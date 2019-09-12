В Посольстве России в Чехии возмутились переносом памятника Коневу в Праге

СЕГОДНЯ 21:14 2019-09-12T21:24:45+03:00

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В Праге приняли решение о переносе с площади Интербригады памятника Иванку Коневу в музей. Постановление принято в сентябре и вызвало возмущение в российском посольстве в Чехии. В диппредставительстве решение местных властей назвали возмутительным и выразили надежду, что памятник останется на прежнем месте, а власти города обеспечат его охрану.

Напомним, памятник маршалу Советского Союза неоднократно становился объектом нападения вандалов. В 2018 году неизвестные облили монумент розовой краской. Пражская полиция организовала расследование, но выйти на след преступников не удалось. Еще одно нападение произошло уже в 2019 году. В ночь на 22 августа вандалы вновь облили памятник краской и исписали пьедестал оскорблениями. МИД России вызвало временного поверенного в делах Чехии в РФ и выразило протест в связи со случившимся.

Во время Великой Отечественной войны Иван Конев руководил операцией по освобождению Чехословакии от фашистов.

ИСТОЧНИК KP.RU