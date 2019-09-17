Россия и Китай начнут сотрудничать в освоении Луны

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-17T14:58:37+03:00

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Россия и Китай намерены координировать свои действия по освоению Луны, а также сотрудничать в создании объединенного Центра данных по исследованию спутника нашей планеты и дальнего космоса. Об этом говорится в двух распоряжениях правительства, опубликованных на портале правовых актов.

Согласно документам, правительство России по согласованию с Роскосмосом и МИД РФ дало разрешение на проведение переговоров по соглашению с Китаем «о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса».

Роскосмосу также было разрешено проводить переговоры о заключении соглашения с Пекином по вопросу сотрудничества в рамках российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области спутника Земли «Чанъэ-7», сообщает RT.

Напомним, что в конце августа в Роскосмосе сообщили о подготовки астронавтов для отправки на Луну при помощи тренировки на Эльбрусе. В госкорпарации также заявили, что горная вершина будет использоваться при испытании роботов, которые посылаются на Луну.

ИСТОЧНИК KP.RU