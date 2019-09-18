2019-09-17T23:00:03+03:00
Спорт

Байер - Локомотив 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Футбол, матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" Юрия Семина стартует в Лиге Чемпионов нового сезона."Локомотив" Юрия Семина стартует в Лиге Чемпионов нового сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Локомотива" после прошлогоднего похода в Лиге Чемпионов, который завершился ранним вылетом из еврокубков, в очередной раз штурмуют главный турнир Европы. Старт - в немецком Леверкузене игрой против "Байера". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Байер - Локомотив 18 сентября 2019.

Статистика личных встреч Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Команды еще ни разу не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019

У "Байера" больше шансов на победу.

Прогноз на матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Леверкузенский "Байер" одержит победу в матче.

Время начала матча Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Байер - Локомотив можно посмотреть 18 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Трансляция матча Байер - Локомотив 18 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:45 по московскому времени.

Байер - Локомотив 18 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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