На ВЭФ-2019 обсуждали способ увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Подходы к развитию дальневосточного здравоохранения и особенности реализации профильных нацпроектов в регионе обсудили на полях V юбилейного Восточного экономического форума в рамках серии панельных дискуссий, объединенных общей повесткой. Участниками сессии «На пути к здоровому обществу Дальнему Востока» стали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов и многие другие.

Одна из главных проблем Дальнего Востока – низкая рождаемость и продолжительность жизни, высокая смертность и отток населения. Для изменения ситуации запущен федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», ориентированный на превентивную медицину, «удаленную» медицинскую помощь, учет специфики регионов. Дополнить проект и запустить в рамках него пилотную программу «Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие» предложил в ходе сессии главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения РФ, директор научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина Олег Аполихин.

По данным специалиста, в России до сих пор сохраняется высокая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин – свыше 10 лет. Из общего числа умерших в трудоспособном возрасте 80% составили именно мужчины. Факторов риска множество, но ученые обнаружили определенную связь между общим состоянием здоровья мужчин, которое приводит к преждевременной смертности, и состоянием репродуктивного здоровья.

Предложенная пилотная программа направлена на профилактику заболеваемости: акцент предполагается сместить на так называемые «индикаторы здоровья» – биомаркерные молекулы, измерение уровня которых отличается высокой надежностью результатов и низкой стоимостью.

В результате такого подхода можно ожидать рост количества здоровых граждан с соответствующим пропорциональным снижением доли больных людей и решение двух главных стратегических задач: снижение предотвратимых потерь здоровья населения и сокращение доли малоэффективных расходов на оказание медицинской помощи.

В программе будут использоваться мобильные медицинские комплексы, что позволит охватить до 80% малочисленных населенных пунктов. Еще одно направление профилактических осмотров – внедрение корпоративных программ у крупных работодателей.

Тему увеличения продолжительности жизни россиян, включая дальневосточников, ранее обсуждали на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+». 12-го февраля 2020 года Форум, организуемый Фондом Росконгресс, состоится во второй раз и пройдет под девизом «Цели устойчивого развития – 2020». Мероприятие будет проходить в первый день Российского инвестиционного форума в Главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи. «Здоровое общество» уже зарекомендовало себя в качестве площадки для обсуждения и поиска решений по реализации национальных проектов, связанных с формированием здорового общества и увеличением продолжительности здоровой жизни российских граждан. В прошлом году участие в мероприятии приняли больше 3000 человек.