2019-09-17T13:47:22+03:00
Умные вещи

Более половины пользователей Одноклассников заявили, что ребенок не должен разделять взгляды родителей

Пользователи ОК ответили на вопросы об общественных и политических взглядах детей
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Во время трансляции был проведен опрос на тему осознанного родительства.Во время трансляции был проведен опрос на тему осознанного родительства.
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В социальной сети Одноклассники в рамках проекта #меняволнует прошел круглый стол телеканала RTVI о воспитании детей с участием экспертов и знаменитостей. Во время трансляции был проведен опрос на тему осознанного родительства. В частности, пользователи ОК ответили на вопросы об общественных и политических взглядах детей.

В студию к ведущей Марианне Минскер пришла певица Жасмин, радиоведущая Ольга Дори и психолог Наталья Толстая. Гости эфира обсудили, как сохранить отношения со взрослыми детьми. Трансляцию эфира в ОК посмотрели 1,2 миллиона пользователей в возрасте от 25 до 54 лет.

Результаты опроса показали, что более половины пользователей (58,3%) считают, что дети не должны разделять взгляды родителей. В частности, радиоведущая Ольга Дори считает, что выражение противоположной позиции ребенка — его способ отделиться от родителей. «Если у ребенка нет подросткового бунта, тогда нужно задуматься, пойти к психологу и спросить „А с ним все нормально, почему он за моей юбкой ходит в 14 лет?“, — говорит Дори. — Если ребенок не отделяется от родителей, он и эволюцию вперед двинуть не сможет. Ребенок обязательно в 14 лет должен сказать „Ты глупая, ничего не понимаешь ни в политических, ни в финансовых вопросах. Ты — ***!“. А в 23 он вернется и скажет „Мам, ты была права!“».

Дискуссия коснулась и политических убеждений. Один из важных вопросов, которые обсуждали в эфире, касался свободы выражения детьми активной гражданской позиции. 48,9% зрителей эфира ответили, что ребенок может выражать свою общественную и политическую позицию в интернете. Певица Жасмин это мнение разделяет: по ее словам, «если ребенок может ответить за свою позицию и у него есть на это силы, то может высказываться».

Эфир RTVI прошел в рамках образовательного проекта социальной сети Одноклассники #меняволнует. В течение недели пользователи соцсети могли узнать о современном воспитании и прочитать о распространенных мифах и стереотипах, связанных с родительством. Каждый день, с 9 по 15 сентября, в специальном приложении #меняволнует проходили трансляции круглых столов, публиковались лонгриды об осознанном родительстве, а также вебинары от психологов. Образовательный проект вызвал интерес у пользователей ОК. Круглые столы с экспертами и вебинары от психологов набрали 5,1 миллион просмотров. Пользователи активно ставили “Классы” и делились лонгридами и эфирами со своими друзьми и писали комментарии. За неделю проект собрал более 20 тысяч реакций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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