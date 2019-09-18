Байер - Локомотив 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Футболисты московского "Локомотива" после прошлогоднего похода в Лиге Чемпионов, который завершился ранним вылетом из еврокубков, в очередной раз штурмуют главный турнир Европы. Старт - в немецком Леверкузене игрой против "Байера". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Байер - Локомотив 18 сентября 2019.

Статистика личных встреч Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Команды еще ни разу не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019

У "Байера" больше шансов на победу.

Прогноз на матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Леверкузенский "Байер" одержит победу в матче.

Время начала матча Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Байер - Локомотив можно посмотреть 18 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Байер - Локомотив 18 сентября 2019

Трансляция матча Байер - Локомотив 18 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:45 по московскому времени.