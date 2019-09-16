Чат-бот от Greenpeace научит пользователей ВКонтакте осторожно обращаться с огнём

ВКонтакте, Greenpeace и агентство Progression запускают проект «Противопожарный». Пользователи VK с помощью чат-бота узнают, как правильно обращаться с огнём на природе и предотвратить возникновение лесного пожара. Акция продлится до 29 сентября.

Бот предложит пройти тест и разобраться, как правильно потушить костёр после пикника, опасно ли жечь сухую траву и что делать при возгорании. Результатом можно будет поделиться на своей странице. Также бот расскажет, как поддержать труд добровольных лесных пожарных и подписаться на новости противопожарного проекта Greenpeace.

Чтобы начать общение с чат-ботом, нужно написать любое сообщение сообществу «Противопожарный Greenpeace» (vk.com/stop_wildfire), в котором эксперты организации подробно рассказывают о возгораниях, их последствиях и мерах предосторожности. А пользователи из регионов, где чаще всего возникают лесные пожары, увидят в ленте новостей призыв узнать больше о способах защитить леса.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте

«9 из 10 лесных пожаров начинаются по вине человека. Спровоцировать катастрофу может брошенный окурок, не до конца потушенный костёр. При этом осенью опасность всё ещё остаётся высокой, а бдительность людей снижается. Вместе с Greenpeace и Progression мы сделали проект, который поможет пользователям запомнить базовые правила обращения с огнём на природе и правильно среагировать в случае возгорания. Мы верим, что пожары лучше не тушить, а предотвращать».

ВКонтакте регулярно запускает просветительские и фандрайзинговые проекты с некоммерческими организациями. Ранее VK представила два набора благотворительных стикеров, провела кампанию, благодаря которой почти 2 миллиона человек установили стикеры с популярными словосочетаниями русского жестокого языка, а также запустила маску для историй и игру, с помощью которых пользователи могли прочувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения.