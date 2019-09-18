2019-09-18T18:06:16+03:00
В мире

Президент Чехии Милош Земан: Я бы рекомендовал оставить статую маршала Конева. Он освободил не только Прагу, но и Освенцим

Чешский лидер выступает против попытки демонтажа памятника советскому полководцу
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Президент Чехии Милош ЗеманПрезидент Чехии Милош ЗеманФото: REUTERS
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Как сообщили «Комсомольской правде» источники, близкие к президенту Чехии Милошу Земану, его негативная оценка попыток сноса памятнику Ивану Коневу является неизменной:

— Те, кто борется со скульптурами, трусливы, поскольку статуя не может защитить себя. Я бы рекомендовал оставить статую, — полагает чешский политик. — Маршал Конев не только освободил Прагу, но и освободил Освенцим [нацистский концлагерь в Польше, где в годы Второй мировой было убито свыше 1,4 млн человек, в основном евреев].

Напомним, в последние дни муниципальные депутаты района Прага-6, где находится монумент, выступают с попытками демонтажа памятника советскому военачальнику. Якобы на том основании, что он «участвовал во вторжении советских войск в ЧССР в 1968 году» — хотя никаких доказательств, что Конев действительно планировал или проводил ту армейскую операцию, не могут предоставить даже профессиональные историки.

Впрочем, «антиконевскую» позицию не разделяют как многие простые чехи, так и видные политики, включая и президента Земана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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