Эллиот не устроил силовой захват. А сам наутро назначил срочную встречу с резидентом КГБ в Бейруте. Тот доставил Филби на сухогруз, который в тот день отправлялся в Одессу. Англичане остались с носом.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ГЛАВНЫЕ МИШЕНИ - ТРАМП и ПУТИН

- Появление в американской прессе именно сейчас информации о «кремлевском супершпионе- предателе» не случайно, - заявил «Комсомолке» аналитик из наших спецслужб, пожелавший остаться неназванным. - Во-первых, в Штатах началась предвыборная гонка. Во-вторых, наметилось сближение интересов между нашими странами. В августе Трамп на последней встрече «Большой Семерки» высказал пожелание, что надо вернуть Россию и сделать «Семерку» вновь «Восьмеркой». Москва его услышала. Тут же последовал наш ответ Трампу - обмен пленными между Россией и Украиной в начале сентября. Эта акция должна способствовать значительному улучшению отношений Москвы и Вашингтона. В этот самый момент и наносится мощнейший информационный удар по Трампу и Путину.

Вся комбинация с «кремлевским шпионом» направлена в первую очередь против Трампа. Чтобы представить его как русского шпиона и выбить из предвыборной гонки уже на старте. Шпионы бывают разные. Есть прямые, как человек, по версии американских СМИ передававший секреты Кремля за океан. И есть агенты влияния. Они не передают противнику никаких секретов. Но находятся с ним в хороших отношениях, контактах, выгодных противнику. Задача шпионской кампании в Штатах - представить Трампа агентом влияния Москвы.

Демократы всячески пытаются выбить Трампа из Белого дома.Фото: REUTERS

- Так кто же тогда стоит за этой шпионской кампанией?

- Демократы. Группировка Клинтонов-Обамы-Байдена. Джо Байден, бывший при Обаме вице-президентом США, пока основной соперник Трампа от демократов на президентских выборах 2020. Они-то через прессу и устроили шумиху о «ценном кремлевском агенте», который, якобы, передал доказательства личного участия Путина во вмешательстве в прошлые президентские выборы в Штатах.

В этой «шпионской истории» есть один важный момент, не замеченный многочисленными экспертами, комментаторами по ту и эту сторону океана. Американские СМИ утверждают, что ЦРУ вынуждено было экстренно эвакуировать «наиболее ценного информатора американских спецслужб во властных структурах РФ» после встречи Трампа с Лавровым в мае 2017 года. Дескать, болтливый президент-республиканец мог выдать российскому министру суперсекреты и засветить Смоленкова. Глупость полная. Недаром ЦРУ официально заявило на днях: «Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными». Но в пропагандистской кампании демократов это лишний удар по Трампу, который, якобы, не умеет держать язык за зубами. Как говорится, каждое лыко в строку.

Но в том месяце за океаном произошло очень важное событие. 17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило бывшего шефа ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года и любых связей предвыборного штаба Трампа с Москвой. Полагаю, именно под комиссию Мюллера и выдернули уже в июне Смоленкова из Москвы. Человек из Кремля должен был стать главным свидетелем обвинения. Но «ценнейший кремлевский агент», видимо, оказался пустышкой. Во всяком случае, не смог предоставить документов и убедительных доказательств личного вмешательства российского президента в американские выборы. И связей Трампа с Москвой. Иначе комиссия Мюллера отразила бы все это в своем докладе, Смоленков выступал бы перед Конгрессом и т.д. Не получив нужных материалов, ему позволили в 18 году купить дом на свою фамилию и спокойно жить в нем с семьей до последних дней, пока не нагрянули журналисты. Будь он действительно ценным свидетелем, его надежно спрятали бы от всех.

Весной этого года комиссия Мюллера прекратила работу, так и не доказав связей Трампа с Москвой и и личного вмешательства Путина в выборы за океаном.

Но демократы решили вновь использовать битую карту Смоленкова, раздувая шпионский скандал века. Повторяю, если бы у него действительно были документы и доказательства против Путина, о чем сейчас наперебой сообщают американские СМИ, их бы давно засветили, чтобы устроить импичмент Трампу. Коль кремлевский Владимир на выборах «топил» за Дональда, мешая Хиллари, значит, Трамп – агент влияния Москвы. Никаких новых документов у Смоленкова быть не может, ведь он уже более двух лет не работает в Кремле. Так что это всего лишь информационная война демократов с республиканцами. А в ней все средства хороши, включая всевозможные фейки.

- Чем грозит России шпионский скандал?

- Возможно новое ухудшение отношений между нашими странами, очередные санкции под надуманным предлогом. Ведь у Трампа впереди серьезные выборы. Он должен показать себя политикам и избирателям святее папы римского и английской королевы. Для этого надо отмежеваться от Москвы, в связях с которой его постоянно обвиняют. Вот уже он разморозил на днях военную помощь Украине на 250 миллионов долларов. Хотя сам в конце августа притормозил ее.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Борисович Смоленков 50 лет. Родился в Иваново. В конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в МИД РФ. В 2005-2008 гг. был вторым секретарем посольства России в Вашингтоне. По некоторым данным, занимался хозяйственной работой, встречами-проводами гостей. Послом РФ в США в то время был Юрий Ушаков. Вернувшись в 2008 г в Москву, Ушаков был заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, с 2012 года помощник президента Российской Федерации по вопросам внешней политики. Смоленков повторяет путь шефа. Был советником в аппарате Правительства, затем – советник помощника президента.

Супруга Антонина, 35 лет. В июне 2017 года Смоленковы выехали на отдых в Черногорию. Взяв с собой 13-летнего сына Антонины от первого брака и двух общих дочерей: семи и трех лет. И…пропали. По утверждениям американской прессы, семья живет в собственном доме под Вашингтоном.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен. Его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства.

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