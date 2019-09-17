2019-09-17T18:14:05+03:00
Политика

Россия и Китай дотянутся до Луны вместе

Страны договорились о создании лунных миссий и удвоении объемов взаимной торговли
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Ли Кэцян заявил, что Китай заинтересован в сотрудничестве с РоссиейЛи Кэцян заявил, что Китай заинтересован в сотрудничестве с РоссиейФото: REUTERS
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Перед тем, как приступить к переговорам с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, Дмитрий Медведев культурно разогрел своего гостя. Благо, все к этому располагало - 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая проходила в Санкт-Петербурге. Ли Кэцян по случаю официального визита прилетел в Россию с супругой Чэн Хун. Дмитрий Медведев с супругой Светланой накануне пригласили китайскую чету посетить музей-заповедник в Павловске. А во вторник началась деловая часть визита.

- Наша страна первой установила дипломатические отношения с Китайской народной республикой (в 1949 году, - Ред.). Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху, - провозгласил Медведев, открывая переговоры с участием делегаций двух стран.

Визит китайских руководителей в Россию (равно как и российских в Китай) всегда сопровождается весомыми сделками. Вот и на этот раз было подписано около двух десятков документов - от сотрудничества в области энергетики, фармацевтики и нефтехимии до освоения космоса и науки.

Уже практически завершено строительство газопровода из России в Китай по восточному маршруту.

- В конце года он будет принят в эксплуатацию, - сказал Медведев.

По его словам, в стадии согласования находятся планы совместного производства дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета.

Дмитрий Медведев с супругой Светланой накануне пригласили китайскую чету посетить музей-заповедник в Павловске Фото: REUTERS

Дмитрий Медведев с супругой Светланой накануне пригласили китайскую чету посетить музей-заповедник в ПавловскеФото: REUTERS

- Мы работаем над устранением барьеров, которые ограничивают развитие торговли сельхозпродукцией. Речь идет о поставках в Китай российской сои, пшеницы и ряда других культур, - сказал Медведев.

Как пояснил журналистам после переговоров вице-премьер Максим Акимов, самое востребованная китайской стороной сельхозкультура - это соя. Спрос на нее возрос на фоне торговой войны между Китаем и США. В этом году Россия собирается экспортировать в Китай больше 1,3 миллиона тонн сои. Китай в свою очередь ежегодно поставляет в Россию более 900 тысяч тонн овощей и фруктов.

Ли Кэцян заявил, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией в разведке и освоении месторождений нефти и газа.

- Это позволит нам удвоить объем нашего товарооборота, - заметил он.

К 2024 году году страны хотят выйти на взаимный товарооборот в размере 200 миллиардов долларов (сейчас это чуть больше 100 миллиарда долларов).

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация договорились о создании инвестфонда объемом 1 миллиард долларов. Этот фонд будет поддерживать проекты по развитию перспективных технологий в ведущих отраслях экономики России и Китая.

А еще Россия и Китай подписали соглашение о создании объединенного центра по исследованию Луны и дальнего космоса. Как пояснил Медведев, речь идет о совместных лунных миссиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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